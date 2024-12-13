O HeyGen é ideal para criar módulos de treinamento eficazes que ensinam gerentes de e-commerce a rastrear eficientemente o uso de cupons e analisar o desempenho. Aproveitando nossas capacidades de texto-para-vídeo, você pode delinear os passos precisos do funil e pontos de dados necessários para monitorar o sucesso das campanhas para todas as suas promoções de vendas. Isso garante que sua equipe esteja bem equipada para gerenciar e otimizar os esforços promocionais.