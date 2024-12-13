Crie Vídeos de Cultura Corporativa que Atraem Talentos de Ponta

Impulsione sua marca empregadora e atraia talentos. Produza facilmente vídeos envolventes sobre a cultura da empresa a partir de roteiros com os avatares de IA da HeyGen.

429/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para funcionários atuais e futuros recrutas, é necessário um vídeo autêntico de 30 segundos sobre a cultura da empresa para capturar a essência dos valores da sua empresa e o ambiente colaborativo diário. Busque um estilo visual envolvente e amigável, utilizando texto-para-vídeo a partir de roteiro para mensagens impactantes e legendas claras para garantir acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo convincente de 60 segundos sobre a cultura corporativa focado em promover a retenção de funcionários e reforçar sua marca empregadora distinta. O estilo visual e de áudio deve ser moderno, confiante e apreciativo, aproveitando os "templates & scenes" da HeyGen e o amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque para criar uma narrativa polida e profissional para funcionários atuais e profissionais do setor.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um destaque dinâmico de 15 segundos sobre a cultura corporativa perfeito para redes sociais, destinado a atrair rapidamente talentos e demonstrar um aspecto específico e empolgante do seu local de trabalho. Este vídeo curto deve empregar avatares de IA da HeyGen para uma mensagem rápida e impactante, garantindo que esteja otimizado para várias plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, entregue com uma trilha sonora animada e em alta.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Cultura Corporativa

Crie vídeos atraentes que mostrem a cultura da sua empresa e atraiam talentos de ponta usando as ferramentas intuitivas da HeyGen.

1
Step 1
Escolha um Template ou Comece com um Roteiro
Selecione entre a ampla gama de "Templates & scenes" da HeyGen projetados para cultura da empresa, ou insira diretamente seu roteiro para gerar instantaneamente conteúdo de vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Narração
Dê vida à sua história escolhendo um "avatar de IA" apropriado para representar sua equipe ou valores, e combine-o com uma narração de som natural.
3
Step 3
Aplique a Marca e Melhore os Visuais
Incorpore seus "controles de marca", como logotipos e cores da marca. Enriqueça ainda mais seu vídeo com mídia da biblioteca de estoque e adicione legendas para acessibilidade.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua História de Cultura
Utilize "redimensionamento de proporção de aspecto e exportações" para otimizar seu vídeo para várias plataformas, facilitando o compartilhamento em redes sociais ou durante esforços de recrutamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos Inspiradores de Valores da Empresa

.

Desenvolva vídeos inspiradores que comuniquem os valores da empresa e motivem seus funcionários atuais e futuros.

background image

Perguntas Frequentes

A HeyGen simplifica a criação de vídeos impactantes sobre a cultura corporativa?

Sim, a HeyGen simplifica a criação de vídeos envolventes sobre a cultura corporativa transformando roteiros de texto em vídeos profissionais usando avatares de IA e narrações. Isso agiliza significativamente sua produção de vídeo, facilitando a exibição consistente da cultura da sua empresa.

Quais recursos a HeyGen oferece para melhorar nossa marca empregadora e atrair talentos de ponta?

A HeyGen capacita você a elevar sua marca empregadora e atrair talentos por meio de vídeos de recrutamento dinâmicos. Você pode utilizar controles de marca para garantir consistência, incorporar depoimentos de funcionários e aproveitar avatares de IA para mostrar efetivamente a cultura única da sua empresa.

Como a HeyGen pode ajudar a mostrar os valores da empresa e os benefícios para os funcionários?

A HeyGen ajuda fornecendo templates e a capacidade de criar vídeos animados que comunicam claramente os valores da sua empresa e os benefícios para os funcionários. Você também pode incluir depoimentos autênticos de funcionários para aumentar a retenção e destacar o que torna seu local de trabalho único.

Os vídeos da HeyGen podem ser personalizados para diferentes plataformas e redes sociais?

Absolutamente, a HeyGen permite uma ampla personalização dos seus vídeos de cultura corporativa, incluindo redimensionamento de proporção de aspecto para várias plataformas de redes sociais. Com controles de marca, suporte a mídia de estoque e diversos templates, você pode adaptar sua produção de vídeo para se adequar a qualquer canal e maximizar seu alcance.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo