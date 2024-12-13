Crie Vídeos de Jornada do Cliente que Convertem
Crie vídeos envolventes com narrativa visual poderosa. Dê vida à jornada do seu cliente usando avatares AI da HeyGen.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo explicativo envolvente de 60 segundos demonstrando a jornada simplificada do cliente para um serviço de marketing digital, voltado para proprietários de pequenas empresas em busca de crescimento. Empregue um estilo visual amigável e convidativo usando modelos e cenas pré-fabricadas para ilustrar desafios comuns e como o serviço oferece uma solução sem esforço, complementado por uma narração tranquilizadora e empática. A narrativa deve destacar a facilidade de integração e o impacto positivo nos negócios, utilizando efetivamente a narrativa visual.
Produza um vídeo conciso de 30 segundos sobre a jornada do cliente para tomadores de decisão de empresas que avaliam uma solução de software B2B, focando nas vantagens estratégicas e na implementação acelerada. Use um estilo visual corporativo e rico em informações com uma voz AI confiante e autoritária, facilmente gerada a partir de um roteiro usando texto para vídeo. Garanta clareza e acessibilidade para todos os espectadores, incluindo legendas e subtítulos proeminentes, ilustrando como a solução simplifica seus processos complexos desde a consulta inicial até a integração bem-sucedida.
Crie um vídeo educacional de 50 segundos mapeando a 'jornada do herói' de um novo usuário através de um software de produtividade, destinado a novos assinantes navegando em sua configuração inicial. Adote um estilo visual instrutivo e encorajador, misturando gravações de tela claras com sobreposições animadas amigáveis. Uma voz calorosa e encorajadora gerada por geração de narração deve guiar o usuário passo a passo, transformando-o de um iniciante enfrentando desafios em um mestre confiante e capacitado da plataforma, destacando marcos importantes em sua jornada como cliente.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Destaque Histórias de Sucesso de Clientes.
Destaque experiências positivas de clientes e construa confiança com vídeos AI dinâmicos e envolventes que comunicam valor de forma eficaz.
Crie Conteúdo Envolvente para Mídias Sociais.
Produza rapidamente vídeos cativantes para plataformas de mídia social para atrair novos leads e manter seu público engajado em cada etapa da jornada.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de jornada do cliente de forma eficaz?
A HeyGen capacita você a criar vídeos de jornada do cliente envolventes de forma fácil, aproveitando Avatares AI e Modelos de Vídeo personalizáveis. Nossa plataforma simplifica a narrativa visual, tornando fácil produzir vídeos envolventes que ressoam com seu público em cada etapa de sua jornada.
A HeyGen oferece Modelos de Vídeos de Mapa de Jornada do Cliente específicos?
Sim, a HeyGen fornece uma seleção de Modelos de Vídeo versáteis especificamente projetados para ilustrar várias etapas de um mapa de jornada do cliente. Esses modelos agilizam o processo, permitindo que você desenvolva rapidamente vídeos de narrativa impactante sem experiência extensa em design.
Quais recursos de AI a HeyGen usa para aprimorar a narrativa em vídeos de jornada do cliente?
A HeyGen utiliza Avatares AI avançados e capacidades de Ator de Voz AI para dar vida aos seus vídeos de jornada do cliente com apresentações realistas. Você também pode utilizar o Gerador de Legendas AI para garantir que sua narrativa visual seja acessível e envolvente para todos os espectadores.
A HeyGen pode produzir vários tipos de conteúdo de vídeo para diferentes pontos de contato da jornada do cliente?
Absolutamente. A HeyGen é versátil, permitindo que você crie diversos conteúdos de vídeo, como vídeos explicativos envolventes para descoberta, vídeos de demonstração informativos para consideração ou vídeos de depoimentos convincentes para defesa pós-compra. Isso garante uma narrativa visual consistente e impactante ao longo de toda a jornada do cliente.