criar vídeos de instrução para portais de clientes com AI
Aumente o engajamento do usuário e simplifique os tickets de suporte transformando roteiros em vídeos dinâmicos e fáceis de seguir usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Imagine uma visão técnica de 90 segundos para tomadores de decisão de TI em empresas, focando em como construir um portal de clientes seguro com segurança robusta para múltiplos inquilinos. O vídeo deve adotar um tom visual autoritário e de construção de confiança, incorporando diagramas animados para explicar conceitos complexos e apresentando um avatar de IA confiante para transmitir as mensagens principais. Aumente a clareza e a acessibilidade gerando Legendas para todo o conteúdo falado, aproveitando os avatares de IA do HeyGen para apresentar especificações técnicas com polimento profissional.
Desenvolva um vídeo de treinamento de 2 minutos voltado para gerentes de produto e equipes de sucesso do cliente, mostrando como os usuários finais podem navegar e utilizar recursos do portal de clientes, como visualizar dados de pedidos. O estilo visual e de áudio deve ser amigável, claro e passo a passo, utilizando passeios interativos pela tela. Os Modelos e cenas do HeyGen podem ajudar a estruturar o fluxo, enquanto o suporte à Biblioteca de mídia/estoque pode fornecer ícones relevantes e visuais de fundo para melhorar a compreensão do usuário.
Crie um vídeo de demonstração de 1 minuto para implementadores técnicos e desenvolvedores usando o m-Power, ilustrando a renderização condicional avançada dentro de um portal de clientes para personalizar experiências de usuário. Este vídeo deve ser dinâmico e focado em tecnologia, potencialmente usando um layout de tela dividida para mostrar tanto a configuração da plataforma quanto a interface resultante, entregue por um avatar de IA energético. Otimize a apresentação para vários contextos de visualização utilizando o redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações do HeyGen para diferentes plataformas.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Produza Vídeos de Instrução Abrangentes.
Produza rapidamente vídeos de instrução abrangentes para portais de clientes, tornando recursos complexos acessíveis a um público mais amplo.
Aumente o Engajamento e a Retenção no Treinamento.
Melhore o engajamento e a retenção dos usuários para tutoriais de portais de clientes usando conteúdo de vídeo dinâmico e claro gerado por IA.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de instrução para portais de clientes de forma eficiente?
O HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de instrução para portais de clientes ao utilizar avatares de IA e tecnologia de texto-para-vídeo. Você pode facilmente converter seus roteiros em guias visuais envolventes, acelerando a produção de conteúdo para seu portal de clientes.
Quais recursos o HeyGen oferece para garantir que meus vídeos instrucionais sejam adequados para um portal de clientes seguro?
O HeyGen ajuda você a produzir vídeos profissionais para um portal de clientes seguro com controles de marca robustos, garantindo consistência e confiança. Nossas exportações são compatíveis para integração segura em plataformas que gerenciam funções de usuário e segurança para múltiplos inquilinos de forma eficaz.
O HeyGen pode se integrar ao meu aplicativo web existente ou plataforma de desenvolvimento de baixo código para conteúdo de portal de clientes?
O HeyGen oferece exportações de vídeo versáteis que estão prontas para integração perfeita em vários ambientes de aplicativos web, incluindo aqueles construídos com uma plataforma de desenvolvimento de baixo código. Você pode utilizar o redimensionamento de proporção de aspecto para se ajustar perfeitamente ao design do seu portal de clientes.
Que tipos de vídeos podem ser criados com o HeyGen para gerenciamento de portal de clientes?
O HeyGen se destaca na produção de vídeos claros para gerenciar aspectos do portal de clientes, como revisão de dados de pedidos ou envio de tickets de suporte. Aproveite nossos modelos e cenas personalizáveis, completos com geração de narração e legendas precisas, para educar seus usuários de forma eficaz.