Crie Vídeos de Treinamento DEI com IA
Crie soluções de e-learning de diversidade e inclusão impactantes com facilidade, completas com narração profissional de IA para um treinamento envolvente de funcionários.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo interativo de treinamento de 2 minutos para funcionários e gerentes existentes, focando em preconceitos inconscientes, utilizando a funcionalidade de texto para vídeo a partir de roteiro para garantir uma mensagem precisa e um estilo visual e auditivo informativo e instigante.
Produza um vídeo conciso de microaprendizagem de 1 minuto projetado para todos os funcionários, oferecendo atualizações rápidas sobre tópicos-chave de treinamento DEI, caracterizado por um estilo visual brilhante e acessível e áudio amigável, aproveitando modelos e cenas personalizáveis para adaptar rapidamente o conteúdo.
Crie um vídeo de 1 minuto e 30 segundos para criar vídeos de treinamento DEI com uma mensagem globalmente inclusiva e inspiradora, direcionada a uma força de trabalho internacional, garantindo clareza e profissionalismo por meio de geração avançada de narração e um estilo visual claro e profissional.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento no Treinamento DEI.
Aproveite avatares de IA e narrações profissionais para criar vídeos de treinamento DEI interativos que capturam a atenção e melhoram a retenção.
Expanda a Educação DEI Globalmente.
Produza facilmente conteúdo de treinamento DEI multilíngue, alcançando equipes diversas em todo o mundo com traduções e legendas automatizadas.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de treinamento DEI de forma eficiente?
O HeyGen capacita você a criar vídeos de treinamento DEI impactantes usando um gerador de vídeo avançado de IA. Você pode facilmente transformar seu roteiro em conteúdo de vídeo envolvente com avatares de IA realistas e narrações profissionais de IA, agilizando significativamente seu processo de produção para treinamento de diversidade e inclusão.
Quais recursos o HeyGen oferece para personalizar vídeos de treinamento de diversidade?
O HeyGen oferece amplas opções de personalização para seus vídeos de treinamento de diversidade, incluindo uma variedade de modelos e cenas personalizáveis. Você também pode integrar seus Controles de Marca Personalizados e adicionar legendas/subtítulos multilíngues para uma acessibilidade mais ampla e uma solução de e-learning profissional.
O HeyGen pode gerar avatares de IA realistas e narrações profissionais para vídeos de treinamento de funcionários?
Sim, o HeyGen é especializado em gerar avatares de IA realistas e narrações profissionais de IA para aprimorar seus vídeos de treinamento de funcionários. Isso garante que seus vídeos de treinamento DEI sejam envolventes e transmitam informações de forma eficaz, promovendo uma experiência dinâmica de microaprendizagem para treinamento de preconceitos inconscientes.
Por que devo escolher o HeyGen como meu Gerador de Vídeos de Treinamento DEI?
O HeyGen é um Gerador de Vídeos de Treinamento DEI ideal, oferecendo uma solução de e-learning eficiente para produzir conteúdo de diversidade e inclusão de alta qualidade. Ele permite que você crie rapidamente vídeos de treinamento de funcionários profissionais com capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro, garantindo uma mensagem consistente em toda a sua organização.