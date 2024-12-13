Crie Vídeos de Princípios Culturais com Facilidade

Destaque os valores da empresa e promova a retenção de funcionários transformando roteiros em vídeos culturais envolventes com o texto-para-vídeo da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de 60 segundos para os funcionários atuais que destaque histórias de retenção de funcionários e experiências compartilhadas. Este vídeo deve adotar um estilo visual e de áudio autêntico, em formato de entrevista, mostrando membros reais da equipe discutindo suas contribuições e como os princípios da empresa promovem um ambiente positivo. Garanta acessibilidade adicionando legendas e enriqueça a narrativa com B-roll relevante da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo dinâmico de 30 segundos voltado para públicos externos, potenciais parceiros e seguidores de redes sociais, destacando um aspecto chave da sua cultura corporativa. Esta peça envolvente deve apresentar cortes rápidos, música de fundo animada e gráficos modernos para cativar os espectadores e amplificar sua marca empregadora. Aproveite os Modelos e cenas da HeyGen para criação rápida e use redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para otimizá-lo para várias plataformas de mídia social.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo instrutivo de 45 segundos especificamente para a integração de novos funcionários, delineando claramente dois princípios culturais essenciais. O estilo visual deve ser claro, informativo e ilustrativo, potencialmente incorporando elementos animados ou visuais em estilo infográfico para explicar ideias complexas. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir do roteiro para garantir precisão e consistência na mensagem, complementada por uma geração de narração amigável.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Princípios Culturais

Destaque sua cultura e valores únicos da empresa com conteúdo de vídeo envolvente que atrai e retém talentos de ponta.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de História
Elabore roteiros ou capture narrativas autênticas que reflitam o espírito da sua empresa. Aproveite o Texto-para-vídeo a partir do roteiro para converter facilmente suas ideias em visuais atraentes, fornecendo a base para seus vídeos de princípios culturais.
2
Step 2
Escolha um Modelo de Vídeo
Selecione um modelo profissional da biblioteca de Modelos e cenas que esteja alinhado com a estética da sua marca. Isso fornece uma base estruturada para construir vídeos de cultura da empresa impactantes.
3
Step 3
Aplique Seus Elementos de Marca
Enriqueça seu vídeo aplicando a identidade única da sua empresa. Utilize controles de Marca (logo, cores) para garantir consistência e reforçar sua marca empregadora ao longo da produção.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize sua criação e prepare-a para distribuição. Use redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para otimizar seu vídeo para várias plataformas, apoiando seu processo de recrutamento e comunicação mais ampla.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Comunique Valores Centrais de Forma Eficaz

Crie vídeos inspiradores de princípios culturais que articulem claramente os valores da empresa, motivando os funcionários e reforçando um ambiente de trabalho positivo.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de cultura corporativa envolventes?

A HeyGen capacita empresas a criar vídeos de cultura corporativa atraentes rapidamente usando avatares de IA e tecnologia de texto-para-vídeo. Isso ajuda a comunicar os valores da empresa de forma eficaz e a melhorar sua marca empregadora por meio de conteúdo visual dinâmico.

Quais benefícios a HeyGen oferece para vídeos de recrutamento?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos de recrutamento impactantes e depoimentos de funcionários transformando texto em narrativas visuais envolventes. Você pode facilmente mostrar histórias autênticas de funcionários para atrair talentos de ponta e otimizar seu processo de recrutamento.

A HeyGen pode ajudar a escalar nossa produção de vídeos de cultura da empresa?

Sim, a HeyGen serve como uma plataforma robusta de produção de vídeos, permitindo que você escale a criação de vídeos de cultura da empresa com eficiência. Utilize modelos personalizáveis, controles de marca e recursos de edição automática para manter consistência e qualidade em todas as suas comunicações.

A HeyGen apoia uma retenção de funcionários mais forte e integração?

A HeyGen apoia efetivamente a retenção de funcionários e simplifica a integração ao permitir a rápida criação de vídeos culturais envolventes. Compartilhe facilmente os valores da empresa e histórias de funcionários, promovendo um forte senso de comunidade e conexão desde o início.

