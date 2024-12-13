Crie Vídeos Educativos para Clientes Mais Rápido com AI
Gere vídeos tutoriais profissionais para um onboarding de clientes eficaz. Aumente o engajamento e esclareça guias passo a passo usando a geração de narração da HeyGen.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo tutorial de 90 segundos voltado para novos clientes que estão começando a usar um produto de software. O estilo visual deve ser uma mistura de gravações de tela e sobreposições de texto dinâmicas, com uma trilha sonora animada e uma narração gerada por AI profissional. Mostre como o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen pode transformar de forma fácil um roteiro envolvente e abrangente em um guia passo a passo para o usuário.
Desenvolva um vídeo de 45 segundos para educação de clientes, destinado a clientes existentes que desejam dominar recursos avançados. A estética visual deve ser polida e profissional, mantendo uma marca consistente ao longo do vídeo, com uma trilha sonora sofisticada. Enfatize como os Modelos & cenas da HeyGen oferecem um ponto de partida rápido, e como o suporte da Biblioteca de mídia/estoque oferece visuais ricos para criar documentação em vídeo de forma eficaz.
Gere um vídeo rápido de 30 segundos fornecendo dicas rápidas para dúvidas comuns dos clientes. Este vídeo é para clientes que buscam soluções imediatas para problemas específicos. O estilo visual e de áudio deve ser acelerado, direto e utilizar sobreposições de texto visualmente atraentes, com uma narração concisa. Ilustre como a geração de Narração da HeyGen pode rapidamente criar áudio claro para diversos guias rápidos, e como as Legendas/captions melhoram a acessibilidade para todos os espectadores.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Escale Conteúdo Educativo para Clientes.
Gere um grande volume de vídeos educativos envolventes para clientes, tutoriais e documentação para atender a um público mais amplo de forma eficiente.
Maximize a Eficácia do Treinamento de Clientes.
Utilize AI para criar vídeos de treinamento atraentes que melhoram significativamente o engajamento do cliente e a retenção de conhecimento a longo prazo.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos educativos para clientes de forma eficiente?
A HeyGen utiliza sua plataforma de AI generativa para transformar um roteiro envolvente e abrangente em vídeos educativos profissionais para clientes. Você pode utilizar avatares de AI e narração gerada por AI para produzir vídeos tutoriais de alta qualidade e guias passo a passo sem produção de vídeo complexa.
Quais controles criativos a HeyGen oferece para personalizar a documentação em vídeo com minha marca?
A HeyGen oferece extensos controles de personalização, permitindo que você integre seu logotipo, cores da marca e escolha entre vários modelos e cenas. Isso garante que sua documentação em vídeo mantenha uma aparência consistente e profissional, aumentando o engajamento do cliente.
A HeyGen pode oferecer opções diversificadas de voz ou persona especializada para vídeos de treinamento?
Sim, a HeyGen oferece uma variedade de avatares de AI e capacidades avançadas de geração de narração para fornecer opções diversificadas de voz ou persona especializada. Isso permite criar vídeos de treinamento envolventes e impactantes, adequados para diversos cenários de sucesso do cliente ou módulos de e-learning.
Como a HeyGen simplifica a produção de vídeos para onboarding e guias de usuário?
A HeyGen simplifica a produção de vídeos convertendo texto em vídeo com avatares de AI e geração automatizada de narração. Isso agiliza a criação de guias de usuário passo a passo e materiais de onboarding, facilitando a produção de educação clara e eficaz para o cliente.