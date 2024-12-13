Crie Vídeos de Memorando de Decisão com o Poder da IA

Melhore a tomada de decisões e produza vídeos envolventes sem esforço usando os avatares de IA da HeyGen para resultados profissionais.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 60 segundos para informar as equipes de vendas sobre uma Atualização de Estratégia de Vendas, projetado para melhorar a tomada de decisões em campo. A apresentação visual deve incorporar gráficos e indicadores de desempenho chave usando a biblioteca de mídia/estoque da HeyGen, apoiada por uma narração energética e inspiradora gerada diretamente de um roteiro via texto-para-vídeo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo envolvente de 30 segundos de Recapitulação de Treinamento, resumindo os principais aprendizados do workshop recente, aproveitando um modelo de vídeos de decisão da HeyGen. O vídeo deve adotar um estilo visual amigável e encorajador com uma narração em IA animada, tornando a informação facilmente digerível para os trainees e líderes de equipe.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo conciso de 50 segundos para Atualizações de Sucesso do Cliente, criando um vídeo de decisão que destaque conquistas recentes e desafios futuros para revisão interna ou clientes chave. O vídeo precisa de uma estética visual profissional e focada em soluções com legendas claras para garantir acessibilidade, utilizando redimensionamento de proporção e exportações para entrega em múltiplas plataformas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Memorando de Decisão

Transforme decisões complexas e atualizações de políticas em vídeos de memorando claros e envolventes para melhorar a compreensão da equipe e a tomada de decisões eficaz.

1
Step 1
Comece com Seu Roteiro
Comece inserindo o texto do seu memorando de decisão. Nossa funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro converterá instantaneamente suas palavras em um vídeo preliminar, pronto para personalização adicional.
2
Step 2
Escolha um Modelo Profissional
Selecione entre uma variedade de modelos e cenas pré-desenhados para dar aos seus vídeos de memorando de decisão uma estrutura polida e profissional, agilizando seu processo de criação.
3
Step 3
Adicione um Porta-voz de IA e Narração
Dê vida ao seu memorando com um avatar de IA. Combine-o com uma geração de Narração de alta qualidade para entregar sua mensagem com clareza e envolvimento.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Envolvente
Finalize seu vídeo adicionando Legendas para acessibilidade. Em seguida, use nossas opções de exportação para compartilhar seus vídeos envolventes com sua equipe em várias plataformas.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Agilize Briefings de Decisões Chave

Produza rapidamente vídeos de memorando convincentes para decisões críticas, tornando informações complexas acessíveis e acionáveis para todas as partes interessadas.

Perguntas Frequentes

Quais são os principais benefícios de usar vídeos de memorando para comunicação interna?

Vídeos de memorando, especialmente para discussões importantes de memorando de política ou Atualizações de Política de RH, melhoram significativamente a tomada de decisões ao entregar informações de forma mais envolvente e memorável do que o texto tradicional. A HeyGen permite que você crie vídeos de memorando de decisão que capturam a atenção e esclarecem tópicos complexos de forma eficiente.

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos profissionais de memorando de decisão?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos de memorando de decisão transformando seu roteiro de texto em conteúdo dinâmico usando avatares de IA e narrações de IA. Este Gerador de Texto para Vídeo Gratuito agiliza o processo, permitindo a produção rápida de Briefings de Estratégia de Vendas ou Recapitulações de Treinamento de alta qualidade sem a necessidade de habilidades complexas de edição de vídeo.

A HeyGen pode gerar legendas precisas e opções de voz diversificadas para meus vídeos de memorando?

Sim, a HeyGen inclui um Gerador de Legendas de IA avançado para garantir acessibilidade e clareza para todos os espectadores dos seus vídeos de memorando. Além disso, você pode selecionar entre uma ampla gama de narrações de IA para corresponder ao tom e profissionalismo exigidos para sua mensagem específica, seja para uma Atualização de Sucesso do Cliente ou política interna.

A HeyGen oferece modelos ou layouts pré-desenhados para ajudar a iniciar um vídeo de memorando?

Absolutamente, a HeyGen fornece uma seleção de modelos personalizáveis especificamente projetados para ajudá-lo a criar rapidamente vídeos de memorando de decisão. Esses modelos oferecem um ponto de partida estruturado, permitindo que você produza facilmente vídeos impactantes e envolventes para várias comunicações empresariais, melhorando a tomada de decisões geral.

