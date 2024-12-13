crie vídeos de PR de crise: IA para Resposta Rápida

Domine sua resposta a crises com vídeos profissionais criados rapidamente usando os avatares de IA da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo de anúncio público urgente de 45 segundos para clientes e partes interessadas afetadas, servindo como uma Resposta em Tempo Real durante uma situação emergente. O vídeo deve adotar um estilo visual e de áudio empático, mas direto, com um tom sincero de um Ator de Voz de IA transmitindo informações críticas, destacando a capacidade de geração de narração da HeyGen para produção rápida.
Prompt de Exemplo 2
Produza um módulo de treinamento interno conciso de 30 segundos sobre os passos iniciais para Vídeos de Gestão de Crise, destinado a todos os funcionários da empresa. Este vídeo requer um estilo visual claro e instrutivo com gráficos simples e texto na tela, acompanhado por uma voz neutra e orientadora, mostrando como a HeyGen pode gerar vídeos eficazes a partir de um simples Texto-para-vídeo de um roteiro.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo transparente de desculpas públicas e atualização de 50 segundos para o público em geral, focando na reconstrução da confiança nas relações públicas. O estilo visual deve ser sincero e direto, utilizando um fundo neutro com um avatar de IA claro expressando responsabilidade, enquanto garante alta visibilidade das Legendas da HeyGen para máxima Acessibilidade entre diversos públicos.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de PR de Crise

Produza rapidamente vídeos de comunicação de crise impactantes com avatares de IA profissionais e ferramentas de implantação rápida, garantindo que sua mensagem alcance o público de forma clara e eficaz.

1
Step 1
Crie a base do seu vídeo de crise
Comece redigindo sua mensagem crítica ou colando um roteiro existente na HeyGen. Aproveite a capacidade de "Texto-para-vídeo de um roteiro" da HeyGen para transformar instantaneamente seu texto em um storyboard de vídeo, estabelecendo a base para uma resposta rápida à crise.
2
Step 2
Selecione seu porta-voz de IA
Escolha entre uma ampla gama de "avatares de IA" para representar sua organização. Selecione um avatar que incorpore o tom e o profissionalismo necessários para sua comunicação de crise, garantindo uma presença visual credível e consistente.
3
Step 3
Aprimore sua mensagem com clareza
Utilize a "geração de narração" da HeyGen para adicionar uma voz clara e consistente ao seu vídeo. Ajuste o tom e a emoção para alinhar com sua mensagem, garantindo que seu público receba as informações com a gravidade apropriada.
4
Step 4
Exporte e compartilhe sua declaração
Uma vez finalizado, use o recurso de "Redimensionamento de proporção e exportações" da HeyGen para baixar rapidamente seu vídeo de PR de crise em vários formatos. Distribua sua mensagem nas plataformas relevantes para alcançar um alcance oportuno e amplo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Comunicação de Crise Global Multilíngue

Expanda o alcance de suas mensagens de crise mundialmente usando geração de vídeo multilíngue impulsionada por IA, garantindo comunicação ampla e inclusiva.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode acelerar a criação de vídeos de PR de crise?

A HeyGen capacita as organizações a criar Vídeos de Gestão de Crise com notável rapidez, aproveitando a geração de texto-para-vídeo para uma Resposta em Tempo Real. Isso garante que suas mensagens críticas de relações públicas sejam entregues de forma rápida e profissional durante situações urgentes.

Os avatares de IA da HeyGen melhoram as comunicações de crise?

Sim, os sofisticados avatares de IA e Atores de Voz de IA da HeyGen fornecem uma presença confiável e consistente para suas Comunicações de Crise. Eles permitem que uma Declaração em Vídeo profissional seja elaborada rapidamente, mantendo a integridade da marca mesmo sob pressão.

A HeyGen facilita comunicações de crise multilíngues?

Sim, a HeyGen auxilia significativamente nas comunicações de crise multilíngues, fornecendo extensas narrações multilíngues e um Gerador de Legendas de IA. Isso garante que suas mensagens cruciais de relações públicas alcancem diversos públicos globais de forma eficaz por meio de vídeos corporativos acessíveis.

Qual é o papel da HeyGen na gestão eficaz de crises?

A HeyGen é uma ferramenta fundamental para a Gestão Eficaz de Crises, permitindo a produção rápida de Declarações em Vídeo de alta qualidade e Vídeos de Gestão de Crise. Ela simplifica sua estratégia de Comunicações de Crise, fornecendo cenas personalizáveis e mensagens consistentes impulsionadas por IA.

