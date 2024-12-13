Crie Vídeos de Transformação Cultural para uma Equipe Mais Forte

Aumente o engajamento dos funcionários e compartilhe os valores da empresa com conteúdo cativante. Use os avatares de IA da HeyGen para criar vídeos envolventes sem esforço.



Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo curto de 60 segundos direcionado a uma força de trabalho global e novos contratados para promover efetivamente a Inclusão e Diversidade em sua organização. Empregue imagens diversas com paletas de cores quentes e uma narração calma e clara para transmitir os valores da sua empresa. Aproveite o recurso de geração de narração da HeyGen para garantir uma experiência de áudio profissional e inclusiva para todos os espectadores, promovendo um verdadeiro senso de pertencimento global.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo impactante de 30 segundos para líderes de equipe e gerentes de projeto, especificamente elaborado para Melhorar a Colaboração da Equipe no local de trabalho. A apresentação visual deve incorporar gráficos em movimento dinâmicos e infográficos informativos, acompanhados por uma narração concisa e motivacional. Este vídeo envolvente deve ser facilmente gerado usando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen, transformando ideias escritas em narrativas visuais atraentes.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo corporativo envolvente de 50 segundos, destinado tanto a funcionários quanto a partes interessadas externas, que visa Destacar Projetos de Sustentabilidade e reforçar os valores centrais da empresa. A estética visual deve ser inspirada na natureza com temas de responsabilidade social corporativa, entregue com um tom autêntico, positivo e responsável. Garanta máxima acessibilidade e alcance integrando o recurso de legendas da HeyGen, tornando a mensagem clara para todos os públicos.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Transformação Cultural

Aproveite as ferramentas baseadas em IA da HeyGen para produzir rapidamente vídeos de transformação cultural envolventes, promovendo os valores da empresa e aumentando o engajamento dos funcionários.

1
Step 1
Escreva Seu Roteiro
Desenvolva narrativas envolventes que articulem os valores e a visão da sua empresa para a mudança cultural. Utilize a funcionalidade de texto para vídeo da HeyGen para dar vida ao seu roteiro com vozes naturais e visuais dinâmicos.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA da HeyGen para representar sua mensagem de forma autêntica. Esses apresentadores realistas podem comunicar efetivamente ideias complexas e fomentar uma conexão mais profunda com seu público.
3
Step 3
Aprimore com Opções Multilíngues
Expanda o alcance do seu vídeo e promova a inclusão utilizando a dublagem multilíngue da HeyGen. Traduza seu conteúdo para vários idiomas sem esforço, garantindo que sua mensagem de transformação cultural ressoe globalmente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe de Forma Impactante
Finalize seu vídeo com edição precisa e otimize-o para várias plataformas usando as opções de exportação da HeyGen. Compartilhe seus vídeos profissionais e envolventes para aumentar o engajamento dos funcionários e impulsionar a transformação cultural em toda a sua organização.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Escalone Programas de Aprendizado Cultural

.

Gere cursos e módulos de treinamento de transformação cultural diversos usando IA, tornando-os acessíveis a todos os funcionários globalmente com dublagem multilíngue.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de transformação cultural envolventes?

A HeyGen capacita as organizações a criar vídeos de transformação cultural impactantes usando ferramentas avançadas baseadas em IA e avatares de IA realistas. Isso permite comunicar efetivamente os valores da empresa e fomentar uma cultura positiva para Aumentar o Engajamento dos Funcionários sem esforço.

Quais recursos a HeyGen oferece para promover inclusão e diversidade dentro de uma organização?

A HeyGen fornece avatares de IA diversos e robustas capacidades de dublagem multilíngue, permitindo que as organizações promovam Inclusão e Diversidade criando vídeos envolventes acessíveis a uma força de trabalho global. Além disso, legendas geradas automaticamente garantem que o conteúdo seja inclusivo para todos os espectadores.

A HeyGen pode melhorar a colaboração da equipe e o engajamento dos funcionários?

Absolutamente, a plataforma intuitiva da HeyGen torna simples a produção de Depoimentos de Funcionários e comunicações internas que Melhoram a Colaboração da Equipe e Aumentam o Engajamento dos Funcionários. Ao criar vídeos personalizados e envolventes, as organizações podem fomentar um senso mais forte de comunidade e propósito compartilhado.

Quais ferramentas baseadas em IA a HeyGen utiliza para produção eficiente de vídeos?

A HeyGen utiliza ferramentas de ponta baseadas em IA, como geração de texto para vídeo, avatares de IA personalizáveis e dublagem inteligente de IA para otimizar a criação de vídeos. Isso permite que os usuários produzam rapidamente vídeos profissionais de transformação cultural com recursos como legendas geradas automaticamente e texto na tela.

