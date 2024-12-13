Crie Vídeos de Jornada do Cliente que Convertem

Crie vídeos envolventes com narrativa visual poderosa. Dê vida à jornada do seu cliente usando avatares AI da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo envolvente de 60 segundos demonstrando a jornada simplificada do cliente para um serviço de marketing digital, voltado para proprietários de pequenas empresas em busca de crescimento. Empregue um estilo visual amigável e convidativo usando modelos e cenas pré-fabricadas para ilustrar desafios comuns e como o serviço oferece uma solução sem esforço, complementado por uma narração tranquilizadora e empática. A narrativa deve destacar a facilidade de integração e o impacto positivo nos negócios, utilizando efetivamente a narrativa visual.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 30 segundos sobre a jornada do cliente para tomadores de decisão de empresas que avaliam uma solução de software B2B, focando nas vantagens estratégicas e na implementação acelerada. Use um estilo visual corporativo e rico em informações com uma voz AI confiante e autoritária, facilmente gerada a partir de um roteiro usando texto para vídeo. Garanta clareza e acessibilidade para todos os espectadores, incluindo legendas e subtítulos proeminentes, ilustrando como a solução simplifica seus processos complexos desde a consulta inicial até a integração bem-sucedida.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo educacional de 50 segundos mapeando a 'jornada do herói' de um novo usuário através de um software de produtividade, destinado a novos assinantes navegando em sua configuração inicial. Adote um estilo visual instrutivo e encorajador, misturando gravações de tela claras com sobreposições animadas amigáveis. Uma voz calorosa e encorajadora gerada por geração de narração deve guiar o usuário passo a passo, transformando-o de um iniciante enfrentando desafios em um mestre confiante e capacitado da plataforma, destacando marcos importantes em sua jornada como cliente.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Jornada do Cliente

Crie vídeos de jornada do cliente envolventes sem esforço. Aproveite as ferramentas AI da HeyGen para visualizar cada etapa, da conscientização à defesa, criando narrativas impactantes.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Jornada do Cliente
Comece delineando o caminho do seu cliente usando nosso recurso intuitivo de Texto para Vídeo a partir de roteiro. Você pode começar com um Modelo de Vídeo de Mapa de Jornada do Cliente ou escrever sua história do zero para capturar os principais pontos de contato.
2
Step 2
Escolha Seus Avatares e Vozes AI
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares AI para representar seus clientes ou embaixadores da marca. Combine-os com geração de Narração de som natural para dar vida à sua narrativa.
3
Step 3
Adicione Elementos Visuais e de Marca
Aprimore sua narrativa visual incorporando imagens, vídeos e músicas de nossa biblioteca de mídia/suporte de estoque. Aplique as cores e o logotipo da sua marca com nossos controles de Branding para um visual consistente.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Jornada Envolvente
Revise seu vídeo concluído para clareza e impacto. Utilize redimensionamento de proporção e exportações para otimizá-lo para várias plataformas, pronto para compartilhar seu conteúdo de vídeo poderoso.

Casos de Uso

Aprimore a Narrativa Visual para Jornadas do Cliente

Crie narrativas visuais envolventes para vídeos de jornada do cliente usando AI, tornando caminhos complexos fáceis de entender e altamente envolventes.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de jornada do cliente de forma eficaz?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de jornada do cliente envolventes de forma fácil, aproveitando Avatares AI e Modelos de Vídeo personalizáveis. Nossa plataforma simplifica a narrativa visual, tornando fácil produzir vídeos envolventes que ressoam com seu público em cada etapa de sua jornada.

A HeyGen oferece Modelos de Vídeos de Mapa de Jornada do Cliente específicos?

Sim, a HeyGen fornece uma seleção de Modelos de Vídeo versáteis especificamente projetados para ilustrar várias etapas de um mapa de jornada do cliente. Esses modelos agilizam o processo, permitindo que você desenvolva rapidamente vídeos de narrativa impactante sem experiência extensa em design.

Quais recursos de AI a HeyGen usa para aprimorar a narrativa em vídeos de jornada do cliente?

A HeyGen utiliza Avatares AI avançados e capacidades de Ator de Voz AI para dar vida aos seus vídeos de jornada do cliente com apresentações realistas. Você também pode utilizar o Gerador de Legendas AI para garantir que sua narrativa visual seja acessível e envolvente para todos os espectadores.

A HeyGen pode produzir vários tipos de conteúdo de vídeo para diferentes pontos de contato da jornada do cliente?

Absolutamente. A HeyGen é versátil, permitindo que você crie diversos conteúdos de vídeo, como vídeos explicativos envolventes para descoberta, vídeos de demonstração informativos para consideração ou vídeos de depoimentos convincentes para defesa pós-compra. Isso garante uma narrativa visual consistente e impactante ao longo de toda a jornada do cliente.

