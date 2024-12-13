Como criar vídeos de personalização de painéis instantaneamente

Transforme seus dados em vídeos de painéis envolventes e personalizados sem esforço, usando avatares de IA para apresentações dinâmicas.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de boas-vindas de 60 segundos para equipes de RH, apresentando novos modelos de painéis para funcionários. Com um avatar de IA amigável e uma narração calma e encorajadora, este vídeo informativo destaca a facilidade de integração com visualizações personalizadas, criadas usando avatares de IA da HeyGen para um toque humano.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo impactante de 30 segundos para líderes de vendas, demonstrando como construir vídeos personalizados de painéis para acompanhamento de desempenho em tempo real. Com um estilo visual energético e uma narração confiante, este tutorial orientado por dados mostra o poder das métricas visuais, utilizando Legendas da HeyGen para uma comunicação clara e acessível.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um tutorial claro de 45 segundos para gerentes de sucesso do cliente, mostrando como criar vídeos 'como fazer' para personalização de painéis. Este vídeo de apoio, passo a passo, com uma narração amigável e um estilo visual limpo, torna recursos complexos fáceis de entender ao integrar visuais relevantes da Biblioteca de Mídia/suporte de estoque da HeyGen.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Personalização de Painéis

Produza vídeos envolventes e personalizados sem esforço para mostrar suas configurações de painel, melhorando a clareza e a adoção para sua equipe ou clientes.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Anote as etapas e recursos principais da personalização do seu painel. A capacidade de "Texto-para-vídeo" da HeyGen transformará suas palavras em instruções visuais para uma personalização eficaz do painel.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha um "avatar de IA" para apresentar seu guia. Incorpore capturas de tela relevantes do seu painel, aproveitando os recursos da HeyGen para criar visuais atraentes para seus modelos de painel.
3
Step 3
Gere Sua Narração
Utilize a "Geração de narração" da HeyGen para dar vida ao seu roteiro. Adicione legendas para acessibilidade, garantindo que seus vídeos personalizados de painel sejam claros e envolventes para todos os espectadores.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize seu vídeo selecionando as opções desejadas de "Redimensionamento de proporção e exportações". Compartilhe seus vídeos profissionais de personalização de painéis com seu público para melhorar a compreensão e o engajamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere vídeos e clipes envolventes para redes sociais em minutos

.

Crie guias e dicas de vídeo concisos e impactantes para destacar opções específicas de personalização de painéis para os usuários.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos personalizados de painéis para minha equipe?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de painéis envolventes e personalizados sem esforço. Utilize nossos avatares de IA e recursos de texto-para-vídeo para explicar dados complexos, tornando seus tutoriais de personalização de painéis altamente eficazes.

A HeyGen oferece modelos para simplificar a criação de vídeos de personalização de painéis?

Sim, a HeyGen fornece uma variedade de modelos e cenas projetados para agilizar a produção de seus vídeos de personalização de painéis. Adapte-os facilmente para personalizar o conteúdo do seu painel, garantindo uma aparência profissional e consistente.

Quais recursos a HeyGen oferece para tornar os vídeos de painéis mais envolventes e claros?

A HeyGen oferece ferramentas poderosas de IA, como avatares de IA, geração de narração e legendas automáticas para aumentar o engajamento. Esses recursos ajudam você a visualizar dados de forma eficaz e criar vídeos impactantes que comunicam claramente as etapas de personalização de painéis.

A HeyGen pode ser usada por várias equipes para criar vídeos personalizados de painéis para diferentes propósitos?

Absolutamente. A HeyGen é uma ferramenta de IA versátil que permite que profissionais de marketing, equipes de RH, líderes de vendas e gerentes de sucesso do cliente criem vídeos personalizados de personalização de painéis. Explique facilmente como personalizar seu painel e visualize dados para diversos públicos.

