criar vídeos de instrução para portais de clientes com AI

Aumente o engajamento do usuário e simplifique os tickets de suporte transformando roteiros em vídeos dinâmicos e fáceis de seguir usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine uma visão técnica de 90 segundos para tomadores de decisão de TI em empresas, focando em como construir um portal de clientes seguro com segurança robusta para múltiplos inquilinos. O vídeo deve adotar um tom visual autoritário e de construção de confiança, incorporando diagramas animados para explicar conceitos complexos e apresentando um avatar de IA confiante para transmitir as mensagens principais. Aumente a clareza e a acessibilidade gerando Legendas para todo o conteúdo falado, aproveitando os avatares de IA do HeyGen para apresentar especificações técnicas com polimento profissional.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de treinamento de 2 minutos voltado para gerentes de produto e equipes de sucesso do cliente, mostrando como os usuários finais podem navegar e utilizar recursos do portal de clientes, como visualizar dados de pedidos. O estilo visual e de áudio deve ser amigável, claro e passo a passo, utilizando passeios interativos pela tela. Os Modelos e cenas do HeyGen podem ajudar a estruturar o fluxo, enquanto o suporte à Biblioteca de mídia/estoque pode fornecer ícones relevantes e visuais de fundo para melhorar a compreensão do usuário.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de demonstração de 1 minuto para implementadores técnicos e desenvolvedores usando o m-Power, ilustrando a renderização condicional avançada dentro de um portal de clientes para personalizar experiências de usuário. Este vídeo deve ser dinâmico e focado em tecnologia, potencialmente usando um layout de tela dividida para mostrar tanto a configuração da plataforma quanto a interface resultante, entregue por um avatar de IA energético. Otimize a apresentação para vários contextos de visualização utilizando o redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações do HeyGen para diferentes plataformas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Instrução para Portais de Clientes

Produza facilmente tutoriais em vídeo envolventes e sob demanda para seu portal de clientes, melhorando a experiência do usuário e reduzindo as consultas de suporte.

1
Step 1
Selecione Seu Avatar de IA e Roteiro
Comece elaborando seu roteiro de vídeo. Em seguida, selecione facilmente um avatar de IA que se alinhe com sua marca para narrar suas instruções do portal de clientes, proporcionando uma apresentação profissional.
2
Step 2
Aplique Seus Controles de Marca
Garanta a consistência da marca aplicando os controles de marca da sua empresa, incluindo logotipos e cores, diretamente no seu vídeo para personalizar seus tutoriais do portal de clientes.
3
Step 3
Adicione Narrações e Mídia de Apoio
Aumente a clareza e o engajamento para suas orientações do portal de clientes utilizando a geração de narração a partir do seu roteiro e incorporando visuais relevantes.
4
Step 4
Exporte com Legendas para Acessibilidade
Finalize seus vídeos gerando automaticamente legendas para melhorar a acessibilidade. Em seguida, exporte seus vídeos de instrução do portal de clientes prontos para implantação.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conceitos Técnicos Complexos

Simplifique conceitos técnicos dentro do seu portal de clientes, melhorando a compreensão do usuário e aprimorando a educação de autoatendimento geral.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de instrução para portais de clientes de forma eficiente?

O HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de instrução para portais de clientes ao utilizar avatares de IA e tecnologia de texto-para-vídeo. Você pode facilmente converter seus roteiros em guias visuais envolventes, acelerando a produção de conteúdo para seu portal de clientes.

Quais recursos o HeyGen oferece para garantir que meus vídeos instrucionais sejam adequados para um portal de clientes seguro?

O HeyGen ajuda você a produzir vídeos profissionais para um portal de clientes seguro com controles de marca robustos, garantindo consistência e confiança. Nossas exportações são compatíveis para integração segura em plataformas que gerenciam funções de usuário e segurança para múltiplos inquilinos de forma eficaz.

O HeyGen pode se integrar ao meu aplicativo web existente ou plataforma de desenvolvimento de baixo código para conteúdo de portal de clientes?

O HeyGen oferece exportações de vídeo versáteis que estão prontas para integração perfeita em vários ambientes de aplicativos web, incluindo aqueles construídos com uma plataforma de desenvolvimento de baixo código. Você pode utilizar o redimensionamento de proporção de aspecto para se ajustar perfeitamente ao design do seu portal de clientes.

Que tipos de vídeos podem ser criados com o HeyGen para gerenciamento de portal de clientes?

O HeyGen se destaca na produção de vídeos claros para gerenciar aspectos do portal de clientes, como revisão de dados de pedidos ou envio de tickets de suporte. Aproveite nossos modelos e cenas personalizáveis, completos com geração de narração e legendas precisas, para educar seus usuários de forma eficaz.

