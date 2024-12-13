Crie Vídeos de Fluxo de Trabalho de Onboarding de Clientes que Convertem

Aumente a retenção de clientes e reduza os custos de suporte aproveitando avatares de IA para criar vídeos de onboarding envolventes e personalizados.

Prompt de Exemplo 1
Aprenda a criar seu próprio vídeo de onboarding de clientes de 45 segundos, perfeito para gerentes de produto e coordenadores de treinamento que precisam explicar recursos complexos. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para transformar suas instruções detalhadas em um vídeo animado, limpo e passo a passo, que garante que novos usuários compreendam seu painel de produtos de forma eficiente.
Prompt de Exemplo 2
Capacite suas equipes de sucesso do cliente e especialistas em suporte criando um vídeo de 90 segundos que demonstre um fluxo de trabalho ideal de onboarding de clientes. Este tutorial detalhado e amigável, aprimorado pelos Modelos e cenas flexíveis da HeyGen, guiará os usuários por etapas cruciais, promovendo maior lealdade do cliente e reduzindo atritos durante o uso inicial do produto.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de onboarding SaaS atraente de 30 segundos, projetado para líderes empresariais, destacando os benefícios estratégicos de uma adoção de usuário suave. Com um estilo visual impactante e energético, e a conveniência das Legendas da HeyGen para maior acessibilidade, este vídeo articulará como um onboarding simplificado contribui diretamente para a retenção de clientes a longo prazo e o crescimento dos negócios.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Fluxo de Trabalho de Onboarding de Clientes

Simplifique seu processo de onboarding de clientes e aumente a adoção de produtos com guias de vídeo envolventes usando as poderosas ferramentas de IA da HeyGen.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Desenvolva um 'roteiro de vídeo' claro e conciso que descreva cada etapa do seu fluxo de trabalho de onboarding. O recurso 'Texto-para-vídeo a partir de roteiro' da HeyGen permite que você transforme seu texto em conteúdo de vídeo envolvente, formando a base do seu guia.
2
Step 2
Selecione Seu Guia Visual
Aumente o engajamento e a clareza adicionando um apresentador virtual. Selecione entre os diversos 'avatares de IA' da HeyGen para representar sua marca ou guiar os espectadores pelo seu produto, adicionando um toque profissional e pessoal à sua experiência de onboarding.
3
Step 3
Adicione Demonstrações do Produto
Integre 'gravações de tela' do seu produto para guiar visualmente os usuários por recursos chave e configuração inicial. Isso garante instruções claras e passo a passo para uma experiência de onboarding suave e intuitiva, reduzindo potenciais atritos.
4
Step 4
Exporte e Distribua Seu Vídeo
Finalize seu 'vídeo de onboarding' e prepare-o para várias plataformas usando o 'Redimensionamento de proporção e exportações' da HeyGen. Compartilhe seu guia polido em e-mails de boas-vindas ou no painel do seu produto para acelerar o sucesso e a retenção do cliente.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Rápida e Eficazmente Vídeos de Fluxo de Trabalho

Gere rapidamente vídeos impactantes e consistentes para cada etapa da jornada de onboarding do seu cliente usando IA.

Perguntas Frequentes

Como os vídeos de onboarding de clientes podem melhorar a retenção de clientes?

A HeyGen permite que você crie vídeos de onboarding de clientes envolventes que explicam claramente seu produto, levando a um aumento na retenção e lealdade dos clientes. Você pode facilmente produzir esses vídeos usando apresentadores de IA e modelos de vídeo personalizáveis, garantindo que sua mensagem seja consistente e eficaz.

Qual é a maneira mais fácil de criar seu próprio vídeo de onboarding de clientes?

Com a HeyGen, você pode facilmente criar vídeos de fluxo de trabalho de onboarding de clientes usando texto-para-vídeo a partir de um roteiro. Basta escolher entre vários modelos de vídeo, adicionar seu conteúdo e deixar o criador de vídeo de IA da HeyGen gerar um vídeo profissional com um apresentador de IA, simplificando todo o processo.

Como os vídeos de onboarding SaaS reduzem os custos de suporte?

Vídeos de onboarding SaaS eficazes educam os usuários de forma proativa, reduzindo significativamente as dúvidas comuns dos clientes e diminuindo os custos de suporte ao cliente. A HeyGen ajuda você a produzir conteúdo de onboarding de alta qualidade e consistente, garantindo que os usuários compreendam rapidamente seu painel de produtos e recursos, promovendo a lealdade do cliente.

Posso personalizar meu vídeo de onboarding com a identidade da minha marca?

Sim, a HeyGen permite controle total de branding para seus vídeos de onboarding de clientes, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores da marca e mensagens específicas. Isso garante uma experiência consistente e profissional para novos clientes, aprimorando seus e-mails de boas-vindas e a percepção geral da marca.

