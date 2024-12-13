Crie Vídeos de Iniciativas de RSC que Inspiram Mudança

Transforme suas mensagens de Responsabilidade Social Corporativa em conteúdo envolvente com narração em AI, cativando seu público e gerando impacto real na comunidade.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de 30 segundos para o público em geral e seguidores de redes sociais, destacando um projeto específico de Responsabilidade Social Corporativa. Use um estilo dinâmico e visualmente rápido com texto na tela e um tom inspirador, utilizando os modelos fáceis de usar da HeyGen e a função Texto-para-vídeo a partir do roteiro para técnicas de narrativa impactantes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de comunicação interna de 60 segundos para funcionários e partes interessadas internas, ilustrando o 'dia a dia' de uma iniciativa de RSC. O estilo visual e de áudio deve ser empático e autêntico, combinando filmagens reais com mídia de arquivo selecionada da biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen, complementado por uma voz suave em AI para criar vídeos de iniciativas de RSC.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um resumo conciso de 20 segundos da produção de vídeo de RSC para candidatos a emprego em potencial e colegas da indústria. Empregue um estilo visual limpo, moderno e impactante com tipografia ousada, garantindo acessibilidade com legendas/legendas geradas diretamente do seu roteiro pela HeyGen, para transmitir claramente as principais conquistas.


Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Iniciativas de RSC

Produza facilmente vídeos de Responsabilidade Social Corporativa envolventes usando AI, modelos atraentes e poderosas técnicas de narrativa para mostrar seu impacto positivo na comunidade.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro Narrativo
Esboce sua iniciativa de Responsabilidade Social Corporativa e elabore um roteiro envolvente. Aproveite a função Texto-para-vídeo a partir do roteiro para transformar sua história em uma obra-prima visual.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais e Voz
Escolha entre modelos fáceis de usar e selecione um avatar de AI para representar sua mensagem. Gere uma narração impactante em AI para dar vida ao seu roteiro com uma narração profissional.
3
Step 3
Aplique Personalização e Melhore
Aplique os controles de personalização da sua empresa, incluindo logotipos e cores, para garantir consistência. Melhore a acessibilidade adicionando legendas para alcançar um público mais amplo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua História
Finalize seu vídeo com edição precisa e pós-produção, depois exporte no redimensionamento e exportação de proporção de aspecto ideal para plataformas como redes sociais. Compartilhe seus vídeos de impacto comunitário de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Impacto Comunitário

Mostre efetivamente as histórias de sucesso e os resultados positivos de suas iniciativas de RSC com narrativas de vídeo envolventes impulsionadas por AI.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de RSC envolventes facilmente?

A HeyGen oferece modelos fáceis de usar e recursos poderosos de AI, permitindo que você crie vídeos de RSC envolventes rapidamente. Você pode transformar seu roteiro em uma história visual atraente com avatares de AI e narrações profissionais em AI.

Quais recursos de AI a HeyGen oferece para a produção de vídeos de RSC?

A HeyGen utiliza avatares avançados de AI e narração em AI para otimizar sua produção de vídeos de RSC. Esses sofisticados recursos de AI ajudam a dar vida às suas técnicas de narrativa, tornando suas mensagens de Responsabilidade Social Corporativa impactantes.

Posso personalizar meus vídeos de impacto comunitário usando a HeyGen?

Sim, a HeyGen oferece controles abrangentes de personalização para garantir que seus vídeos de impacto comunitário estejam alinhados com a identidade da sua organização. Incorpore facilmente seu logotipo e cores da marca para manter uma presença visual consistente em todos os seus vídeos de RSC.

Com que rapidez posso produzir vídeos de RSC com os modelos de vídeo da HeyGen?

Com a extensa biblioteca de modelos de vídeo da HeyGen, você pode criar vídeos de iniciativas de RSC de forma eficiente, sem necessidade de edição e pós-produção extensas. Basta selecionar um modelo, adicionar seu roteiro e deixar que a HeyGen gere seu vídeo profissional.

