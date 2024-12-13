Crie Vídeos de Qualidade de Dados de Clientes: Aumente o Engajamento

Transforme dados de clientes em campanhas de vídeo dinâmicas e personalizadas sem esforço usando o recurso Texto-para-vídeo a partir de roteiro do HeyGen.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo moderno e simplificado de 90 segundos voltado para engenheiros de dados e especialistas em MLOps, mostrando como o software de automação de criação de vídeos do HeyGen se integra perfeitamente com pipelines de dados de clientes existentes. Este vídeo deve apresentar gráficos de visualização de dados nítidos, uma narração confiante gerada usando Geração de Narração, e incluir legendas para acessibilidade, ilustrando fluxos de trabalho eficientes de processamento de dados.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo envolvente e orientado para soluções de 2 minutos para desenvolvedores e gerentes de produtos SaaS, detalhando como aproveitar a API do HeyGen para automatizar vídeos orientados por dados em escala. A apresentação visual deve incluir visuais claros e passo a passo do processo de integração, acompanhados por uma voz calma e autoritária, com saídas finais otimizadas usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, incorporando elementos da biblioteca de mídia/suporte de estoque.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo dinâmico e ilustrativo de 60 segundos projetado para analistas de negócios e cientistas de dados, explorando a criação de vídeos dinâmicos que visualizam métricas complexas de qualidade de dados de clientes. Este vídeo deve incorporar cortes rápidos entre pontos de dados animados, apresentar uma narração energética e precisa entregue por avatares de IA, e usar vários Modelos e cenas para apresentar cenários de dados diversos de forma eficaz.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Qualidade de Dados de Clientes

Crie vídeos impactantes e personalizados que destacam a qualidade e o valor dos dados de seus clientes, envolvendo seu público com insights orientados por dados.

1
Step 1
Selecione Seu Modelo
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de modelos de vídeo e cenas projetadas para visualizar dados de forma eficaz, estabelecendo o cenário para sua narrativa de qualidade de dados de clientes.
2
Step 2
Adicione Seus Dados de Clientes
Incorpore perfeitamente pontos de dados de clientes em seu roteiro de vídeo usando texto-para-vídeo a partir de roteiro, permitindo conteúdo de vídeo personalizado e orientado por dados.
3
Step 3
Aplique Marca e Narração
Selecione um avatar de IA para apresentar seus insights de dados e aplique controles de marca para garantir que seu vídeo esteja alinhado com a identidade visual e o tom da sua empresa.
4
Step 4
Exporte e Automatize
Finalize seu vídeo, exportando-o nos formatos necessários, ou aproveite a API para automação de vídeo perfeita, permitindo criar vídeos dinâmicos em escala.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere Vídeos Envolventes para Mídias Sociais

Produza rapidamente vídeos dinâmicos para mídias sociais e clipes, permitindo a implantação rápida de conteúdo orientado por dados para estratégias de engajamento de clientes direcionadas.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen automatiza a criação de vídeos orientados por dados?

O HeyGen utiliza software avançado de IA e automação de vídeo para simplificar a produção de vídeos orientados por dados. Nossa plataforma permite transformar dados de clientes em conteúdo de vídeo envolvente e personalizado em escala, reduzindo significativamente o esforço manual.

O HeyGen pode se integrar com sistemas existentes para personalizar campanhas de vídeo?

Sim, o HeyGen oferece uma API robusta projetada para integração perfeita com seus CRMs e plataformas de dados atuais. Isso permite automatizar vídeos orientados por dados e criar campanhas de vídeo personalizadas dinamicamente com base em segmentos de público específicos e dados de clientes.

Que tipos de conteúdo de vídeo o HeyGen pode me ajudar a criar?

O HeyGen capacita você a criar uma ampla gama de conteúdos de vídeo, incluindo anúncios de vídeo personalizados, vídeos de marketing e comunicações internas. Com vários modelos de vídeo, avatares de IA e controles de marca, você pode gerar vídeos profissionais e dinâmicos de forma eficiente.

Como o HeyGen garante qualidade e consistência na produção automatizada de vídeos?

O HeyGen mantém alta qualidade na produção automatizada de vídeos por meio de avatares de IA sofisticados, geração profissional de narração e controles de marca personalizáveis. Isso garante que todo o seu conteúdo de vídeo seja consistente, envolvente e perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca, mesmo quando produzido em escala.

