Crie atualizações de vídeo envolventes para equipes remotas e standups assíncronos com nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo energético e instrutivo de 45 segundos para equipes Ágeis, ilustrando como aproveitar o 'modelo de vídeos diários de standup' pode levar a 'atualizações de vídeo envolventes'. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e visualmente atraente, utilizando modelos pré-construídos dos Modelos & cenas da HeyGen, combinados com Texto-para-vídeo a partir de roteiro para gerar rapidamente mensagens de equipe atraentes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo de 60 segundos para gerentes de projeto ocupados, explicando os benefícios dos 'standups assíncronos' e como realizá-los 'sem uma câmera'. O vídeo deve apresentar uma narração de IA calma e autoritária acompanhada de visuais limpos e ilustrativos, enfatizando os avatares de IA da HeyGen e as capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para criação de conteúdo rápida e eficiente.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de dica rápida de 30 segundos para pequenos empresários, focando em melhorar a 'comunicação da equipe' através de 'atualizações de vídeo' concisas. O estilo visual deve ser amigável e direto, usando mídia de estoque relevante da biblioteca de Mídia/estoque da HeyGen, acompanhada de legendas claras para garantir acessibilidade e fácil compreensão da mensagem.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos Diários de Standup

Transforme suas atualizações diárias de equipe em vídeos envolventes e assíncronos de forma rápida e eficiente. Melhore a comunicação da equipe remota sem precisar de uma câmera.

1
Step 1
Escolha um Modelo para Seu Standup
Comece com um modelo profissional para estruturar rapidamente seus vídeos diários de standup, garantindo consistência e facilidade de criação.
2
Step 2
Cole Seu Roteiro para Gerar Vídeo
Basta inserir o texto da sua atualização diária, e nosso gerador de texto-para-vídeo converterá instantaneamente suas palavras em um vídeo dinâmico.
3
Step 3
Selecione um Avatar de IA para Apresentação
Enriqueça sua mensagem escolhendo um avatar de IA para apresentar visualmente suas atualizações, adicionando um toque profissional e envolvente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Suas Atualizações de Vídeo
Finalize seu vídeo e exporte-o facilmente em vários formatos para compartilhamento sem complicações, entregando atualizações de vídeo envolventes para sua equipe.

Casos de Uso

Inspire Alinhamento e Moral da Equipe

Entregue atualizações de vídeo claras e consistentes que promovam o alinhamento da equipe e mantenham alta a moral em equipes remotas.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode otimizar nossos vídeos diários de standup?

A HeyGen capacita as equipes a criar facilmente vídeos diários de standup sem uma câmera, transformando texto em atualizações de vídeo envolventes. Isso torna os standups diários online eficientes e consistentes, melhorando a comunicação da equipe para todos os membros.

Quais recursos avançados a HeyGen oferece para criar atualizações de vídeo envolventes?

A HeyGen utiliza poderosos avatares de IA e narrações de IA para gerar atualizações de vídeo profissionais e envolventes diretamente do seu roteiro de texto. Este gerador de texto-para-vídeo elimina a necessidade de equipamentos complexos, permitindo uma comunicação dinâmica da equipe.

A HeyGen fornece modelos para simplificar a criação de vídeos de standup?

Sim, a HeyGen oferece uma variedade de modelos especificamente projetados para vídeos diários de standup e outras necessidades de comunicação da equipe. Esses modelos, combinados com nosso gerador de texto-para-vídeo, permitem que você crie vídeos de standup profissionais rapidamente e sem uma câmera.

Como a HeyGen apoia standups assíncronos para equipes remotas?

A HeyGen é uma ferramenta online ideal para equipes remotas realizarem standups assíncronos através de atualizações de vídeo envolventes. Os membros da equipe podem facilmente criar e compartilhar seus relatórios de progresso, garantindo uma comunicação eficaz da equipe, independentemente de fusos horários ou localização.

