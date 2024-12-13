Crie Vídeos de Fluxo de Trabalho de Suporte ao Cliente com IA

Otimize a integração e reduza os tickets de suporte usando avatares de IA da HeyGen para criação rápida e profissional de vídeos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um tutorial perspicaz de 60 segundos para representantes de serviço ao cliente existentes sobre como navegar em um novo processo de escalonamento de problemas. O estilo visual deve ser limpo e profissional, utilizando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para apresentar instruções de texto na tela juntamente com passeios pela interface, servindo efetivamente como um vídeo de instruções para suporte.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo instrucional envolvente de 30 segundos para clientes, demonstrando como solucionar problemas comuns de login por meio de autoatendimento. Este vídeo deve empregar avatares de IA da HeyGen para fornecer explicações com legendas claras, contribuindo para uma base de conhecimento em vídeo robusta que reduz os tickets de suporte.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo conciso de 50 segundos de passo a passo para uma base de clientes global, explicando uma atualização recente nas políticas de envio. Mantenha um estilo visualmente consistente e informativo aproveitando os modelos e cenas da HeyGen, garantindo a rápida produção de vídeos multilíngues que são fáceis de entender em várias regiões.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Fluxo de Trabalho de Suporte ao Cliente

Transforme facilmente processos complexos de suporte ao cliente em vídeos de fluxo de trabalho claros e envolventes usando IA, melhorando o treinamento e a eficiência dos agentes.

1
Step 1
Escolha Sua Base de Vídeo
Selecione da biblioteca abrangente de modelos de vídeo da HeyGen para estruturar rapidamente seu fluxo de trabalho de suporte ao cliente. Isso inicia a criação de vídeos de treinamento de serviço ao cliente claros.
2
Step 2
Adicione Detalhes do Seu Fluxo de Trabalho com IA
Cole seu roteiro detalhando os processos de suporte ao cliente e selecione um avatar de IA para apresentar. Isso aproveita os avatares de IA da HeyGen para explicações envolventes e consistentes do seu fluxo de trabalho.
3
Step 3
Aplique Branding Profissional
Personalize seu vídeo com o logotipo e as cores da sua empresa usando os controles de branding da HeyGen. Garanta que seus vídeos de instruções para suporte mantenham uma aparência consistente e profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Exporte seu vídeo de suporte ao cliente finalizado no formato de proporção de sua preferência. Distribua-o para construir uma base de conhecimento em vídeo robusta, capacitando seus representantes de serviço ao cliente com fácil acesso à informação.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Fluxos de Trabalho de Suporte Complexos

Simplifique facilmente vídeos de fluxo de trabalho de suporte ao cliente complexos e tutoriais de processos, tornando procedimentos intrincados claros e acionáveis para as equipes.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode otimizar os fluxos de trabalho de suporte ao cliente?

A HeyGen capacita as equipes a criar facilmente vídeos de suporte ao cliente com IA e tutoriais de processos, melhorando significativamente o fluxo de trabalho de suporte ao cliente. Ao transformar texto em vídeos profissionais com avatares de IA e narrações, a HeyGen ajuda a reduzir os tickets de suporte e melhorar os tempos de resolução.

Que tipo de vídeos de treinamento de serviço ao cliente podem ser criados com a HeyGen?

Com a HeyGen, você pode produzir de forma eficiente vídeos abrangentes de treinamento de serviço ao cliente, incluindo materiais de integração, tutoriais interativos em vídeo e vídeos de instruções para suporte. Utilize modelos de vídeo e criação de vídeo com IA para desenvolver rapidamente conteúdos envolventes para seus representantes de serviço ao cliente.

A HeyGen oferece soluções para vídeos de suporte ao cliente multilíngues?

Sim, a HeyGen suporta a criação de vídeos multilíngues usando suas avançadas capacidades de narração com IA. Isso permite que você produza vídeos de suporte ao cliente para um público global, garantindo que seus tutoriais e explicações sejam acessíveis em vários idiomas sem a necessidade de múltiplos atores de voz humanos.

Como a HeyGen auxilia na construção de uma base de conhecimento em vídeo?

A HeyGen simplifica o processo de criação de uma base de conhecimento em vídeo dinâmica, permitindo a rápida produção de "vídeos de instruções para suporte" e tutoriais em vídeo detalhados. Aproveite os avatares de IA e a funcionalidade de texto para vídeo para atualizar e expandir consistentemente seus recursos visuais de conhecimento de forma eficiente.

