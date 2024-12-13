Crie Vídeos de Anúncio para Clientes com Facilidade
Produza vídeos profissionais para campanhas de marketing e comunicações internas usando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo de anúncio caloroso e profissional de 60 segundos para compartilhar um marco significativo da empresa com todos os seus clientes e potenciais leads. Utilize visuais inspiradores e música orquestral leve, aproveitando os diversos Modelos e cenas da HeyGen para criar um visual polido e garantir acessibilidade com Legendas.
Informe os clientes sobre uma melhoria de serviço ou manutenção programada com um vídeo conciso de 30 segundos. Empregue um estilo visual e de áudio tranquilizador e claro, com música de fundo calma para construir confiança entre os usuários afetados, utilizando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen e otimizado para várias plataformas com redimensionamento de Proporção e exportações.
Gere um vídeo promocional de 15 segundos atraente para seguidores de redes sociais e novos prospectos, destacando uma oferta especial ou evento. Projete um estilo visual dinâmico combinado com música empolgante e em tendência, utilizando a rica Biblioteca de Mídia/estoque da HeyGen e Modelos e cenas personalizáveis para rapidamente chamar a atenção e impulsionar o engajamento.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Anúncios de Produto de Alto Impacto.
Produza rapidamente vídeos de anúncio de produto atraentes com IA, gerando interesse e engajamento imediato dos clientes.
Compartilhe Atualizações Envolventes para Clientes nas Redes Sociais.
Crie e compartilhe facilmente vídeos de anúncio cativantes para redes sociais, mantendo seu público informado e conectado.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de anúncio envolventes para clientes?
A HeyGen permite que você produza vídeos de anúncio profissionais de forma fácil usando avatares de IA e tecnologia de texto-para-vídeo. Selecione entre uma ampla gama de modelos de vídeo de anúncio e personalize-os para se adequar à mensagem da sua marca para uma comunicação impactante com o cliente.
A HeyGen oferece modelos para vários tipos de vídeos de anúncio?
Sim, a HeyGen fornece uma biblioteca diversificada de modelos de vídeo de anúncio adequados para atualizações de produtos, notícias da empresa e mais. Personalize facilmente esses modelos com sua marca, mídia e roteiro para criar vídeos profissionais únicos para sua mensagem.
Quais recursos de IA a HeyGen oferece para criar vídeos de anúncio?
Os recursos de IA da HeyGen simplificam o processo de escrever o roteiro e gerar narrações para seus vídeos de anúncio. Nossa plataforma permite transformar texto diretamente em um vídeo cativante com avatares de IA, garantindo um produto final polido.
Posso personalizar o estilo visual dos meus vídeos de anúncio na HeyGen?
Absolutamente, a HeyGen oferece controle total para personalizar elementos do vídeo como marca, fundo e proporções. Garanta que seus vídeos de anúncio sejam profissionais e perfeitamente alinhados com a identidade visual da sua empresa para uma comunicação eficaz.