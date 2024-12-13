Crie Vídeos de Mapa da Jornada do Cliente Facilmente

Visualize facilmente sua jornada do cliente com vídeo dinâmico. Descubra, documente e compartilhe insights rapidamente usando os avatares de IA do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional informativo de 60 segundos para designers e pesquisadores de UX, detalhando como criar efetivamente vídeos de mapa da jornada do cliente para descobrir, documentar e compartilhar insights cruciais do usuário de forma eficiente. O estilo visual e de áudio deve ser limpo e instrutivo, incorporando animações de texto na tela e um narrador calmo e informativo para guiar os espectadores pelo processo. Produza este vídeo usando o recurso de texto-para-vídeo do HeyGen para agilizar a criação de conteúdo.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo explicativo dinâmico de 30 segundos para pequenos empresários e empreendedores, desmembrando visualmente os 5 componentes de um mapa de jornada e ilustrando como eles ajudam a alcançar um objetivo específico para seus clientes. O estilo visual deve ser energético, com cortes rápidos e uma trilha sonora moderna de synth-pop, apresentando um avatar de IA amigável para apresentar as informações de forma envolvente. Aproveite os avatares de IA do HeyGen para trazer um rosto relacionável a este tópico complexo.
Prompt de Exemplo 3
Este vídeo educacional de 50 segundos é projetado para estudantes de design ou negócios e aspirantes a profissionais de UX, com o objetivo de explorar o processo fundamental de design de UX e enfatizar como o mapeamento detalhado da jornada ajuda a entender o que os usuários desejam. Deve empregar uma abordagem visual educacional, ligeiramente conceitual, utilizando infográficos, acompanhada por uma narração reflexiva e clara para transmitir ideias complexas de forma simples. Utilize os templates e cenas do HeyGen para montar rapidamente um vídeo com aparência profissional.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Mapa da Jornada do Cliente

Transforme mapas de jornada do cliente complexos em conteúdo de vídeo envolvente com as ferramentas intuitivas do HeyGen, tornando os insights fáceis de descobrir, documentar e compartilhar em sua equipe.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Jornada
Descreva cada ponto de contato da sua jornada do cliente no editor de roteiro do HeyGen. Aproveite a capacidade de "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" para estruturar sua narrativa, detalhando ações, pensamentos e emoções do usuário de forma clara.
2
Step 2
Selecione Seu Narrador de IA
Dê vida ao seu mapa de jornada escolhendo um "avatar de IA" para guiar seu público pela experiência do cliente. Selecione um avatar que melhor personifique sua marca ou que os usuários-alvo desejam ver.
3
Step 3
Gere Narração Envolvente
Transforme seu roteiro em uma narração profissional usando a avançada "Geração de Narração" do HeyGen. Isso garante que seus insights de mapa de jornada sejam articulados de forma clara e envolvente, aprimorando seu conteúdo de vídeo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize sua criação utilizando o recurso de "Redimensionamento de proporção e exportações" para otimizar seu vídeo para várias plataformas. Compartilhe facilmente seu mapa de jornada dinâmico para alinhar as partes interessadas e comunicar insights chave.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Conteúdo Educacional de Mapeamento de Jornada

.

Produza cursos e explicações em vídeo abrangentes para educar públicos mais amplos sobre as complexidades e benefícios do mapeamento da jornada do cliente.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de mapa da jornada do cliente?

O HeyGen capacita você a criar vídeos envolventes de mapa da jornada do cliente de forma eficiente, usando avatares de IA e a funcionalidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro. Você pode rapidamente transformar sua pesquisa de mapeamento de jornada em conteúdo de vídeo dinâmico que comunica claramente a visualização do processo para as partes interessadas.

Quais são os benefícios de usar vídeo para Mapeamento da Jornada do Cliente?

Usar vídeo para Mapeamento da Jornada do Cliente melhora a visualização do processo, tornando experiências e insights complexos dos usuários mais fáceis de descobrir, documentar e compartilhar entre as equipes. Este formato dinâmico promove maior empatia e compreensão de como os usuários desejam alcançar um objetivo, melhorando seu processo de design de UX.

O HeyGen pode se integrar ao nosso processo de design de UX para mapeamento de jornada?

Absolutamente, o HeyGen simplifica seu processo de design de UX permitindo que você transforme rapidamente insights de mapeamento de jornada em conteúdo de vídeo polido. Utilize controles de branding personalizados, templates versáteis e uma biblioteca de mídia para alinhar a saída de vídeo com as necessidades de pesquisa, estratégia e design de sua equipe para uma colaboração perfeita.

Como o HeyGen simplifica a produção de conteúdo de vídeo para um mapa de jornada?

O HeyGen simplifica a produção de conteúdo de vídeo para um mapa de jornada oferecendo avatares de IA e funcionalidade de texto-para-vídeo, eliminando a necessidade de filmagem tradicional. Você pode facilmente adicionar narrações profissionais, legendas e aproveitar templates abrangentes para criar uma visualização detalhada do processo sem esforço extenso.

