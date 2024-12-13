Crie Vídeos de Comunicação com Clientes para Engajar e Informar

Transforme seu texto em vídeos profissionais de comunicação com clientes instantaneamente usando narração de IA para aumentar o engajamento e a eficiência.

529/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo informativo de 45 segundos de atendimento ao cliente que responda rapidamente a uma pergunta frequente sobre seu produto ou serviço, visando reduzir consultas de suporte. Este vídeo é destinado a clientes que buscam soluções rápidas para problemas comuns. Empregue um estilo visual claro e direto com sobreposições de texto úteis na tela, combinado com uma narração de IA calma e tranquilizadora gerada pelo recurso de Geração de Narração da HeyGen, garantindo clareza com Legendas.
Prompt de Exemplo 2
É necessário um vídeo envolvente de 30 segundos para comunicação com o cliente para anunciar uma atualização significativa de produto ou lançamento de recurso para sua base de clientes existente. Este vídeo deve destacar como a melhoria melhora a experiência deles com um estilo visual dinâmico e moderno, utilizando gráficos em movimento vibrantes e uma entrega confiante. A funcionalidade de Texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen pode criar isso facilmente, aprimorado com visuais relevantes de sua biblioteca de Mídia/suporte de estoque.
Prompt de Exemplo 3
Imagine criar um trecho inspirador de 60 segundos de depoimento em vídeo que mostre vividamente a história de sucesso de um cliente, demonstrando o impacto real da sua solução para clientes potenciais. O estilo visual e de áudio deve ser autêntico e caloroso, focando em uma narrativa envolvente com uma trilha sonora sutil e edificante, permitindo a personalização dos elementos do vídeo e uma entrega impactante usando os avatares de IA da HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Comunicação com Clientes

Engaje seus clientes de forma eficaz com vídeos impulsionados por IA, simplificando mensagens complexas e melhorando sua experiência do cliente com facilidade.

1
Step 1
Selecione um Ponto de Partida
Escolha entre uma variedade de modelos de vídeo profissionalmente projetados ou cole seu roteiro existente para começar. Os "Modelos e cenas" da HeyGen oferecem um início rápido para qualquer necessidade de comunicação.
2
Step 2
Adicione Seus Visuais e Voz
Personalize seu vídeo adicionando um "avatar de IA" para apresentar sua mensagem, ou faça upload de sua própria mídia para alinhar perfeitamente com a voz e os visuais da sua marca.
3
Step 3
Aplique Acabamento Profissional e Acessibilidade
Garanta clareza e alcance gerando "Legendas" automaticamente. Você também pode criar versões multilíngues com narrações de IA para se conectar com públicos diversos.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Mensagem
Prepare seu vídeo finalizado para qualquer plataforma utilizando as opções de "Redimensionamento de proporção e exportações" da HeyGen, garantindo que sua comunicação com o cliente pareça perfeita em todos os lugares.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Integração e Educação de Clientes

.

Desenvolva vídeos abrangentes de integração e cursos educacionais para guiar novos clientes de forma eficiente e melhorar a adoção de produtos.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de comunicação com clientes envolventes?

A HeyGen capacita você a criar vídeos profissionais de comunicação com clientes de forma rápida e eficiente. Utilize apresentadores de IA e uma ampla gama de modelos de vídeo para produzir visuais envolventes e um produto final polido que ressoe com seu público.

Que tipo de vídeos de atendimento ao cliente posso fazer com a HeyGen?

Com a HeyGen, você pode facilmente produzir diversos vídeos de atendimento ao cliente, incluindo vídeos tutoriais, guias de solução de problemas e vídeos de integração. Melhore a experiência do cliente fornecendo conteúdo claro, conciso e útil usando nossas ferramentas de criação de vídeo com IA.

Posso personalizar os depoimentos em vídeo criados usando a HeyGen?

Absolutamente! A HeyGen permite que você personalize totalmente os depoimentos em vídeo para alinhar perfeitamente com sua marca. Incorpore seus logotipos, cores da marca e crie roteiros de vídeo únicos para garantir autenticidade e um toque personalizado para seus vídeos de histórias de clientes.

Como a HeyGen facilita a criação de vídeos de treinamento de atendimento ao cliente?

A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de treinamento de atendimento ao cliente eficazes por meio de avatares de IA e funcionalidade de texto para vídeo. Desenvolva conteúdo rico, multilíngue e cenários de role-play dinâmicos sem produção complexa, ajudando você a criar vídeos de treinamento de atendimento ao cliente envolventes de forma eficiente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo