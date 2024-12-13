Crie Vídeos de Conscientização sobre Segurança Cibernética para Proteger Seu Negócio

Capacite seus funcionários para prevenir ataques cibernéticos e aumentar a conformidade. Gere rapidamente treinamentos envolventes com Texto-para-vídeo a partir de um roteiro.

476/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo de treinamento profissional de 60 segundos projetado para todos os funcionários, detalhando os perigos do ransomware e as etapas críticas para prevenir ataques cibernéticos. Este vídeo deve adotar uma apresentação visual moderna em estilo infográfico com uma voz séria e informativa, facilmente criado usando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para garantir uma mensagem precisa e consistente sobre conscientização geral de segurança cibernética e conformidade.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo curto impactante de 30 segundos voltado para novos contratados, ilustrando uma história real de engenharia social para prevenir possíveis violações de segurança. Este vídeo rápido apresentará clipes de ação ao vivo com sobreposições de texto concisas na tela e uma voz amigável, mas autoritária, aprimorada pelas Legendas da HeyGen para garantir acessibilidade e clareza na transmissão de treinamento de conscientização crucial.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de comunicação corporativa conciso de 50 segundos para a gestão e líderes de equipe, enfatizando seu papel em promover uma cultura de segurança proativa em toda a organização. O estilo visual deve ser polido e profissional, potencialmente aproveitando os Modelos e cenas da HeyGen para uma aparência consistente, complementado por uma narração confiante explicando como vídeos de treinamento de segurança cibernética eficazes podem levar a uma maior conformidade e prevenir incidentes.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Conscientização sobre Segurança Cibernética

Capacite sua equipe com vídeos de conscientização sobre segurança cibernética envolventes e eficazes usando a plataforma intuitiva da HeyGen, projetada para simplificar a produção e melhorar a conformidade.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Desenvolva conteúdo claro e conciso para sua mensagem de conscientização sobre segurança cibernética, focando em ameaças chave como phishing ou ransomware. Utilize a capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para transformar sem esforço seu conteúdo escrito em uma base de vídeo dinâmica.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha um avatar de IA envolvente para ser seu apresentador ou comece com um modelo pré-desenhado que se alinhe com sua mensagem. Personalize ainda mais o vídeo com as cores e o logotipo da sua marca, garantindo que ele ressoe com seus funcionários para vídeos personalizados.
3
Step 3
Aprimore com Áudio e Elementos
Adicione um toque profissional aproveitando a geração de narração para uma narração com som natural. Incorpore legendas para acessibilidade e clareza, e enriqueça seu treinamento com mídia de estoque relevante ou animações simples para explicar conceitos complexos de segurança cibernética.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Finalize seus vídeos de treinamento de segurança cibernética e prepare-os para seu público. Use os recursos de redimensionamento de proporção e exportação da HeyGen para garantir que seu conteúdo esteja perfeitamente formatado para várias plataformas, distribuindo efetivamente informações cruciais para ajudar a prevenir ataques cibernéticos e manter a conformidade.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Conceitos Complexos de Segurança

.

Transforme tópicos complexos de segurança cibernética como phishing e ransomware em vídeos educacionais facilmente compreensíveis e visualmente atraentes para todos os funcionários.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de conscientização sobre segurança cibernética para funcionários?

A HeyGen capacita as organizações a produzir rapidamente vídeos envolventes de conscientização sobre segurança para funcionários usando avatares de IA e tecnologia de texto-para-vídeo. Isso ajuda as empresas a prevenir efetivamente ataques cibernéticos educando seus funcionários sobre tópicos críticos como phishing e ransomware.

Quais recursos a HeyGen oferece para produzir vídeos de treinamento de segurança cibernética personalizados?

A HeyGen oferece recursos robustos para produzir vídeos de treinamento de segurança cibernética personalizados, incluindo uma rica biblioteca de mídia, modelos personalizáveis e controles de marca. Você pode facilmente adicionar legendas e narrações, garantindo que seus vídeos de treinamento atendam aos padrões de conformidade.

A HeyGen pode ser usada para entregar conteúdo impactante de conscientização sobre segurança cibernética em vários formatos?

Sim, a HeyGen permite criar conteúdo flexível de conscientização sobre segurança cibernética, adaptando facilmente vídeos para diferentes plataformas ou iniciativas de microaprendizado. A plataforma suporta vários formatos de proporção e opções de exportação, tornando simples a integração com seus Sistemas de Gestão de Aprendizagem (LMS).

É possível atualizar eficientemente o conteúdo de treinamento de segurança cibernética com a HeyGen?

A HeyGen simplifica o processo de atualização de vídeos de treinamento de segurança cibernética permitindo modificações rápidas de texto-para-vídeo sem regravação. Isso garante que seus vídeos de conscientização sobre segurança para funcionários permaneçam atuais e relevantes com as ameaças mais recentes, como engenharia social.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo