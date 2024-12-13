O HeyGen é um Gerador de Vídeos de Treinamento DEI ideal, oferecendo uma solução de e-learning eficiente para produzir conteúdo de diversidade e inclusão de alta qualidade. Ele permite que você crie rapidamente vídeos de treinamento de funcionários profissionais com capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro, garantindo uma mensagem consistente em toda a sua organização.