Crie Vídeos de Instrução de Entrega ao Cliente Sem Esforço

Aumente a satisfação do cliente e simplifique a integração com vídeos de instrução envolventes e personalizados, aproveitando avatares de IA realistas.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo tutorial de produto de 60 segundos para usuários existentes, detalhando um procedimento específico de entrega com uma estética limpa e profissional, incorporando gravações de tela e geração de narração clara para demonstrar os "vídeos de instrução" para compreensão ideal.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo educativo de 30 segundos para clientes abordando perguntas frequentes sobre políticas de entrega, utilizando gráficos animados envolventes e um avatar de IA dinâmico, apoiado por legendas precisas para acessibilidade e fácil compreensão das instruções principais.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo multilíngue de 50 segundos para fornecer instruções abrangentes de entrega para uma base de clientes diversificada, apresentando um avatar de IA sofisticado que entrega o conteúdo através de capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro, garantindo que esses "vídeos de sucesso do cliente" sejam globalmente acessíveis e inclusivos.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Instrução de Entrega ao Cliente

Capacite seus clientes com vídeos de instrução claros, envolventes e impulsionados por IA que simplificam o processo de entrega e melhoram sua experiência geral.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Descreva todo o processo de entrega passo a passo em um roteiro conciso. Aproveite o recurso de texto para vídeo a partir de roteiro para transformar facilmente seu conteúdo escrito em vídeos instrucionais dinâmicos.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha entre uma variedade de avatares de IA profissionais para articular claramente cada instrução. Isso garante uma apresentação consistente e envolvente para seus vídeos de treinamento.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Aumente a clareza e reforce sua marca incorporando mídia personalizada, gravações de tela ou logotipos da empresa. Utilize os controles de branding do HeyGen para manter uma aparência profissional e envolvente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seus vídeos educativos para clientes adicionando legendas automáticas para acessibilidade. Em seguida, exporte seu vídeo em vários formatos de proporção para compartilhamento perfeito em diferentes plataformas.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Procedimentos de Entrega Complexos

Divida instruções complexas de entrega ao cliente em vídeos facilmente digeríveis e visualmente claros, melhorando a compreensão e reduzindo erros.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos educativos para clientes?

O HeyGen capacita as empresas a criar rapidamente vídeos educativos envolventes e impulsionados por IA, usando avatares de IA realistas e modelos profissionais. Isso simplifica significativamente o processo de produção de vídeos instrucionais de alta qualidade, garantindo conteúdo consistente e atualizado para seu público.

Que tipos de vídeos de treinamento podem ser produzidos usando a plataforma do HeyGen?

O HeyGen facilita a criação de uma ampla gama de vídeos de treinamento, incluindo vídeos de integração de clientes, treinamento de atendimento ao cliente, tutoriais de produtos e vídeos de instrução. Você pode aprimorá-los com vídeos personalizados, gravações de tela e modelos profissionais, tornando o aprendizado mais eficaz e envolvente.

O HeyGen oferece soluções para criar vídeos instrucionais multilíngues?

Sim, o HeyGen oferece suporte robusto para a criação de vídeos multilíngues, permitindo que você alcance um público global com seu conteúdo instrucional. Seus avatares de IA podem entregar mensagens em vários idiomas, garantindo tradução eficaz de vídeos e ampla educação do cliente.

O HeyGen pode ajudar a criar vídeos instrucionais personalizados para usuários?

Com certeza. O HeyGen permite a criação de vídeos instrucionais personalizados adaptados às necessidades individuais dos usuários, aprimorando a educação do cliente. Ao utilizar avatares de IA, você pode entregar mensagens direcionadas que ressoam mais profundamente, melhorando a satisfação do usuário e a adoção do produto.

