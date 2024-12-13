A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de treinamento de atendimento ao cliente eficazes por meio de avatares de IA e funcionalidade de texto para vídeo. Desenvolva conteúdo rico, multilíngue e cenários de role-play dinâmicos sem produção complexa, ajudando você a criar vídeos de treinamento de atendimento ao cliente envolventes de forma eficiente.