Crie Vídeos de Treinamento de Dados de Clientes Instantaneamente
Aumente as taxas de conclusão e CSAT. Transforme seus roteiros de treinamento de dados de clientes em vídeos envolventes usando avatares de IA.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de demonstração de 2 minutos voltado para departamentos de treinamento internacionais e equipes globais de atendimento ao cliente, ilustrando o poder do HeyGen para vídeos de treinamento de atendimento ao cliente. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e multilíngue, apresentando transições suaves e visuais envolventes que explicam conceitos complexos. Enfatize os recursos de Tradução com 1 Clique e narração por IA do HeyGen para alcançar uma localização eficaz para públicos diversos, superando barreiras linguísticas sem esforço.
Produza um vídeo explicativo conciso de 60 segundos direcionado a cientistas de dados e especialistas em treinamento de TI, demonstrando o processo simplificado de criação de vídeos por IA. O vídeo deve ter um estilo visual explicativo com gráficos animados integrados, complementado por uma voz confiante de um apresentador de IA. Mostre como os Modelos e cenas do HeyGen, combinados com sua capacidade de transformar texto em vídeo a partir de um roteiro, podem acelerar o desenvolvimento de módulos de treinamento de dados complexos com um avatar de IA.
Crie um vídeo de treinamento passo a passo de 75 segundos projetado para novos contratados e equipe de suporte técnico, focando em como criar vídeos de treinamento com máxima acessibilidade. O estilo visual deve ser claro e de apoio, usando um apresentador de IA amigável e um tom de áudio fácil de seguir. Destaque os robustos recursos de geração de Narração e legendas automáticas do HeyGen, garantindo que todos os aprendizes possam compreender efetivamente o conteúdo relacionado a dados de clientes, independentemente de seu estilo de aprendizagem ou ambiente.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Expanda o Alcance do Treinamento Globalmente.
Crie e localize facilmente vídeos de treinamento de atendimento ao cliente para educar um público global e diverso.
Aumente o Engajamento e a Retenção do Treinamento.
Melhore as taxas de conclusão e as pontuações de CSAT desenvolvendo vídeos de treinamento de dados de clientes altamente envolventes com apresentadores de IA.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento de atendimento ao cliente?
O HeyGen capacita os usuários a criar vídeos de treinamento de atendimento ao cliente de forma eficiente, aproveitando a criação de vídeos por IA. Você pode transformar roteiros em conteúdo envolvente com avatares de IA e narrações realistas por IA, reduzindo significativamente as complexidades tradicionais de produção.
Quais capacidades de IA o HeyGen oferece para a produção realista de vídeos de treinamento?
O HeyGen oferece soluções avançadas impulsionadas por IA, incluindo diversos apresentadores de IA e tecnologia sofisticada de narração por IA, para garantir que seus vídeos de treinamento sejam realistas e profissionais. Essas capacidades técnicas permitem uma produção de vídeo consistente e de alta qualidade sem a necessidade de filmagens extensas ou atuação de voz.
O HeyGen pode ajudar a localizar vídeos de treinamento para um público global?
Sim, o HeyGen suporta a localização de vídeos de treinamento com seu recurso de Tradução com 1 Clique. Isso permite que você adapte facilmente seu conteúdo para públicos globais diversos, garantindo comunicação e alcance eficazes.
O HeyGen oferece ferramentas para simplificar o processo de criação de vídeos de treinamento?
O HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento por meio de recursos intuitivos, como a conversão de um roteiro de vídeo em uma produção completa. Com acesso a vários modelos de vídeo e uma biblioteca de mídia robusta, você pode produzir rapidamente conteúdo de nível profissional.