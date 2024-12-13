Crie Vídeos de Visão Geral de CRM com Eficiência de IA

Aumente o engajamento de vendas e o sucesso do cliente com vídeos de CRM personalizados, facilmente gerados a partir de roteiro com Texto para Vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo envolvente de 90 segundos para fornecer uma visão geral abrangente do CRM para equipes de Sucesso do Cliente existentes, destacando recursos avançados e melhores práticas. O estilo visual deve ser moderno e dinâmico, aproveitando modelos e cenas personalizáveis para destacar fluxos de trabalho chave. Crucialmente, integre legendas claras para acessibilidade e para reforçar pontos importantes, garantindo que todos os membros da equipe possam facilmente compreender as informações apresentadas.
Prompt de Exemplo 2
Gere um tutorial detalhado de 2 minutos demonstrando como personalizar vídeos para melhorar o Engajamento de Vendas. Este vídeo, direcionado a profissionais de vendas e equipes de marketing, deve guiar os espectadores no uso de dados do CRM para personalizar mensagens. Utilize a capacidade de Texto para Vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para gerar rapidamente conteúdo dinâmico, apresentando um avatar de IA entregando insights personalizados contra um fundo de gravações de tela relevantes e elementos interativos, tudo com um tom profissional e envolvente.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo rápido de 45 segundos, impulsionado por IA, ilustrando a eficiência de usar um Gerador de Texto para Vídeo Gratuito para atualizações rápidas de CRM e comunicações internas. Destinado a proprietários de pequenas empresas e gerentes de marketing explorando ferramentas de IA, este vídeo deve apresentar um estilo visual rápido e conciso, utilizando visuais vibrantes de biblioteca de mídia/estoque. Uma narração amigável e energética destacará a facilidade e a rapidez de transformar texto em conteúdo de vídeo envolvente sem edição manual.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Visão Geral de CRM

Produza rapidamente vídeos profissionais de visão geral de CRM impulsionados por IA para treinamento, vendas e sucesso do cliente, capacitando sua equipe com conteúdo envolvente.

Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece digitando ou colando seu roteiro de visão geral de CRM na plataforma. Nosso recurso "Texto para Vídeo a partir de roteiro" analisará seu conteúdo, preparando-o para uma apresentação de vídeo envolvente.
Step 2
Selecione Seu Porta-voz de IA
Escolha entre uma galeria diversificada de "avatares de IA" para representar sua marca. Seu Porta-voz de IA selecionado entregará seu roteiro com expressões e movimentos naturais, fazendo sua mensagem ressoar.
Step 3
Personalize com Cenas e Branding
Aprimore seu vídeo selecionando "cenas personalizáveis" e aplicando as cores e o logotipo exclusivos da sua marca. Adicione facilmente imagens ou clipes de vídeo relevantes da biblioteca de mídia para ilustrar funções chave do CRM.
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez finalizado, gere seus "vídeos de visão geral impulsionados por IA". Você pode então Exportar seu vídeo de alta qualidade em várias proporções, pronto para ser compartilhado em suas plataformas de treinamento, apresentações de vendas ou recursos de sucesso do cliente.

Destaque Histórias de Sucesso de CRM

Destaque Histórias de Sucesso de CRM

Gere vídeos impactantes mostrando como sua solução de CRM impulsiona o sucesso do cliente e entrega resultados tangíveis.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de visão geral impulsionados por IA?

O HeyGen utiliza ferramentas avançadas de IA para transformar seu roteiro em vídeos de visão geral profissionais impulsionados por IA, eliminando a edição complexa. Nosso Gerador de Texto para Vídeo Gratuito permite a produção rápida de conteúdo envolvente.

O HeyGen pode personalizar vídeos com avatares de IA e branding personalizado?

Sim, o HeyGen permite que você personalize vídeos usando avatares de IA realistas e um Porta-voz de IA. Você também pode aplicar o logotipo e as cores exclusivas da sua marca através de nossos robustos controles de branding.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para aprimorar vídeos de treinamento de CRM?

Para vídeos de treinamento de CRM, o HeyGen fornece legendas integradas e narrações naturais, tornando o conteúdo acessível e envolvente. Você também pode utilizar vários modelos e cenas personalizáveis para agilizar seu processo de produção.

Quais ferramentas de IA do HeyGen são melhores para Engajamento de Vendas ou Integração de Novos Funcionários?

As poderosas ferramentas de IA do HeyGen permitem que você crie rapidamente vídeos dinâmicos para Engajamento de Vendas e para Integrar Novos Funcionários. Com recursos como redimensionamento de proporção e exportações, seu conteúdo é otimizado para várias plataformas.

