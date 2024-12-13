Crie Vídeos de Capacitação de Sucesso do Cliente com Facilidade

Simplifique sua estratégia de sucesso do cliente com vídeos envolventes impulsionados por AI, transformando roteiros em conteúdo profissional usando texto-para-vídeo a partir de roteiro.

473/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um segmento de 90 segundos voltado para gerentes de sucesso do cliente e especialistas em integração, focado em escalar vídeos de integração de clientes. O estilo visual e de áudio deve ser brilhante, envolvente e amigável, utilizando cenas dinâmicas e música de fundo animada. Empregue Modelos & cenas para agilizar a produção e incorpore avatares AI para uma entrega diversificada e personalizada, aprimorando sua estratégia geral de sucesso do cliente.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um anúncio dinâmico de atualização de produto de 2 minutos direcionado para equipes de marketing de produto e capacitação de vendas, ilustrando novos recursos que se atualizam automaticamente. A estética visual deve ser moderna e elegante, com transições rápidas e uma voz confiante e autoritária. Esta produção utilizará redimensionamento de Proporção de aspecto & exportações para distribuição em múltiplas plataformas e contará com um extenso suporte de Biblioteca de mídia/estoque para agilizar a produção de vídeo.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo persuasivo de 45 segundos para representantes de vendas e treinadores de vendas, projetado para elevar vídeos de capacitação de vendas. O estilo deve ser profissional e impactante, com chamadas claras para ação e uma apresentação dinâmica. Este vídeo usará Legendas para acessibilidade e incluirá avatares AI para apresentar os principais pontos de venda, garantindo vídeos altamente envolventes que ressoam com os potenciais clientes.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Capacitação de Sucesso do Cliente

Simplifique a criação de conteúdo poderoso de sucesso do cliente, desde a integração até atualizações de produtos, usando automação impulsionada por AI.

1
Step 1
Selecione um Modelo Profissional
Inicie a criação do seu vídeo selecionando de uma biblioteca de modelos profissionais, adaptados para vários cenários de sucesso do cliente.
2
Step 2
Crie Seu Roteiro com AI
Insira o roteiro do seu conteúdo, e a AI da HeyGen o converterá automaticamente em um vídeo dinâmico, pronto para personalização adicional.
3
Step 3
Adicione Avatares AI e Branding
Enriqueça seu vídeo escolhendo entre diversos avatares AI para apresentar sua mensagem e, em seguida, aplique facilmente a identidade visual da sua marca.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Finalizado
Baixe seus vídeos de integração de clientes concluídos no formato e proporção de aspecto desejados, prontos para distribuição ao seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

.

Desenvolva depoimentos em vídeo e estudos de caso convincentes que destacam jornadas de clientes bem-sucedidas e fortalecem a confiança.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen utiliza AI para aprimorar a criação de vídeos?

A HeyGen aproveita Avatares AI avançados e automação impulsionada por AI para transformar roteiros em vídeos profissionais, impulsionados por AI, simplificando significativamente a produção de vídeos. Isso permite a criação eficiente de vídeos envolventes sem edição complexa.

A HeyGen pode ajudar a criar vídeos de capacitação de sucesso do cliente de forma eficiente?

Com certeza. A HeyGen oferece modelos e capacidades AI para criar facilmente vídeos de capacitação de sucesso do cliente e vídeos de integração de clientes impactantes, garantindo que sua estratégia de sucesso do cliente seja bem suportada com vídeos envolventes.

Quais recursos a HeyGen oferece para engajamento de audiência global?

A HeyGen suporta Vídeos Multilíngues, permitindo que você alcance audiências diversas com conteúdo localizado. A HeyGen se destaca em gerar narrações e legendas precisas para superar barreiras linguísticas de forma eficaz para vídeos envolventes.

Como a HeyGen pode apoiar a comunicação consistente de produtos?

A HeyGen é uma plataforma ideal de Edição de Vídeo para gerar Anúncios de Atualização de Produto consistentes e Vídeos de Treinamento detalhados. Sua abordagem baseada em modelos ajuda a criar vídeos que se atualizam automaticamente, garantindo que sua audiência sempre tenha as informações mais recentes.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo