418/2000

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva uma atualização de vídeo concisa de 30 segundos voltada para equipes de projeto existentes e gestão, para agilizar as atualizações do projeto e manter uma coordenação eficaz da equipe. O estilo visual deve ser dinâmico e orientado por dados, usando texto-para-vídeo a partir do roteiro para destacar rapidamente os pontos de progresso, complementado por legendas claras para acessibilidade em diversos ambientes de visualização.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de treinamento de 90 segundos projetado para funcionários que estão aprendendo novos processos, melhorando a colaboração interfuncional ao garantir uma compreensão consistente entre os departamentos. Empregue um estilo visual instrutivo e claro, aproveitando modelos e cenas pré-construídos para estrutura e incorporando visuais relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque para ilustrar etapas complexas de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo resumo dinâmico de 45 segundos para todos os funcionários e liderança da empresa, projetado para melhorar a comunicação sobre conquistas trimestrais e metas estratégicas. A criação do vídeo deve apresentar um estilo visual inspirador e profissional, utilizando música de fundo animada e uma geração de narração profissional, com redimensionamento de proporção e exportações garantindo visualização ideal em várias plataformas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Coordenação Entre Equipes

Melhore a colaboração interfuncional e agilize as atualizações de projetos com vídeos profissionais e envolventes, garantindo comunicação clara entre todas as equipes.

1
Step 1
Crie a Partir de um Modelo
Comece seu vídeo de coordenação entre equipes selecionando um modelo profissional para estruturar rapidamente sua mensagem e agilizar a criação.
2
Step 2
Cole Seu Roteiro
Insira seu texto para gerar instantaneamente cenas narradas, transformando suas atualizações escritas em conteúdo de vídeo claro e envolvente para colaboração interfuncional.
3
Step 3
Adicione Legendas
Adicione automaticamente legendas precisas ao seu vídeo, garantindo que suas mensagens de coordenação sejam acessíveis e compreendidas por todos os membros da equipe.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo com proporções adequadas e exporte-o, integrando perfeitamente atualizações claras de projetos no fluxo de trabalho de coordenação da sua equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Melhore a Comunicação Interna e o Alinhamento

.

Produza vídeos atraentes para anúncios em toda a empresa, visão ou mensagens motivacionais, promovendo unidade e coordenação entre as equipes.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar a colaboração interfuncional e a coordenação da equipe?

O HeyGen capacita as equipes a criar vídeos de coordenação entre equipes, melhorando a comunicação e agilizando as atualizações de projetos. Seu criador de vídeos online intuitivo simplifica a criação de vídeos, promovendo uma melhor colaboração interfuncional entre departamentos.

Qual é o papel dos avatares de IA no processo de criação de vídeos do HeyGen?

O HeyGen utiliza avatares de IA avançados e tecnologia de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para transformar conteúdo escrito em vídeos envolventes. Os usuários podem gerar narrações profissionais e produzir vídeos de alta qualidade sem a necessidade de equipamentos complexos.

O HeyGen é adequado para criar vários tipos de vídeos empresariais de forma eficiente?

Sim, o HeyGen serve como um criador de vídeos online versátil, ideal para criar vídeos explicativos, vídeos de treinamento e mais. Com uma rica biblioteca de modelos de vídeo, os usuários podem rapidamente produzir conteúdo de vídeo profissional, tornando a criação de vídeos acessível a todos.

O HeyGen pode ajudar a manter a consistência da marca no conteúdo de vídeo?

Absolutamente. O HeyGen oferece controles de Branding robustos, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca diretamente em seus vídeos. Isso, combinado com recursos como legendas automáticas e suporte de biblioteca de mídia/estoque, garante uma comunicação profissional e alinhada à marca.

