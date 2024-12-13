Crie Vídeos de Expansão de Clientes Sem Esforço

Aumente o engajamento e a lealdade dos clientes; crie vídeos de expansão de clientes personalizados sem esforço usando avatares de IA realistas.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie uma peça de marketing em vídeo vibrante de 30 segundos, projetada para engajar clientes atuais com uma oportunidade exclusiva de upsell. O estilo visual deve ser energético e convidativo, com transições de cena dinâmicas e uma trilha sonora animada. Aproveite os Modelos e cenas do HeyGen para montar rapidamente uma apresentação atraente e utilize Texto-para-vídeo a partir do roteiro para articular os benefícios únicos, tornando-o um vídeo eficaz de engajamento do cliente.
Prompt de Exemplo 2
Produza uma narrativa inspiradora de 60 segundos que sirva como um modelo de vídeo de expansão de clientes, apresentando uma história de sucesso de um cliente de longa data. A abordagem visual deve ser autêntica e acolhedora, usando uma mistura de filmagens do mundo real (via biblioteca de mídia/suporte de estoque) e gráficos animados sutis. Garanta clareza para todos os espectadores integrando legendas para os segmentos de entrevista, enfatizando a jornada e a transformação alcançada através da sua solução, inspirando uma lealdade mais profunda.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo instrucional informativo de 45 segundos direcionado a usuários avançados, guiando-os por um recurso avançado para impulsionar uma utilização mais profunda do produto. O estilo visual deve ser limpo e preciso, empregando gravações de tela misturadas com sobreposições gráficas envolventes. Um Porta-voz de IA pode efetivamente entregar as instruções passo a passo com um tom claro e autoritário, utilizando avatares de IA do HeyGen para um toque personalizado, mas profissional, neste vídeo de expansão de clientes.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Expansão de Clientes

Desbloqueie o poder dos vídeos de expansão de clientes personalizados sem esforço com IA. Engaje seu público e promova a lealdade com conteúdo profissional e escalável.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Vídeo
Comece usando um roteiro personalizável ou selecionando entre vários modelos de vídeo para delinear sua mensagem. Nossa plataforma permite que você aproveite o Texto-para-vídeo a partir do roteiro para transformar texto em visuais envolventes sem esforço.
2
Step 2
Escolha Seu Porta-voz de IA
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar sua marca. Esses Porta-vozes de IA dão vida à sua mensagem com expressões e movimentos naturais, aprimorando os vídeos de engajamento do cliente.
3
Step 3
Aplique Voz e Branding
Personalize ainda mais seu vídeo integrando o logotipo e as cores da sua marca. Nossa plataforma oferece geração avançada de Narração, permitindo que você crie narrações multilíngues com um Ator de Voz de IA para alcançar efetivamente um público global.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Finalize seus vídeos de expansão de clientes e utilize redimensionamento de proporção e exportações para exportá-los em vários formatos. Compartilhe facilmente seu conteúdo de alta qualidade em todos os seus canais de marketing para maximizar o impacto.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Engaje Clientes nas Redes Sociais

Produza rapidamente vídeos e clipes dinâmicos para redes sociais para manter o engajamento ativo dos clientes e promover novas ofertas.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de expansão de clientes rapidamente?

O HeyGen capacita os usuários a criar vídeos de expansão de clientes atraentes de forma eficiente, aproveitando uma ampla seleção de modelos de vídeo personalizáveis. Com nosso Gerador de Texto para Vídeo Gratuito, você pode rapidamente transformar roteiros em conteúdo envolvente com avatares gerados por IA, agilizando significativamente o processo de criação de vídeos.

Que tipo de capacidades de IA o HeyGen oferece para marketing em vídeo?

O HeyGen fornece capacidades avançadas de IA, incluindo Porta-vozes de IA e Atores de Voz de IA, permitindo conteúdo de marketing em vídeo realista e dinâmico. Você pode gerar narrações multilíngues e utilizar avatares gerados por IA, garantindo que suas mensagens ressoem com públicos diversos.

Posso personalizar totalmente os vídeos criados com o HeyGen para a minha marca?

Absolutamente. O HeyGen permite uma personalização extensa para seus vídeos, desde a escolha de avatares gerados por IA e a utilização de roteiros personalizáveis até a aplicação de controles de marca, como seu logotipo e cores da marca. Isso garante que cada vídeo se alinhe perfeitamente com a identidade da sua marca e aumente o engajamento do cliente.

O HeyGen fornece modelos de vídeo para diferentes necessidades de engajamento do cliente?

Sim, o HeyGen oferece uma biblioteca abrangente de modelos de vídeo projetados para vários vídeos de engajamento do cliente e objetivos de marketing. Isso inclui modelos adequados para vídeos explicativos animados, facilitando a produção de conteúdo de qualidade profissional sem começar do zero.

