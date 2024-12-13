Sim, a HeyGen inclui um Gerador de Legendas de IA avançado para garantir acessibilidade e clareza para todos os espectadores dos seus vídeos de memorando. Além disso, você pode selecionar entre uma ampla gama de narrações de IA para corresponder ao tom e profissionalismo exigidos para sua mensagem específica, seja para uma Atualização de Sucesso do Cliente ou política interna.