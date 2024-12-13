Crie Vídeos de Anúncio para Clientes com Facilidade

Produza vídeos profissionais para campanhas de marketing e comunicações internas usando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de anúncio caloroso e profissional de 60 segundos para compartilhar um marco significativo da empresa com todos os seus clientes e potenciais leads. Utilize visuais inspiradores e música orquestral leve, aproveitando os diversos Modelos e cenas da HeyGen para criar um visual polido e garantir acessibilidade com Legendas.
Prompt de Exemplo 2
Informe os clientes sobre uma melhoria de serviço ou manutenção programada com um vídeo conciso de 30 segundos. Empregue um estilo visual e de áudio tranquilizador e claro, com música de fundo calma para construir confiança entre os usuários afetados, utilizando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen e otimizado para várias plataformas com redimensionamento de Proporção e exportações.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo promocional de 15 segundos atraente para seguidores de redes sociais e novos prospectos, destacando uma oferta especial ou evento. Projete um estilo visual dinâmico combinado com música empolgante e em tendência, utilizando a rica Biblioteca de Mídia/estoque da HeyGen e Modelos e cenas personalizáveis para rapidamente chamar a atenção e impulsionar o engajamento.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Anúncio para Clientes

Crie vídeos de anúncio para clientes de forma envolvente e sem esforço. Aproveite a IA e ferramentas intuitivas para informar e engajar seu público com resultados profissionais.

1
Step 1
Escolha um Modelo ou Escreva Seu Roteiro
Selecione de uma biblioteca de "modelos de vídeo de anúncio" profissionais para iniciar rapidamente seu projeto, ou comece com uma tela em branco e utilize a capacidade de "Texto-para-vídeo" da plataforma para delinear sua mensagem.
2
Step 2
Adicione Sua Mensagem e Visuais
Dê vida à sua mensagem adicionando texto e selecionando um "avatar de IA" para apresentar seu anúncio. Incorpore elementos da sua marca para "personalizar o vídeo" e garantir um visual consistente.
3
Step 3
Aplique um Acabamento Profissional
Aprimore seu vídeo com "geração de narração" de alta qualidade a partir do seu roteiro, garantindo clareza e impacto. Adicione legendas dinâmicas para tornar sua mensagem acessível e envolvente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Amplamente
Finalize seu vídeo e use "redimensionamento de proporção e exportações" para adaptá-lo a diferentes plataformas. "Baixe e compartilhe" seu anúncio para clientes em todos os seus canais de marketing e redes sociais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Anuncie Histórias de Sucesso de Clientes

.

Produza vídeos inspiradores com IA para anunciar e celebrar o sucesso dos clientes, construindo confiança e mostrando valor para prospectos.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de anúncio envolventes para clientes?

A HeyGen permite que você produza vídeos de anúncio profissionais de forma fácil usando avatares de IA e tecnologia de texto-para-vídeo. Selecione entre uma ampla gama de modelos de vídeo de anúncio e personalize-os para se adequar à mensagem da sua marca para uma comunicação impactante com o cliente.

A HeyGen oferece modelos para vários tipos de vídeos de anúncio?

Sim, a HeyGen fornece uma biblioteca diversificada de modelos de vídeo de anúncio adequados para atualizações de produtos, notícias da empresa e mais. Personalize facilmente esses modelos com sua marca, mídia e roteiro para criar vídeos profissionais únicos para sua mensagem.

Quais recursos de IA a HeyGen oferece para criar vídeos de anúncio?

Os recursos de IA da HeyGen simplificam o processo de escrever o roteiro e gerar narrações para seus vídeos de anúncio. Nossa plataforma permite transformar texto diretamente em um vídeo cativante com avatares de IA, garantindo um produto final polido.

Posso personalizar o estilo visual dos meus vídeos de anúncio na HeyGen?

Absolutamente, a HeyGen oferece controle total para personalizar elementos do vídeo como marca, fundo e proporções. Garanta que seus vídeos de anúncio sejam profissionais e perfeitamente alinhados com a identidade visual da sua empresa para uma comunicação eficaz.

