Como Criar Vídeos de Treinamento de Estratégia de CX que Convertem

Eleve sua gestão de experiência do cliente com vídeos de treinamento envolventes. Utilize avatares de IA para entregar insights especializados de CX de forma eficiente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de microaprendizagem de 45 segundos para equipes de marketing e desenvolvimento de produtos, ilustrando as etapas principais de uma "jornada de CX" típica e como abordar proativamente as "necessidades dos clientes" em evolução. O estilo visual deve ser dinâmico e ilustrativo, com um tom amigável e acessível. Aproveite os avatares de IA do HeyGen para dar vida a personagens diversos, tornando o conteúdo mais relacionável.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo de treinamento atraente de 30 segundos para gerentes de atendimento ao cliente, enfatizando o papel crítico da "voz do cliente" na melhoria dos serviços e no aumento da "retenção de clientes". Este vídeo deve adotar um estilo visual impactante e orientado por dados, complementado por uma narração confiante e autoritária, que pode ser gerada facilmente usando o recurso de geração de narração do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Produza um guia de melhores práticas de 90 segundos para líderes seniores e inovadores de CX, focando em conceitos avançados de "design de experiência do cliente" e delineando "melhores práticas" do setor para implementação. O vídeo requer uma estética visual sofisticada e inspiradora com gráficos modernos. Garanta acessibilidade gerando automaticamente legendas precisas com a funcionalidade integrada do HeyGen.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Treinamento de Estratégia de CX

Eleve o conhecimento de experiência do cliente da sua equipe transformando estratégias complexas de CX em vídeos de treinamento envolventes e profissionais sem esforço.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Esboço
Comece delineando seus conceitos principais de estratégia de CX e redigindo um roteiro detalhado. Este roteiro formará a base do seu vídeo, aproveitando a capacidade de Texto para vídeo do HeyGen para converter seu texto em conteúdo visual envolvente. Foque em abordar as principais necessidades dos clientes.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais e Vozes
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar seus apresentadores. Melhore ainda mais seu vídeo com narrações profissionais e visuais relevantes da biblioteca de mídia para ilustrar efetivamente seus princípios de design de experiência do cliente.
3
Step 3
Aplique Marca e Melhorias
Garanta que seus vídeos de treinamento estejam alinhados com a identidade da sua marca utilizando os controles de Marca do HeyGen (logotipo, cores). Adicione legendas para acessibilidade e engajamento, seguindo as melhores práticas para um aprendizado eficaz.
4
Step 4
Exporte e Distribua Seu Treinamento
Uma vez que seu vídeo esteja completo, use o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen para prepará-lo para várias plataformas. Compartilhe seus novos vídeos de treinamento para capacitar sua equipe com habilidades essenciais de CX e promover uma gestão consistente da experiência do cliente.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conceitos Complexos de CX

Traduza estratégias de CX complexas e melhores práticas em vídeos de treinamento claros e de fácil digestão para todos os funcionários.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento de estratégia de CX atraentes?

O HeyGen permite que você crie rapidamente vídeos de treinamento de estratégia de CX a partir de roteiros de texto, aproveitando avatares de IA realistas e uma ampla gama de modelos e cenas. Isso agiliza a produção de vídeos de treinamento envolventes para sua equipe, garantindo uma mensagem consistente em todas as iniciativas de Experiência do Cliente.

Quais são os benefícios de usar avatares de IA para treinamento de experiência do cliente?

Usar os avatares de IA do HeyGen melhora significativamente o treinamento de experiência do cliente ao fornecer instrutores consistentes e profissionais sem a necessidade de filmagens tradicionais. Isso permite que as organizações escalem o desenvolvimento de habilidades de CX de forma eficiente e incorporem novos insights para uma jornada de CX aprimorada.

Posso personalizar a aparência do meu conteúdo de gestão de experiência do cliente com o HeyGen?

Absolutamente, o HeyGen oferece controles de marca robustos que permitem personalizar totalmente seu conteúdo de gestão de experiência do cliente com o logotipo, cores e estilo visual da sua empresa. Isso garante que todos os seus materiais de design de experiência do cliente estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca.

Como o HeyGen apoia o desenvolvimento de conteúdo envolvente de habilidades de CX?

O HeyGen torna o desenvolvimento de conteúdo envolvente de habilidades de CX simples ao transformar texto em vídeos dinâmicos com facilidade, perfeito para formatos de microaprendizagem. Essa capacidade ajuda a reforçar as melhores práticas e contribui para um melhor ROI de CX por meio de aprendizado eficaz e acessível.

