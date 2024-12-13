Crie Vídeos de Treinamento em Cibersegurança Rápido

Produza rapidamente vídeos eficazes de conscientização sobre segurança para funcionários com avatares de IA.

535/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional conciso de 60 segundos voltado para novos contratados, delineando as melhores práticas essenciais de cibersegurança para uma conduta online segura. O estilo visual e de áudio deve ser profissional e limpo, usando elementos animados para destacar as etapas principais. Aproveite a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir do roteiro para converter rapidamente seu script em visuais dinâmicos e utilize seus diversos Modelos e cenas para manter uma estética de marca consistente ao longo do treinamento de cibersegurança.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo dinâmico de microaprendizagem de 30 segundos especificamente para treinadores do departamento de TI, demonstrando como eles podem facilmente produzir vídeos eficazes de treinamento em cibersegurança. O estilo deve ser rápido e moderno, incorporando visuais no estilo infográfico para transmitir rapidamente informações complexas. Mostre o amplo suporte da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para integração rápida de ativos e utilize o recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para garantir compatibilidade em várias plataformas, simplificando o processo de criação.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo informativo de 50 segundos sobre conscientização de segurança voltado para equipes remotas, focando na identificação de táticas comuns de engenharia social. Adote um visual amigável e interativo com texto claro na tela, apoiado por um tom de áudio tranquilizador. Melhore a acessibilidade incorporando o recurso de Legendas/legendas da HeyGen e use diversos avatares de IA para representar uma força de trabalho global, garantindo que você crie vídeos de treinamento em cibersegurança que ressoem com funcionários distribuídos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Treinamento em Cibersegurança

Produza facilmente vídeos de treinamento em cibersegurança envolventes e informativos que capacitam sua equipe com conscientização crítica sobre segurança.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Avatar
Comece escrevendo seu roteiro detalhado. Em seguida, aproveite os avatares de IA da HeyGen para transmitir seu conteúdo, transformando-o em vídeos de treinamento em cibersegurança envolventes.
2
Step 2
Selecione Visuais e Branding
Enriqueça seus vídeos de treinamento de conscientização sobre segurança selecionando da rica biblioteca de Modelos e cenas da HeyGen. Personalize-os para aplicar o visual e a sensação específicos da sua marca.
3
Step 3
Adicione Legendas Profissionais
Garanta que seus vídeos de treinamento em cibersegurança eficazes sejam universalmente acessíveis e claros para todos os funcionários gerando automaticamente legendas precisas a partir do seu roteiro.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seus Vídeos
Uma vez que seus vídeos de microaprendizagem estejam completos, use o recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto da HeyGen para otimizá-los para várias plataformas e baixe suas produções de vídeo finais, prontas para distribuição imediata.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplificar Conceitos Complexos de Cibersegurança

.

Explique claramente tópicos complexos de cibersegurança em vídeos de microaprendizagem envolventes, melhorando a compreensão para todos os funcionários.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento em cibersegurança envolventes?

A HeyGen permite que você crie facilmente vídeos de treinamento em cibersegurança envolventes usando avatares de IA e texto-para-vídeo intuitivo a partir de seus roteiros. Seus extensos modelos simplificam o processo de produção de vídeos, tornando a produção de vídeos de treinamento em cibersegurança acessível a todos.

Quais recursos a HeyGen oferece para produzir vídeos de treinamento em cibersegurança automatizados?

A HeyGen fornece recursos robustos para treinamento em vídeo automatizado, permitindo a rápida produção de conteúdo de treinamento para funcionários. Utilize texto-para-vídeo a partir de roteiros, geração de narração profissional e legendas automáticas para desenvolver rapidamente vídeos de microaprendizagem para conscientização sobre segurança.

Posso personalizar a marca dentro dos meus vídeos de conscientização sobre cibersegurança usando a HeyGen?

Absolutamente, a HeyGen permite total controle sobre a identidade da sua marca em vídeos de conscientização sobre segurança. Incorpore o logotipo e as cores da sua empresa usando controles abrangentes de branding, garantindo que seu treinamento de conscientização sobre cibersegurança esteja alinhado com as melhores práticas da sua organização.

Como a HeyGen apoia a criação de treinamentos eficazes em cibersegurança para diversos tópicos como phishing?

A HeyGen é ideal para desenvolver vídeos de treinamento em cibersegurança eficazes sobre diversos tópicos, incluindo prevenção de phishing. Aproveite os avatares de IA para transmitir informações, sintetize roteiros com texto-para-vídeo e enriqueça seu conteúdo com visuais relevantes da biblioteca de mídia para vídeos abrangentes de conscientização sobre segurança.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo