Crie Vídeos Educativos para Clientes Mais Rápido com AI

Gere vídeos tutoriais profissionais para um onboarding de clientes eficaz. Aumente o engajamento e esclareça guias passo a passo usando a geração de narração da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo tutorial de 90 segundos voltado para novos clientes que estão começando a usar um produto de software. O estilo visual deve ser uma mistura de gravações de tela e sobreposições de texto dinâmicas, com uma trilha sonora animada e uma narração gerada por AI profissional. Mostre como o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen pode transformar de forma fácil um roteiro envolvente e abrangente em um guia passo a passo para o usuário.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de 45 segundos para educação de clientes, destinado a clientes existentes que desejam dominar recursos avançados. A estética visual deve ser polida e profissional, mantendo uma marca consistente ao longo do vídeo, com uma trilha sonora sofisticada. Enfatize como os Modelos & cenas da HeyGen oferecem um ponto de partida rápido, e como o suporte da Biblioteca de mídia/estoque oferece visuais ricos para criar documentação em vídeo de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo rápido de 30 segundos fornecendo dicas rápidas para dúvidas comuns dos clientes. Este vídeo é para clientes que buscam soluções imediatas para problemas específicos. O estilo visual e de áudio deve ser acelerado, direto e utilizar sobreposições de texto visualmente atraentes, com uma narração concisa. Ilustre como a geração de Narração da HeyGen pode rapidamente criar áudio claro para diversos guias rápidos, e como as Legendas/captions melhoram a acessibilidade para todos os espectadores.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida


Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos Educativos para Clientes Funciona

Desenvolva rapidamente vídeos educativos claros e envolventes para clientes com uma plataforma de AI generativa. Aumente a adoção de produtos e o sucesso do cliente de forma eficiente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro Envolvente
Comece delineando sua mensagem principal. Use o editor de texto intuitivo para elaborar um roteiro abrangente que será convertido de forma fluida em um vídeo dinâmico com nossas capacidades de texto-para-vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de AI
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de AI para representar sua marca. Selecione uma voz ou persona especializada que melhor transmita seu conteúdo educativo para clientes, aumentando o engajamento.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Integre o visual e a sensação únicos da sua marca. Utilize os controles de personalização para adicionar logotipos, ajustar cores e incorporar ativos da biblioteca de mídia para tornar seus vídeos tutoriais distintamente seus.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Educativo
Revise seu vídeo polido e, em seguida, clique para exportar. Seu vídeo de alta qualidade para educação de clientes está agora pronto para ser compartilhado em seu sistema de gestão de aprendizagem ou portais de clientes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Recursos Complexos do Produto

Transforme funcionalidades complexas do produto e informações técnicas em documentação em vídeo clara, compreensível e abrangente.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos educativos para clientes de forma eficiente?

A HeyGen utiliza sua plataforma de AI generativa para transformar um roteiro envolvente e abrangente em vídeos educativos profissionais para clientes. Você pode utilizar avatares de AI e narração gerada por AI para produzir vídeos tutoriais de alta qualidade e guias passo a passo sem produção de vídeo complexa.

Quais controles criativos a HeyGen oferece para personalizar a documentação em vídeo com minha marca?

A HeyGen oferece extensos controles de personalização, permitindo que você integre seu logotipo, cores da marca e escolha entre vários modelos e cenas. Isso garante que sua documentação em vídeo mantenha uma aparência consistente e profissional, aumentando o engajamento do cliente.

A HeyGen pode oferecer opções diversificadas de voz ou persona especializada para vídeos de treinamento?

Sim, a HeyGen oferece uma variedade de avatares de AI e capacidades avançadas de geração de narração para fornecer opções diversificadas de voz ou persona especializada. Isso permite criar vídeos de treinamento envolventes e impactantes, adequados para diversos cenários de sucesso do cliente ou módulos de e-learning.

Como a HeyGen simplifica a produção de vídeos para onboarding e guias de usuário?

A HeyGen simplifica a produção de vídeos convertendo texto em vídeo com avatares de AI e geração automatizada de narração. Isso agiliza a criação de guias de usuário passo a passo e materiais de onboarding, facilitando a produção de educação clara e eficaz para o cliente.

