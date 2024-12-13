Como criar vídeos de treinamento sobre retenção de dados sem esforço

Simplifique a conformidade e a gestão de riscos. Crie facilmente vídeos educacionais envolventes com os avatares de IA da HeyGen.

350/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo instrutivo de 90 segundos para responsáveis pela conformidade de dados e chefes de departamento, detalhando os passos práticos para implementar e aderir ao cronograma de retenção de dados e à política de retenção da empresa. O estilo de áudio deve ser autoritário e informativo, complementado por texto na tela e uma narração clara para destacar pontos de ação críticos.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo dinâmico de 45 segundos direcionado a todos os funcionários, ilustrando os benefícios significativos de práticas robustas de gestão de dados, especialmente na redução de riscos organizacionais. O estilo visual e de áudio deve ser animado e moderno, utilizando a biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen para mostrar resultados positivos e inspirar adesão.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de treinamento abrangente de 2 minutos para equipes de TI e governança de dados, focando em armadilhas comuns no treinamento de retenção de dados e melhores práticas para governança da informação. A apresentação visual deve ser clara e detalhada, aproveitando modelos e cenas e o recurso de texto para vídeo a partir de script para dividir informações complexas em segmentos facilmente digeríveis.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Treinamento sobre Retenção de Dados

Produza de forma eficiente vídeos de treinamento claros e envolventes sobre políticas de retenção de dados, garantindo que sua equipe permaneça informada e em conformidade com facilidade.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Selecione um Avatar de IA
Comece elaborando seu roteiro detalhado destacando os aspectos-chave da retenção de dados. Em seguida, aproveite o recurso "Texto para vídeo a partir de script" da HeyGen para converter instantaneamente seu texto em um vídeo dinâmico, escolhendo entre uma ampla gama de avatares de IA para apresentar seus vídeos de treinamento.
2
Step 2
Adicione Elementos Visuais e de Branding
Enriqueça seu conteúdo integrando imagens, vídeos e gráficos relevantes da "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" da HeyGen. Incorpore o logotipo e as cores da sua empresa usando os controles de branding para garantir que sua mensagem de retenção de dados seja consistente e profissional.
3
Step 3
Gere Narrações e Legendas Acessíveis
Utilize a "Geração de narração" da HeyGen para adicionar narração com som natural ao seu vídeo em vários idiomas. Além disso, gere e personalize automaticamente legendas e subtítulos, tornando seu conteúdo de e-learning acessível e fácil de entender para todos os espectadores.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento Final
Revise seu vídeo completo para garantir precisão e clareza. Uma vez satisfeito, use o recurso "Redimensionamento de proporção e exportações" da HeyGen para baixar seu vídeo de treinamento de conformidade de alta qualidade no formato desejado, pronto para distribuição em todas as suas plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Tópicos Complexos de Retenção de Dados

.

Simplifique políticas complexas de retenção de dados em vídeos facilmente digeríveis, melhorando a compreensão e a conformidade em toda a sua força de trabalho.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento sobre retenção de dados?

A HeyGen utiliza avatares de IA e tecnologia de texto para vídeo para simplificar a produção de vídeos de treinamento sobre retenção de dados envolventes. Essa capacidade ajuda as empresas a desenvolverem de forma eficiente materiais essenciais de treinamento de conformidade para gerenciar o ciclo de vida dos dados sem produção de vídeo complexa.

A HeyGen pode ajudar a personalizar explicações de políticas de retenção de dados para públicos específicos?

Com certeza. A HeyGen permite controle total de branding, incluindo logotipos e cores personalizadas, para adaptar vídeos educacionais que explicam claramente sua política de retenção de dados. Você pode facilmente adaptar o conteúdo para diversas necessidades de treinamento de gestão de dados internas ou externas com um toque profissional.

Quais recursos a HeyGen oferece para e-learning eficaz sobre cronogramas de retenção de dados?

A HeyGen fornece geração de narração e legendas automáticas, tornando seus vídeos de treinamento corporativo sobre cronogramas de retenção de dados altamente acessíveis. Esses recursos garantem que toda a sua equipe possa facilmente entender e aplicar princípios críticos de governança da informação como parte de seu e-learning.

Por que é crucial criar um treinamento eficaz sobre retenção de dados e como a HeyGen auxilia?

O treinamento eficaz sobre retenção de dados é crucial para garantir conformidade, mitigar riscos e gerenciar adequadamente o ciclo de vida dos dados. A HeyGen capacita você a criar rapidamente vídeos de treinamento profissionais usando avatares de IA e modelos pré-desenhados, tornando períodos de retenção complexos fáceis de entender para todos os funcionários.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo