Crie Vídeos de Transformação Cultural para uma Equipe Mais Forte
Aumente o engajamento dos funcionários e compartilhe os valores da empresa com conteúdo cativante. Use os avatares de IA da HeyGen para criar vídeos envolventes sem esforço.
Produza um vídeo curto de 60 segundos direcionado a uma força de trabalho global e novos contratados para promover efetivamente a Inclusão e Diversidade em sua organização. Empregue imagens diversas com paletas de cores quentes e uma narração calma e clara para transmitir os valores da sua empresa. Aproveite o recurso de geração de narração da HeyGen para garantir uma experiência de áudio profissional e inclusiva para todos os espectadores, promovendo um verdadeiro senso de pertencimento global.
Desenvolva um vídeo impactante de 30 segundos para líderes de equipe e gerentes de projeto, especificamente elaborado para Melhorar a Colaboração da Equipe no local de trabalho. A apresentação visual deve incorporar gráficos em movimento dinâmicos e infográficos informativos, acompanhados por uma narração concisa e motivacional. Este vídeo envolvente deve ser facilmente gerado usando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen, transformando ideias escritas em narrativas visuais atraentes.
Crie um vídeo corporativo envolvente de 50 segundos, destinado tanto a funcionários quanto a partes interessadas externas, que visa Destacar Projetos de Sustentabilidade e reforçar os valores centrais da empresa. A estética visual deve ser inspirada na natureza com temas de responsabilidade social corporativa, entregue com um tom autêntico, positivo e responsável. Garanta máxima acessibilidade e alcance integrando o recurso de legendas da HeyGen, tornando a mensagem clara para todos os públicos.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento em Treinamentos Culturais.
Use avatares de IA e vídeos envolventes para transmitir novos valores e práticas culturais, aumentando significativamente a participação dos funcionários e a retenção de conhecimento.
Crie Comunicações Culturais Inspiradoras.
Desenvolva vídeos motivacionais com IA para comunicar efetivamente novos valores da empresa, inspirar mudanças comportamentais positivas e fomentar uma cultura de trabalho unificada.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de transformação cultural envolventes?
A HeyGen capacita as organizações a criar vídeos de transformação cultural impactantes usando ferramentas avançadas baseadas em IA e avatares de IA realistas. Isso permite comunicar efetivamente os valores da empresa e fomentar uma cultura positiva para Aumentar o Engajamento dos Funcionários sem esforço.
Quais recursos a HeyGen oferece para promover inclusão e diversidade dentro de uma organização?
A HeyGen fornece avatares de IA diversos e robustas capacidades de dublagem multilíngue, permitindo que as organizações promovam Inclusão e Diversidade criando vídeos envolventes acessíveis a uma força de trabalho global. Além disso, legendas geradas automaticamente garantem que o conteúdo seja inclusivo para todos os espectadores.
A HeyGen pode melhorar a colaboração da equipe e o engajamento dos funcionários?
Absolutamente, a plataforma intuitiva da HeyGen torna simples a produção de Depoimentos de Funcionários e comunicações internas que Melhoram a Colaboração da Equipe e Aumentam o Engajamento dos Funcionários. Ao criar vídeos personalizados e envolventes, as organizações podem fomentar um senso mais forte de comunidade e propósito compartilhado.
Quais ferramentas baseadas em IA a HeyGen utiliza para produção eficiente de vídeos?
A HeyGen utiliza ferramentas de ponta baseadas em IA, como geração de texto para vídeo, avatares de IA personalizáveis e dublagem inteligente de IA para otimizar a criação de vídeos. Isso permite que os usuários produzam rapidamente vídeos profissionais de transformação cultural com recursos como legendas geradas automaticamente e texto na tela.