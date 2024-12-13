Crie Vídeos de Briefing Criativo e Simplifique Seu Fluxo de Trabalho

Defina claramente os objetivos do seu projeto de vídeo e o público-alvo, elaborando briefings atraentes mais rapidamente com o recurso eficiente de texto para vídeo do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo profissional de 60 segundos direcionado a produtores de vídeo freelancers e agências, enfatizando o papel crucial que um briefing criativo detalhado desempenha em projetos de sucesso com clientes. O estilo visual e de áudio deve ser limpo, informativo e corporativo, apresentando um avatar de AI oferecendo conselhos especializados sobre como definir o público-alvo.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo instrucional envolvente de 30 segundos para criadores de conteúdo e estrategistas de marca sobre como elaborar uma seção de 'Mensagens-Chave' convincente dentro de seu briefing criativo. O vídeo deve ter uma estética animada e minimalista, apoiada por uma narração clara e autoritária gerada usando o recurso de geração de narração do HeyGen, destacando a importância do Tom de Voz.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo tutorial passo a passo de 75 segundos voltado para gerentes de projeto em equipes de marketing, demonstrando como usar efetivamente um modelo de briefing criativo para otimizar seu processo de produção de vídeo. Empregue um estilo visual claro e instrutivo com sobreposições de texto úteis e uma trilha sonora neutra, utilizando os modelos e cenas do HeyGen para uma apresentação profissional da gestão do Cronograma do projeto.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Briefing Criativo

Elabore vídeos de briefing criativo atraentes com facilidade. Transforme sua visão estratégica em conteúdo visual envolvente, garantindo comunicação clara para seus projetos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Briefing
Comece esboçando os detalhes do seu briefing criativo, incluindo objetivos e mensagens-chave. Use o recurso "Texto para vídeo" do HeyGen para converter facilmente seu briefing escrito em um vídeo dinâmico, estabelecendo a base para seu projeto.
2
Step 2
Selecione uma Base Visual
Escolha entre uma ampla gama de layouts pré-desenhados ou personalize o seu próprio. Utilize os "Modelos e cenas" do HeyGen para rapidamente estabelecer o estilo visual e a estrutura do seu vídeo de briefing criativo, garantindo uma apresentação profissional.
3
Step 3
Adicione Elementos Envolventes
Enriqueça seu vídeo de briefing incorporando "Avatares de AI" para narrar seu conteúdo e gerar narrações profissionais. Integre controles de branding como logotipos e cores para manter sua identidade visual, tornando seu briefing distinto e memorável.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Briefing
Revise seu vídeo para clareza e adicione "Legendas" para garantir acessibilidade e compreensão. Uma vez finalizado, exporte facilmente seu vídeo de briefing criativo no formato desejado, pronto para distribuição para sua equipe ou partes interessadas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Facilite Inícios de Projetos com Vídeos de Briefing

Melhore a compreensão e o engajamento nos inícios de projetos apresentando briefings criativos como vídeos dinâmicos, melhorando o alinhamento e a eficiência da equipe.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de briefings criativos em vídeo?

O HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de briefing criativo convertendo o texto do seu briefing em um vídeo dinâmico. Sua plataforma intuitiva atua como um criador de briefing criativo, ajudando você a esboçar rapidamente os objetivos e mensagens-chave para o seu projeto.

Quais elementos visuais o HeyGen pode incorporar em um vídeo de briefing criativo?

O HeyGen permite que você enriqueça seu vídeo de briefing criativo com avatares de AI e incorpore a identidade visual da sua marca através de logotipos e cores personalizadas. Você também pode utilizar sua biblioteca de mídia para estabelecer o mood board e o tom de voz desejados.

O HeyGen pode ajudar a personalizar modelos de briefing criativo para diferentes campanhas?

Sim, o HeyGen oferece modelos de briefing criativo flexíveis que você pode personalizar facilmente para várias campanhas publicitárias ou de marketing. Isso garante que cada vídeo comunique claramente os objetivos e mensagens-chave do projeto, mantendo a consistência.

Como o HeyGen garante um tom e uma mensagem consistentes em briefings criativos em vídeo?

O HeyGen ajuda a manter um tom de voz consistente e uma mensagem clara através de seus recursos de texto para vídeo e geração de narração. Ao definir suas mensagens-chave dentro do roteiro, o HeyGen garante que seu vídeo de briefing criativo ressoe efetivamente com seu público-alvo.

