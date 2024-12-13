Crie Vídeos de Transição de CSM que Impressionam os Clientes

Aprimore o sucesso do cliente e otimize a comunicação com vídeos personalizados feitos de forma fácil usando avatares de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo informativo de 60 segundos para Gerentes de Sucesso do Cliente (CSMs) focando na otimização da comunicação durante transições de clientes. O estilo visual deve ser limpo e estruturado, acompanhado por música de fundo animada e um avatar de IA profissional. Aproveite os Modelos & cenas da HeyGen e a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para gerar rapidamente um Modelo de Vídeos de Transição de CSM abrangente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo dinâmico de 30 segundos para Especialistas em Integração e Gerentes de Contas demonstrando como vídeos impulsionados por IA podem aumentar significativamente o engajamento do cliente. O estilo visual deve ser amigável e energético, com legendas nítidas garantindo clareza. Utilize o recurso de vídeos impulsionados por IA da HeyGen para criar conteúdo cativante que ressoe com novos clientes.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo moderno de 50 segundos voltado para Equipes Globais de Vendas e Sucesso do Cliente, ilustrando as melhores práticas para uma transição perfeita de Vendas para CSM. O estilo visual e de áudio deve ser inclusivo, utilizando mídia de estoque variada para representar mercados diversos. Incorpore a geração de narração da HeyGen para fornecer narrações multilíngues, aprimorando a comunicação e alcance global.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Transição de CSM

Otimize seu processo de transição de sucesso do cliente gerando rapidamente vídeos personalizados e impulsionados por IA que garantem comunicação fluida e forte engajamento do cliente.

1
Step 1
Crie a Base do Seu Vídeo
Comece selecionando um "Modelo de Vídeos de Transição de CSM" ou inserindo seu roteiro diretamente. A capacidade de "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" da HeyGen transforma rapidamente seu texto em uma narrativa visual.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Dê vida à sua mensagem escolhendo entre uma gama diversificada de "avatares de IA". Isso adiciona um toque humano e personalização aos seus "vídeos personalizados" para uma conexão mais forte.
3
Step 3
Adicione Detalhes Essenciais e Branding
Aprimore seu vídeo com informações específicas do cliente e integre os "Controles de Branding (logo, cores)" da sua empresa. Isso ajuda a "otimizar a comunicação" e manter uma imagem profissional.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Transição Finalizado
Revise seus "vídeos impulsionados por IA" e use "Redimensionamento de proporção e exportações" para adaptá-lo a várias plataformas. Ofereça uma experiência consistente e envolvente para seus novos clientes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Escalone Transições e Educação Personalizadas

Gere vídeos personalizados impulsionados por IA para escalar eficientemente os processos de educação e transição de clientes, alcançando efetivamente cada novo cliente.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen otimiza o processo de transição de Vendas para CSM?

A HeyGen capacita as equipes a criar vídeos de transição de CSM de forma eficiente, garantindo uma transição suave para novos clientes. Utilize nossa plataforma de vídeo impulsionada por IA e Modelos de Vídeos de Transição de CSM personalizáveis para entregar uma comunicação clara e personalizada, aprimorando o sucesso do cliente desde o primeiro dia.

Que tipo de avatares de IA posso usar com a HeyGen para criação de vídeos?

A HeyGen oferece uma gama diversificada de avatares de IA realistas que podem dar vida aos seus roteiros. Você pode selecionar entre vários apresentadores profissionais para criar vídeos impulsionados por IA envolventes e de alta qualidade de forma rápida e eficaz.

A HeyGen pode me ajudar a criar vídeos personalizados para engajamento do cliente?

Com certeza, a HeyGen facilita a geração de vídeos personalizados para uma variedade de propósitos, incluindo engajamento e integração de clientes. Aproveite nossa extensa biblioteca de modelos de vídeo e poderoso gerador de vídeos para personalizar o conteúdo, garantindo que cada mensagem ressoe diretamente com seu público.

A HeyGen facilita a criação de Testemunhos em Vídeo impactantes?

Sim, a HeyGen permite que você produza facilmente Testemunhos em Vídeo envolventes transformando texto em vídeos impulsionados por IA. Nossa plataforma simplifica a criação de vídeos, permitindo que você incorpore branding e gere histórias autênticas de clientes para aumentar o engajamento do cliente.

