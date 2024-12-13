crie vídeos de melhores práticas de geração de demanda: Domine Suas Campanhas

Impulsione conversões e aumente o engajamento com vídeos impressionantes criados sem esforço usando os avatares de IA do HeyGen para uma narrativa de marca poderosa.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 30 segundos direcionado a profissionais de marketing digital interessados em melhorar o desempenho de seus anúncios em vídeo por meio de otimização criativa e experimentos A/B. Este vídeo deve apresentar comparações rápidas em tela dividida demonstrando diferentes variações de anúncios, com uma narração direta e energética, aproveitando o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen para mostrar adaptabilidade em várias plataformas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo envolvente de 60 segundos para criadores de conteúdo e gerentes de mídias sociais, mostrando como maximizar o alcance e o engajamento com experiências visuais de alta qualidade no formato de vídeo vertical. O conteúdo deve ser rápido e visualmente rico, apresentado por um avatar de IA moderno e envolvente criado usando o recurso de avatares de IA do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo atraente de 50 segundos voltado para empresas que buscam aprimorar sua narrativa de marca e impulsionar conversões com chamadas para ação (CTA) eficazes. Este vídeo deve apresentar visuais cinematográficos e emocionalmente ressonantes com legendas claras e profissionais geradas pela capacidade de legendas do HeyGen, enfatizando o impacto de narrativas fortes.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Melhores Práticas de Geração de Demanda

Crie vídeos de geração de demanda impressionantes e eficazes com facilidade, aproveitando ferramentas alimentadas por IA para experiências visuais de alta qualidade e desempenho ideal de campanha.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Storyboard
Desenvolva uma narrativa envolvente para seu vídeo de geração de demanda, focando em uma forte "narrativa de marca". Use o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para transformar rapidamente seu texto em um rascunho visual.
2
Step 2
Escolha Visuais e Formatos Envolventes
Selecione "vídeos" e imagens de alta qualidade que se alinhem com sua mensagem. Utilize o "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" do HeyGen para encontrar ativos profissionais ou carregue os seus próprios, garantindo um visual polido para suas "campanhas de Geração de Demanda".
3
Step 3
Adicione Voz e Branding Profissionais
Enriqueça seu vídeo com áudio claro e branding consistente para criar "experiências visuais de alta qualidade". Gere narração com som natural usando a "Geração de narração" do HeyGen e aplique o estilo da sua marca para uma aparência coesa.
4
Step 4
Exporte e Otimize para Distribuição
Finalize seu vídeo e prepare-o para várias plataformas, garantindo "otimização criativa". Use o "Redimensionamento de proporção e exportações" do HeyGen para adaptar seu vídeo para diferentes "formatos criativos", incluindo "vídeo vertical", para maximizar o alcance e o engajamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos de Histórias de Sucesso de Clientes

Desenvolva vídeos envolventes alimentados por IA para destacar o sucesso dos clientes, construindo confiança e demonstrando valor para novos potenciais clientes.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar minhas campanhas de Geração de Demanda com anúncios impressionantes?

O HeyGen capacita você a produzir experiências visuais de alta qualidade por meio de avatares de IA e criação dinâmica de vídeos. Aproveite nossos formatos criativos e redimensionamento de proporção para gerar criativos relevantes que capturam a atenção do público e impulsionam o alcance e o engajamento para suas campanhas de Geração de Demanda.

Quais formatos criativos o HeyGen oferece para narrativa de marca?

O HeyGen suporta diversos formatos criativos, permitindo que você crie narrativas de marca envolventes com avatares de IA e capacidades de texto para vídeo. Você pode facilmente incorporar seus controles de marca, ativos de biblioteca de mídia e gerar conteúdo de vídeo vertical para se alinhar com várias plataformas.

O HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de melhores práticas de Geração de Demanda?

Absolutamente, o HeyGen é uma poderosa ferramenta de criação de vídeos projetada para simplificar a produção do seu conteúdo de geração de demanda. Utilize recursos como texto para vídeo a partir de roteiro, geração de narração e legendas automáticas para criar rapidamente vídeos de alta qualidade para suas campanhas.

O HeyGen pode ajudar na otimização criativa para maiores conversões?

Sim, o HeyGen facilita a otimização criativa permitindo iteração rápida e experimentos A/B com diferentes ativos de vídeo e imagem. Ajuste facilmente proporções e CTAs para descobrir o que ressoa melhor com seu público e impulsiona conversões em plataformas como o YouTube.

