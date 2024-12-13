Crie Vídeos de Ação Corretiva com Ferramentas de IA

Gere vídeos envolventes de treinamento de RH e ação corretiva para integração de funcionários e análise de causa raiz usando avatares de IA realistas.

393/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo detalhado de 90 segundos direcionado a líderes técnicos e gerentes de projeto, demonstrando uma técnica específica de Análise de Causa Raiz para treinamento interno. O visual deve ser analítico, com sobreposições de texto na tela para as etapas principais, usando a capacidade de Texto para Vídeo da HeyGen para transformar explicações complexas em uma narração envolvente e estruturada. O áudio contará com uma voz confiante e instrutiva.
Prompt de Exemplo 2
É necessário um vídeo de 2 minutos de Integração de Funcionários para novos colaboradores em escritórios globais diversos, abordando especificamente erros comuns de procedimento e suas ações corretivas. Esta produção abrangente deve apresentar um estilo visual acolhedor, mas profissional, aproveitando a geração de narração da HeyGen para oferecer narrações multilíngues sem interrupções, garantindo máxima acessibilidade. O áudio amigável e tranquilizador será aprimorado para clareza.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo dinâmico de 45 segundos para gerentes de departamento e treinadores, destacando a eficiência do uso de ferramentas de IA para criar vídeos de ação corretiva impactantes com modelos de script pré-construídos. A apresentação visual deve ser moderna e rápida, utilizando efetivamente os Modelos e cenas da HeyGen para produção rápida. O áudio será animado e motivacional, incentivando a aplicação imediata.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Ação Corretiva

Simplifique seu treinamento de RH e comunique ações corretivas essenciais de forma eficaz. Aprenda a produzir vídeos de ação corretiva profissionais e impactantes com ferramentas potentes de IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Esboce seu plano de ação corretiva utilizando os modelos de roteiro da HeyGen ou criando o seu próprio. Defina claramente o problema, a causa raiz e as soluções propostas.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Selecione um avatar de IA profissional da biblioteca diversificada da HeyGen para transmitir sua mensagem. Isso garante uma apresentação consistente e envolvente para seus Vídeos de Ação Corretiva.
3
Step 3
Adicione Narrações e Legendas
Gere narrações com som natural diretamente do seu roteiro. Melhore a acessibilidade e compreensão para todos os espectadores com o Gerador de Legendas de IA da HeyGen.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo com os controles de personalização de marca necessários. Exporte seu vídeo de ação corretiva completo no formato e proporção desejados, pronto para distribuição à sua equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Políticas e Procedimentos Complexos

.

Transforme planos de ação corretiva complexos e políticas da empresa em explicações claras e digeríveis em vídeo para os funcionários.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar na criação de vídeos eficazes de ação corretiva?

A HeyGen utiliza ferramentas avançadas de IA para simplificar o processo de criação de vídeos profissionais de ação corretiva. Isso permite que as equipes de RH aprendam de forma eficiente a criar conteúdos de vídeo impactantes para treinamento e resolução de incidentes.

Quais capacidades de IA a HeyGen oferece para aprimorar a produção de vídeos de treinamento?

A HeyGen fornece avatares de IA sofisticados, narrações automáticas e narrações multilíngues, além de um Gerador de Legendas de IA. Essas poderosas ferramentas de IA aprimoram seus vídeos de treinamento de RH e vídeos de ação corretiva com tecnologia de ponta e acessibilidade.

Posso gerar rapidamente um vídeo de Plano de Ação Corretiva com a HeyGen?

Sim, a HeyGen simplifica a criação de vídeos com um Gerador de Texto para Vídeo Gratuito e modelos de script disponíveis. Você pode rapidamente transformar seu Plano de Ação Corretiva em conteúdo de vídeo envolvente para integração e treinamento de funcionários.

A HeyGen oferece suporte à personalização de marca para vídeos de ação corretiva e treinamento de RH?

Com certeza, a HeyGen permite controles completos de personalização de marca, incluindo personalização de logotipo e cores, juntamente com diversos modelos e cenas. Isso garante que seus vídeos de ação corretiva e vídeos de treinamento de RH estejam sempre alinhados com a identidade profissional da sua empresa.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo