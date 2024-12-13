Crie Vídeos de Treinamento de Valores Corporativos que Envolvem

Aumente o engajamento dos funcionários e a comunicação interna. Crie vídeos autênticos de valores corporativos usando os modelos e cenas flexíveis do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo envolvente de 60 segundos para líderes emergentes e gestão, focando nos valores corporativos essenciais para o Treinamento de Liderança. Este vídeo precisa de um estilo visual profissional e inspirador, com transições dinâmicas e uma narração autoritária. Incorpore avatares de IA do HeyGen para transmitir insights importantes de diversas perspectivas.
Prompt de Exemplo 2
Produza uma peça de comunicação interna de 30 segundos para todos os funcionários, destacando um valor corporativo específico e sua aplicação diária. O estilo visual deve ser conciso e informativo, com música de fundo positiva e animada. Aproveite a geração de narração do HeyGen para produzir e atualizar rapidamente as mensagens conforme necessário com scripts personalizáveis.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de 50 segundos voltado para funcionários potenciais e atuais, mostrando nossa narrativa autêntica para ilustrar o impacto da cultura da empresa e dos valores corporativos. Esta peça deve apresentar um estilo visual relacionável e vibrante, com gráficos modernos e texto na tela reforçando as mensagens principais. Integre o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para aumentar o engajamento visual.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Treinamento de Valores Corporativos

Produza facilmente vídeos de treinamento de valores corporativos profissionais e impactantes que ressoem com sua equipe e fortaleçam a cultura da empresa, tudo com IA.

1
Step 1
Desenvolva Seu Roteiro
Crie narrativas envolventes e alinhe sua mensagem com princípios de narrativa autêntica. Aproveite o Texto-para-vídeo a partir do roteiro para transformar rapidamente suas ideias em um vídeo fundamental.
2
Step 2
Selecione Visuais e Vozes
Enriqueça seu conteúdo escolhendo entre diversos avatares de IA e uma rica biblioteca de mídia. Isso ajuda a criar vídeos envolventes que ressoam com seus funcionários e incorporam seus valores corporativos.
3
Step 3
Aplique Elementos de Marca
Integre a identidade da sua empresa utilizando controles de Branding (logotipo, cores) para garantir consistência. Reforce a cultura da sua empresa através de uma apresentação visualmente coesa e profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Prepare seu vídeo para distribuição usando redimensionamento de proporção e exportações para se adequar a várias plataformas. Entregue conteúdo impactante de engajamento dos funcionários que comunica efetivamente seus valores corporativos.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Cultive uma Cultura Empresarial Forte

Crie vídeos de narrativa autêntica que incorporam valores corporativos centrais, inspirando funcionários e fortalecendo a cultura empresarial.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento de valores corporativos envolventes?

O HeyGen permite que as empresas criem vídeos de treinamento de valores corporativos envolventes de forma eficiente, usando avatares de IA e modelos personalizáveis. Isso ajuda a articular a cultura da empresa e promove o engajamento dos funcionários por meio da comunicação interna.

O HeyGen pode aumentar o engajamento dos funcionários através de vídeos autênticos de cultura da empresa?

Sim, o HeyGen capacita você a produzir vídeos envolventes de cultura da empresa e depoimentos de funcionários com avatares de IA, garantindo uma narrativa autêntica. Essa abordagem faz com que seus valores corporativos ressoem profundamente com sua equipe.

O que torna o HeyGen um criador de vídeos de IA eficaz para treinamento e desenvolvimento corporativo?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento impulsionados por IA para cenários como Integração de Novos Funcionários e Treinamento de Liderança. Sua plataforma intuitiva e scripts personalizáveis permitem a produção rápida de vídeos profissionais e envolventes.

O HeyGen oferece suporte a branding personalizado para conteúdo de valores corporativos?

Sim, o HeyGen fornece controles abrangentes de branding, permitindo que você integre o logotipo da sua empresa e paletas de cores específicas em seus vídeos de treinamento de valores corporativos. Isso garante uma presença de marca consistente em toda a comunicação interna.

