Crie Vídeos de Briefing de Criadores Instantaneamente com IA

Gere briefings de vídeo profissionais rapidamente. Use avatares de IA para comunicar claramente os objetivos do projeto e o público-alvo para vídeos melhores.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo inspirador de 45 segundos para criadores freelancers e pequenos empresários que enfrentam dificuldades com metas de projeto inconsistentes. Este vídeo, apresentando um avatar de IA amigável, deve adotar um estilo visual acolhedor e convidativo, com iluminação suave e música de fundo envolvente, demonstrando como o Template de Briefing de Criadores da HeyGen garante que cada projeto comece com objetivos claros. O recurso de avatares de IA pode transmitir a mensagem diretamente, tornando os briefings de projeto complexos acessíveis e ajudando os criadores a se alinhar perfeitamente com as expectativas dos clientes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo conciso de 30 segundos voltado para equipes de produção ocupadas e clientes de agências, explicando os componentes vitais de um briefing de vídeo eficaz. A estética visual deve ser limpa e funcional, utilizando infográficos e gráficos sutis em movimento, acompanhados por uma narração autoritária, mas encorajadora, gerada pelo recurso de geração de narração da HeyGen. Este explicador eficiente simplificará a logística complexa de produção, delineando claramente os requisitos chave dentro de um briefing de vídeo simplificado.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo polido de 50 segundos direcionado a profissionais de marketing digital e gerentes de marca que buscam elevar suas campanhas de marketing. Empregue um estilo visual vibrante e estratégico, incorporando elementos de marca e áudio nítido e profissional, com legendas da HeyGen garantindo acessibilidade para todos os espectadores. Mostre como utilizar templates de briefing com IA pode melhorar significativamente a clareza e execução das campanhas, permitindo que os profissionais de marketing lancem iniciativas mais impactantes e coesas.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Briefing de Criadores

Simplifique seu processo de criação de conteúdo gerando rapidamente briefings de vídeo abrangentes para seus criadores usando as poderosas ferramentas de IA da HeyGen.

1
Step 1
Escolha um Template de Briefing
Selecione um "template de briefing com IA" ou comece do zero para delinear os objetivos e mensagens chave do seu vídeo para seus criadores. Isso aproveita os "Templates e cenas" da HeyGen para rapidamente definir o cenário do seu briefing de vídeo.
2
Step 2
Gere Seu Roteiro e Visuais
Use "Texto para Vídeo" para converter instantaneamente seu briefing escrito em cenas envolventes. Melhore essas cenas com visuais de nossa abrangente biblioteca de mídia, criando um "Roteiro e Storyboard" claro para seu criador.
3
Step 3
Adicione Avatares de IA e Narrações
Selecione um "Avatar de IA" para entregar seu briefing, tornando-o mais pessoal e envolvente. Você pode melhorar ainda mais a compreensão adicionando uma narração clara às suas cenas.
4
Step 4
Refine e Exporte Seu Briefing
Aplique seus "Controles de marca (logo, cores)" para garantir que seu "briefing de vídeo" final esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca. Exporte seu vídeo de briefing de criador polido e de alta qualidade no formato desejado.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore a Instrução e Treinamento de Criadores

Transforme vídeos de briefing de criadores em conteúdo interativo gerado por IA, melhorando significativamente a compreensão e retenção dos objetivos e diretrizes do projeto.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de briefing de criadores?

A HeyGen capacita os usuários a simplificar o processo de criação de vídeos de briefing de criadores usando seu intuitivo Gerador de Briefing de Vídeo com IA e templates de briefing com IA. Isso permite uma comunicação eficiente dos objetivos do projeto e estratégias de marketing de vídeo.

Quais recursos avançados a HeyGen oferece para criar um briefing de vídeo atraente?

A HeyGen fornece ferramentas poderosas de IA, como Avatares de IA e uma robusta função de Texto para Vídeo, para transformar suas ideias em briefings de vídeo envolventes. Isso permite gerar um roteiro e storyboard abrangentes, garantindo a criação de vídeos melhores para seu público-alvo.

Existem templates específicos de Vídeos de Briefing de Criadores disponíveis na HeyGen?

Sim, a HeyGen oferece uma variedade de templates de briefing com IA projetados para ajudar você a criar vídeos de briefing de criadores de forma eficiente. Você pode personalizar esses templates com controles de marca para alinhar com suas campanhas de marketing e delinear claramente a logística de produção.

A HeyGen pode ajudar a otimizar campanhas de marketing de vídeo por meio de briefings eficazes?

Com certeza. As ferramentas com IA da HeyGen, incluindo seu gerador de roteiro de vídeo explicativo, são projetadas para criar briefings de vídeo concisos que definem claramente os objetivos do projeto e o público-alvo. Essa otimização melhora diretamente a eficácia de suas campanhas de marketing de vídeo.

