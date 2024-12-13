Crie Vídeos de Expansão de Clientes Sem Esforço
Aumente o engajamento e a lealdade dos clientes; crie vídeos de expansão de clientes personalizados sem esforço usando avatares de IA realistas.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie uma peça de marketing em vídeo vibrante de 30 segundos, projetada para engajar clientes atuais com uma oportunidade exclusiva de upsell. O estilo visual deve ser energético e convidativo, com transições de cena dinâmicas e uma trilha sonora animada. Aproveite os Modelos e cenas do HeyGen para montar rapidamente uma apresentação atraente e utilize Texto-para-vídeo a partir do roteiro para articular os benefícios únicos, tornando-o um vídeo eficaz de engajamento do cliente.
Produza uma narrativa inspiradora de 60 segundos que sirva como um modelo de vídeo de expansão de clientes, apresentando uma história de sucesso de um cliente de longa data. A abordagem visual deve ser autêntica e acolhedora, usando uma mistura de filmagens do mundo real (via biblioteca de mídia/suporte de estoque) e gráficos animados sutis. Garanta clareza para todos os espectadores integrando legendas para os segmentos de entrevista, enfatizando a jornada e a transformação alcançada através da sua solução, inspirando uma lealdade mais profunda.
Desenhe um vídeo instrucional informativo de 45 segundos direcionado a usuários avançados, guiando-os por um recurso avançado para impulsionar uma utilização mais profunda do produto. O estilo visual deve ser limpo e preciso, empregando gravações de tela misturadas com sobreposições gráficas envolventes. Um Porta-voz de IA pode efetivamente entregar as instruções passo a passo com um tom claro e autoritário, utilizando avatares de IA do HeyGen para um toque personalizado, mas profissional, neste vídeo de expansão de clientes.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Destaque o Sucesso do Cliente.
Destaque as conquistas dos clientes e promova a lealdade criando histórias de sucesso de clientes atraentes com vídeos de IA.
Aprimore o Treinamento de Produtos.
Melhore a adoção e retenção de produtos pelos clientes desenvolvendo vídeos de treinamento envolventes com tecnologia de IA para novos recursos ou serviços.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de expansão de clientes rapidamente?
O HeyGen capacita os usuários a criar vídeos de expansão de clientes atraentes de forma eficiente, aproveitando uma ampla seleção de modelos de vídeo personalizáveis. Com nosso Gerador de Texto para Vídeo Gratuito, você pode rapidamente transformar roteiros em conteúdo envolvente com avatares gerados por IA, agilizando significativamente o processo de criação de vídeos.
Que tipo de capacidades de IA o HeyGen oferece para marketing em vídeo?
O HeyGen fornece capacidades avançadas de IA, incluindo Porta-vozes de IA e Atores de Voz de IA, permitindo conteúdo de marketing em vídeo realista e dinâmico. Você pode gerar narrações multilíngues e utilizar avatares gerados por IA, garantindo que suas mensagens ressoem com públicos diversos.
Posso personalizar totalmente os vídeos criados com o HeyGen para a minha marca?
Absolutamente. O HeyGen permite uma personalização extensa para seus vídeos, desde a escolha de avatares gerados por IA e a utilização de roteiros personalizáveis até a aplicação de controles de marca, como seu logotipo e cores da marca. Isso garante que cada vídeo se alinhe perfeitamente com a identidade da sua marca e aumente o engajamento do cliente.
O HeyGen fornece modelos de vídeo para diferentes necessidades de engajamento do cliente?
Sim, o HeyGen oferece uma biblioteca abrangente de modelos de vídeo projetados para vários vídeos de engajamento do cliente e objetivos de marketing. Isso inclui modelos adequados para vídeos explicativos animados, facilitando a produção de conteúdo de qualidade profissional sem começar do zero.