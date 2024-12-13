Crie Vídeos de Princípios Culturais com Facilidade
Destaque os valores da empresa e promova a retenção de funcionários transformando roteiros em vídeos culturais envolventes com o texto-para-vídeo da HeyGen.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de 60 segundos para os funcionários atuais que destaque histórias de retenção de funcionários e experiências compartilhadas. Este vídeo deve adotar um estilo visual e de áudio autêntico, em formato de entrevista, mostrando membros reais da equipe discutindo suas contribuições e como os princípios da empresa promovem um ambiente positivo. Garanta acessibilidade adicionando legendas e enriqueça a narrativa com B-roll relevante da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen.
Produza um vídeo dinâmico de 30 segundos voltado para públicos externos, potenciais parceiros e seguidores de redes sociais, destacando um aspecto chave da sua cultura corporativa. Esta peça envolvente deve apresentar cortes rápidos, música de fundo animada e gráficos modernos para cativar os espectadores e amplificar sua marca empregadora. Aproveite os Modelos e cenas da HeyGen para criação rápida e use redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para otimizá-lo para várias plataformas de mídia social.
Crie um vídeo instrutivo de 45 segundos especificamente para a integração de novos funcionários, delineando claramente dois princípios culturais essenciais. O estilo visual deve ser claro, informativo e ilustrativo, potencialmente incorporando elementos animados ou visuais em estilo infográfico para explicar ideias complexas. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir do roteiro para garantir precisão e consistência na mensagem, complementada por uma geração de narração amigável.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Compartilhe a Cultura da Empresa nas Redes Sociais.
Produza rapidamente vídeos de cultura corporativa cativantes para atrair talentos de ponta e fortalecer sua marca empregadora nas plataformas sociais.
Melhore a Integração e o Engajamento dos Funcionários.
Aproveite vídeos impulsionados por IA para introduzir os valores da empresa durante a integração, promovendo engajamento e melhorando a retenção de funcionários.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de cultura corporativa envolventes?
A HeyGen capacita empresas a criar vídeos de cultura corporativa atraentes rapidamente usando avatares de IA e tecnologia de texto-para-vídeo. Isso ajuda a comunicar os valores da empresa de forma eficaz e a melhorar sua marca empregadora por meio de conteúdo visual dinâmico.
Quais benefícios a HeyGen oferece para vídeos de recrutamento?
A HeyGen simplifica a criação de vídeos de recrutamento impactantes e depoimentos de funcionários transformando texto em narrativas visuais envolventes. Você pode facilmente mostrar histórias autênticas de funcionários para atrair talentos de ponta e otimizar seu processo de recrutamento.
A HeyGen pode ajudar a escalar nossa produção de vídeos de cultura da empresa?
Sim, a HeyGen serve como uma plataforma robusta de produção de vídeos, permitindo que você escale a criação de vídeos de cultura da empresa com eficiência. Utilize modelos personalizáveis, controles de marca e recursos de edição automática para manter consistência e qualidade em todas as suas comunicações.
A HeyGen apoia uma retenção de funcionários mais forte e integração?
A HeyGen apoia efetivamente a retenção de funcionários e simplifica a integração ao permitir a rápida criação de vídeos culturais envolventes. Compartilhe facilmente os valores da empresa e histórias de funcionários, promovendo um forte senso de comunidade e conexão desde o início.