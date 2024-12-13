Crie Vídeos de Orientação Cultural para Engajar Novos Contratados
Engaje novos funcionários e mostre a cultura da sua empresa com vídeos dinâmicos de integração, impulsionados pelos avatares de IA do HeyGen.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo de cultura no estilo 'um dia na vida' de 60 segundos voltado para candidatos em potencial e funcionários atuais, mostrando nossa vibrante cultura de trabalho com visuais profissionais e inclusivos e uma trilha sonora inspiradora. Utilize a geração de narração do HeyGen para narrar o compromisso da empresa com o engajamento e crescimento dos funcionários, proporcionando um vislumbre autêntico do nosso ambiente.
Produza um vídeo de orientação conciso de 30 segundos para novos membros da equipe, destacando dicas rápidas essenciais para navegar em nosso processo de integração, apresentado com gráficos energéticos e um estilo visual limpo e minimalista. Aproveite os Modelos e cenas do HeyGen para criar de forma eficiente um conteúdo de vídeo polido que garante que todos os novos contratados recebam uma introdução consistente e envolvente aos seus papéis.
Crie um mergulho profundo de 90 segundos na cultura da nossa empresa, direcionado a todos os funcionários e partes interessadas externas, empregando um estilo visual cinematográfico com imagens diversas e autênticas, acompanhadas por uma trilha musical calma. Este 'vídeo de cultura' pode ser aprimorado pelo suporte da biblioteca de mídia/estoque do HeyGen, garantindo visuais de alta qualidade e relevantes que realmente refletem nossos valores únicos e promovem um senso de pertencimento entre os novos funcionários.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento na Integração de Funcionários com IA.
Melhore seus vídeos de orientação para novos contratados, tornando-os mais envolventes e memoráveis para melhorar a retenção e a compreensão da cultura do local de trabalho.
Escale Conteúdo de Cultura e Integração Globalmente.
Produza e distribua facilmente conteúdo abrangente de orientação para novos funcionários, garantindo mensagens consistentes em equipes diversas ou remotas em todo o mundo.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de orientação cultural envolventes para novos funcionários?
O HeyGen capacita as empresas a criar vídeos dinâmicos de orientação cultural para novos funcionários usando avatares de IA e tecnologia de texto para vídeo. Isso simplifica o processo de integração, garantindo uma entrega consistente e profissional da cultura da sua empresa.
Quais recursos o HeyGen oferece para garantir que nossos vídeos de orientação reflitam a cultura única da nossa empresa?
O HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você integre o logotipo e as cores da sua empresa diretamente nos seus vídeos de orientação. Utilize modelos personalizáveis e uma rica biblioteca de mídia para capturar perfeitamente a cultura do seu local de trabalho e aumentar o engajamento dos funcionários.
O HeyGen pode produzir vídeos de treinamento polidos de forma eficiente sem ampla experiência em produção de vídeo?
Absolutamente. O HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento polidos por meio de conversão intuitiva de texto para vídeo e modelos prontos para uso. Você pode gerar narrações profissionais e adicionar legendas, eliminando a necessidade de expertise complexa em produção de vídeo.
Como o HeyGen apoia a criação de visuais inclusivos para o processo de integração de funcionários?
O HeyGen oferece avatares de IA diversos e geração abrangente de legendas, permitindo que você crie visuais inclusivos que ressoem com todos os novos funcionários. Isso garante que seu processo de integração seja acessível e acolhedor para todos.