Absolutamente, o HeyGen oferece controles de branding extensivos para personalizar o estilo visual dos seus vídeos de treinamento, incluindo a adição do seu logotipo e ajuste de esquemas de cores. Isso garante que todos os seus vídeos de treinamento voltados para o cliente estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca através de um editor de vídeo intuitivo.