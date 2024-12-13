Crie Vídeos de Treinamento de Dados de Clientes Instantaneamente

Aumente as taxas de conclusão e CSAT. Transforme seus roteiros de treinamento de dados de clientes em vídeos envolventes usando avatares de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de demonstração de 2 minutos voltado para departamentos de treinamento internacionais e equipes globais de atendimento ao cliente, ilustrando o poder do HeyGen para vídeos de treinamento de atendimento ao cliente. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e multilíngue, apresentando transições suaves e visuais envolventes que explicam conceitos complexos. Enfatize os recursos de Tradução com 1 Clique e narração por IA do HeyGen para alcançar uma localização eficaz para públicos diversos, superando barreiras linguísticas sem esforço.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo conciso de 60 segundos direcionado a cientistas de dados e especialistas em treinamento de TI, demonstrando o processo simplificado de criação de vídeos por IA. O vídeo deve ter um estilo visual explicativo com gráficos animados integrados, complementado por uma voz confiante de um apresentador de IA. Mostre como os Modelos e cenas do HeyGen, combinados com sua capacidade de transformar texto em vídeo a partir de um roteiro, podem acelerar o desenvolvimento de módulos de treinamento de dados complexos com um avatar de IA.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de treinamento passo a passo de 75 segundos projetado para novos contratados e equipe de suporte técnico, focando em como criar vídeos de treinamento com máxima acessibilidade. O estilo visual deve ser claro e de apoio, usando um apresentador de IA amigável e um tom de áudio fácil de seguir. Destaque os robustos recursos de geração de Narração e legendas automáticas do HeyGen, garantindo que todos os aprendizes possam compreender efetivamente o conteúdo relacionado a dados de clientes, independentemente de seu estilo de aprendizagem ou ambiente.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Treinamento de Dados de Clientes

Produza rapidamente vídeos de treinamento envolventes e informativos para o manuseio de dados de clientes, melhorando as taxas de conclusão e o atendimento ao cliente. Aproveite a IA para uma criação eficiente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Desenvolva conteúdo de treinamento claro e conciso para dados de clientes. Cole seu roteiro no HeyGen, utilizando sua capacidade de transformar texto em vídeo para formar a base do seu vídeo.
2
Step 2
Selecione um Apresentador de IA
Escolha entre uma variedade de avatares de IA para entregar seu treinamento. Este apresentador de IA aumentará o engajamento e garantirá uma presença profissional na tela para seu conteúdo.
3
Step 3
Personalize Visuais e Branding
Personalize seu vídeo adicionando visuais relevantes, música de fundo e aplicando os controles de branding da sua empresa, como logotipos e cores, para corresponder às suas diretrizes.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de treinamento de dados de clientes, ajustando a proporção se necessário, e exporte-o. Distribua seu treinamento profissional gerado por IA para melhorar os resultados do atendimento ao cliente.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conceitos Complexos de Dados

Transforme dados de clientes complexos em vídeos de treinamento claros e digeríveis usando soluções impulsionadas por IA e modelos de vídeo.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento de atendimento ao cliente?

O HeyGen capacita os usuários a criar vídeos de treinamento de atendimento ao cliente de forma eficiente, aproveitando a criação de vídeos por IA. Você pode transformar roteiros em conteúdo envolvente com avatares de IA e narrações realistas por IA, reduzindo significativamente as complexidades tradicionais de produção.

Quais capacidades de IA o HeyGen oferece para a produção realista de vídeos de treinamento?

O HeyGen oferece soluções avançadas impulsionadas por IA, incluindo diversos apresentadores de IA e tecnologia sofisticada de narração por IA, para garantir que seus vídeos de treinamento sejam realistas e profissionais. Essas capacidades técnicas permitem uma produção de vídeo consistente e de alta qualidade sem a necessidade de filmagens extensas ou atuação de voz.

O HeyGen pode ajudar a localizar vídeos de treinamento para um público global?

Sim, o HeyGen suporta a localização de vídeos de treinamento com seu recurso de Tradução com 1 Clique. Isso permite que você adapte facilmente seu conteúdo para públicos globais diversos, garantindo comunicação e alcance eficazes.

O HeyGen oferece ferramentas para simplificar o processo de criação de vídeos de treinamento?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento por meio de recursos intuitivos, como a conversão de um roteiro de vídeo em uma produção completa. Com acesso a vários modelos de vídeo e uma biblioteca de mídia robusta, você pode produzir rapidamente conteúdo de nível profissional.

