A HeyGen simplifica o processo de criação de uma base de conhecimento em vídeo dinâmica, permitindo a rápida produção de "vídeos de instruções para suporte" e tutoriais em vídeo detalhados. Aproveite os avatares de IA e a funcionalidade de texto para vídeo para atualizar e expandir consistentemente seus recursos visuais de conhecimento de forma eficiente.