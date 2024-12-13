Crie Vídeos de Treinamento DEI com IA

Crie soluções de e-learning de diversidade e inclusão impactantes com facilidade, completas com narração profissional de IA para um treinamento envolvente de funcionários.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo interativo de treinamento de 2 minutos para funcionários e gerentes existentes, focando em preconceitos inconscientes, utilizando a funcionalidade de texto para vídeo a partir de roteiro para garantir uma mensagem precisa e um estilo visual e auditivo informativo e instigante.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de microaprendizagem de 1 minuto projetado para todos os funcionários, oferecendo atualizações rápidas sobre tópicos-chave de treinamento DEI, caracterizado por um estilo visual brilhante e acessível e áudio amigável, aproveitando modelos e cenas personalizáveis para adaptar rapidamente o conteúdo.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de 1 minuto e 30 segundos para criar vídeos de treinamento DEI com uma mensagem globalmente inclusiva e inspiradora, direcionada a uma força de trabalho internacional, garantindo clareza e profissionalismo por meio de geração avançada de narração e um estilo visual claro e profissional.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Treinamento DEI

Transforme suas iniciativas de diversidade e inclusão em vídeos envolventes e profissionais em apenas quatro etapas simples, promovendo compreensão e respeito em toda a sua organização.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu conteúdo de treinamento DEI diretamente. Nossa plataforma utiliza tecnologia de texto para vídeo a partir de roteiro para converter instantaneamente seu texto em cenas de vídeo dinâmicas, simplificando a criação de seus vídeos de treinamento de diversidade.
2
Step 2
Selecione Avatares de IA e Cenas
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA e modelos personalizáveis para transmitir visualmente sua mensagem. Ajuste a cena para alinhar perfeitamente com seus tópicos de diversidade e inclusão.
3
Step 3
Refine com Marca e Voz
Eleve o profissionalismo do seu vídeo usando Controles de Marca Personalizados para integrar seu logotipo e cores da empresa de forma harmoniosa. Adicione uma narração profissional de IA e legendas/subtítulos multilíngues para uma apresentação completa e polida.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Facilmente
Finalize sua criação gerando seu vídeo de treinamento DEI de alta qualidade. Integre-o perfeitamente em suas soluções de e-learning para entregar vídeos de treinamento de funcionários impactantes em toda a sua organização.

Simplifique Conceitos Complexos de DEI

Transforme tópicos complexos de diversidade e inclusão em módulos de vídeo claros e digeríveis usando modelos personalizáveis e roteiros concisos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de treinamento DEI de forma eficiente?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de treinamento DEI impactantes usando um gerador de vídeo avançado de IA. Você pode facilmente transformar seu roteiro em conteúdo de vídeo envolvente com avatares de IA realistas e narrações profissionais de IA, agilizando significativamente seu processo de produção para treinamento de diversidade e inclusão.

Quais recursos o HeyGen oferece para personalizar vídeos de treinamento de diversidade?

O HeyGen oferece amplas opções de personalização para seus vídeos de treinamento de diversidade, incluindo uma variedade de modelos e cenas personalizáveis. Você também pode integrar seus Controles de Marca Personalizados e adicionar legendas/subtítulos multilíngues para uma acessibilidade mais ampla e uma solução de e-learning profissional.

O HeyGen pode gerar avatares de IA realistas e narrações profissionais para vídeos de treinamento de funcionários?

Sim, o HeyGen é especializado em gerar avatares de IA realistas e narrações profissionais de IA para aprimorar seus vídeos de treinamento de funcionários. Isso garante que seus vídeos de treinamento DEI sejam envolventes e transmitam informações de forma eficaz, promovendo uma experiência dinâmica de microaprendizagem para treinamento de preconceitos inconscientes.

Por que devo escolher o HeyGen como meu Gerador de Vídeos de Treinamento DEI?

O HeyGen é um Gerador de Vídeos de Treinamento DEI ideal, oferecendo uma solução de e-learning eficiente para produzir conteúdo de diversidade e inclusão de alta qualidade. Ele permite que você crie rapidamente vídeos de treinamento de funcionários profissionais com capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro, garantindo uma mensagem consistente em toda a sua organização.

