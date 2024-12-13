Crie Vídeos de Orientação Cultural para Engajar Novos Contratados

Engaje novos funcionários e mostre a cultura da sua empresa com vídeos dinâmicos de integração, impulsionados pelos avatares de IA do HeyGen.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de cultura no estilo 'um dia na vida' de 60 segundos voltado para candidatos em potencial e funcionários atuais, mostrando nossa vibrante cultura de trabalho com visuais profissionais e inclusivos e uma trilha sonora inspiradora. Utilize a geração de narração do HeyGen para narrar o compromisso da empresa com o engajamento e crescimento dos funcionários, proporcionando um vislumbre autêntico do nosso ambiente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de orientação conciso de 30 segundos para novos membros da equipe, destacando dicas rápidas essenciais para navegar em nosso processo de integração, apresentado com gráficos energéticos e um estilo visual limpo e minimalista. Aproveite os Modelos e cenas do HeyGen para criar de forma eficiente um conteúdo de vídeo polido que garante que todos os novos contratados recebam uma introdução consistente e envolvente aos seus papéis.
Prompt de Exemplo 3
Crie um mergulho profundo de 90 segundos na cultura da nossa empresa, direcionado a todos os funcionários e partes interessadas externas, empregando um estilo visual cinematográfico com imagens diversas e autênticas, acompanhadas por uma trilha musical calma. Este 'vídeo de cultura' pode ser aprimorado pelo suporte da biblioteca de mídia/estoque do HeyGen, garantindo visuais de alta qualidade e relevantes que realmente refletem nossos valores únicos e promovem um senso de pertencimento entre os novos funcionários.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Orientação Cultural

Receba novos membros da equipe de forma eficaz criando vídeos de orientação cultural envolventes e alinhados à marca que mostram o espírito e os valores únicos da sua empresa.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Esboce suas mensagens-chave e valores da empresa. Utilize as capacidades de texto para vídeo do HeyGen para transformar seu roteiro escrito diretamente em conteúdo falado envolvente para seus vídeos de orientação.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA e modelos profissionais. Certifique-se de que seu vídeo apresente visuais inclusivos que reflitam a força de trabalho e a cultura diversa da sua empresa.
3
Step 3
Refine Sua Mensagem
Aumente a clareza e o engajamento adicionando música de fundo e legendas automáticas ao seu vídeo, garantindo que a integração de novos funcionários com um vídeo seja impactante e acessível.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Aplique o logotipo e as cores da sua marca usando controles de branding para manter a consistência. Em seguida, exporte seu conteúdo de vídeo polido em vários formatos de proporção para compartilhamento perfeito em diferentes plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Vídeos de Boas-Vindas e Cultura Inspiradores

Crie vídeos impactantes para comunicar efetivamente a cultura e os valores únicos da sua empresa, inspirando novos funcionários e promovendo um forte senso de pertencimento.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de orientação cultural envolventes para novos funcionários?

O HeyGen capacita as empresas a criar vídeos dinâmicos de orientação cultural para novos funcionários usando avatares de IA e tecnologia de texto para vídeo. Isso simplifica o processo de integração, garantindo uma entrega consistente e profissional da cultura da sua empresa.

Quais recursos o HeyGen oferece para garantir que nossos vídeos de orientação reflitam a cultura única da nossa empresa?

O HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você integre o logotipo e as cores da sua empresa diretamente nos seus vídeos de orientação. Utilize modelos personalizáveis e uma rica biblioteca de mídia para capturar perfeitamente a cultura do seu local de trabalho e aumentar o engajamento dos funcionários.

O HeyGen pode produzir vídeos de treinamento polidos de forma eficiente sem ampla experiência em produção de vídeo?

Absolutamente. O HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento polidos por meio de conversão intuitiva de texto para vídeo e modelos prontos para uso. Você pode gerar narrações profissionais e adicionar legendas, eliminando a necessidade de expertise complexa em produção de vídeo.

Como o HeyGen apoia a criação de visuais inclusivos para o processo de integração de funcionários?

O HeyGen oferece avatares de IA diversos e geração abrangente de legendas, permitindo que você crie visuais inclusivos que ressoem com todos os novos funcionários. Isso garante que seu processo de integração seja acessível e acolhedor para todos.

