Crie Vídeos de Insights de Clientes para um Marketing Mais Inteligente
Crie facilmente vídeos de insights de clientes a partir de scripts, transformando dados complexos em conteúdo envolvente e compartilhável para campanhas automatizadas.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenhe um vídeo instrucional de 90 segundos para estrategistas de marketing e administradores de CRM, ilustrando como os insights de clientes podem impulsionar campanhas automatizadas altamente eficazes e jornadas em tempo real. O vídeo deve mostrar a aplicação prática desses insights dentro de uma plataforma de automação de marketing. Empregue um estilo visual dinâmico com visualizações de dados e animações limpas, apoiado por uma narração profissional envolvente. Utilize os avatares de IA do HeyGen para apresentar as informações e garantir acessibilidade com legendas geradas automaticamente.
Desenvolva um vídeo explicativo de 2 minutos para criadores de conteúdo e profissionais de marketing de produtos, demonstrando como construir uma biblioteca de vídeos abrangente adaptada a diferentes estágios das jornadas dos clientes. A narrativa deve destacar o uso de insights de clientes para identificar pontos de contato chave e criar vídeos de marketing direcionados. O estilo visual deve ser envolvente e orientado por histórias, apresentando uma variedade de cenas e personagens. Aproveite os modelos e cenas do HeyGen para agilizar a produção e melhorar o apelo visual, incorporando suporte de biblioteca de mídia/estoque para conteúdo diversificado.
Crie um vídeo conciso de 45 segundos atuando como uma demonstração de recurso para novos usuários de produtos ou equipes de suporte, mostrando uma funcionalidade específica relacionada à coleta ou análise de insights de clientes. O vídeo deve dividir um processo complexo em etapas fáceis de seguir, enfatizando o valor que traz para entender os clientes. Mantenha um estilo visual direto e conciso com instruções claras na tela. Otimize o vídeo para várias plataformas usando o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações do HeyGen, e utilize geração de narração precisa para clareza.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Histórias de Sucesso de Clientes.
Transforme depoimentos de clientes em narrativas de vídeo envolventes para destacar experiências positivas e construir confiança com seu público de forma eficaz.
Desenvolva Vídeos de Marketing Baseados em Insights.
Utilize insights de clientes para produzir rapidamente vídeos de marketing de alto desempenho para campanhas, impulsionando o engajamento e as conversões.
Perguntas Frequentes
Como os vídeos do HeyGen podem ser integrados em campanhas de marketing digital existentes?
O HeyGen permite que você compartilhe facilmente seus vídeos de marketing criados via um URL de vídeo direto ou código de incorporação, perfeito para esforços de marketing outbound, e-mails de marketing e páginas de destino. Você também pode hospedar seu vídeo em plataformas como YouTube ou Vimeo após a exportação, apoiando a integração perfeita em campanhas automatizadas e jornadas em tempo real.
Onde posso gerenciar meus vídeos HeyGen criados e conteúdo digital?
O HeyGen fornece uma robusta biblioteca de vídeos para armazenar e organizar todo o seu conteúdo digital. Este hub central garante fácil acesso e gerenciamento de seus vídeos de marketing, permitindo que você os recupere e implante rapidamente em várias jornadas de clientes.
O HeyGen suporta a criação de vídeos personalizados para jornadas automatizadas de clientes?
Sim, o HeyGen capacita você a criar vídeos de insights de clientes em escala, perfeitos para experiências personalizadas dentro de campanhas automatizadas. Utilize avatares de IA e capacidades de texto para vídeo a partir de script para entregar conteúdo de vídeo relevante em diferentes segmentos de clientes em jornadas em tempo real.
Quais controles de branding o HeyGen oferece para meus vídeos de marketing?
O HeyGen oferece controles de branding abrangentes para garantir que seus vídeos de marketing estejam alinhados com a identidade da sua marca. Você pode aplicar logotipos personalizados e cores da marca, e utilizar modelos profissionalmente projetados para manter a consistência visual em todo o seu conteúdo digital.