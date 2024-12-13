Crie Vídeos de Cultura Corporativa que Atraem Talentos de Ponta
Impulsione sua marca empregadora e atraia talentos. Produza facilmente vídeos envolventes sobre a cultura da empresa a partir de roteiros com os avatares de IA da HeyGen.
Para funcionários atuais e futuros recrutas, é necessário um vídeo autêntico de 30 segundos sobre a cultura da empresa para capturar a essência dos valores da sua empresa e o ambiente colaborativo diário. Busque um estilo visual envolvente e amigável, utilizando texto-para-vídeo a partir de roteiro para mensagens impactantes e legendas claras para garantir acessibilidade.
Crie um vídeo convincente de 60 segundos sobre a cultura corporativa focado em promover a retenção de funcionários e reforçar sua marca empregadora distinta. O estilo visual e de áudio deve ser moderno, confiante e apreciativo, aproveitando os "templates & scenes" da HeyGen e o amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque para criar uma narrativa polida e profissional para funcionários atuais e profissionais do setor.
Imagine um destaque dinâmico de 15 segundos sobre a cultura corporativa perfeito para redes sociais, destinado a atrair rapidamente talentos e demonstrar um aspecto específico e empolgante do seu local de trabalho. Este vídeo curto deve empregar avatares de IA da HeyGen para uma mensagem rápida e impactante, garantindo que esteja otimizado para várias plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, entregue com uma trilha sonora animada e em alta.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Vídeos de Cultura para Redes Sociais.
Crie facilmente vídeos envolventes para redes sociais para mostrar a cultura da sua empresa e atrair talentos.
Engajamento em Integração e Treinamento.
Melhore a integração e retenção de funcionários integrando vídeos de cultura envolventes em programas de treinamento.
Perguntas Frequentes
A HeyGen simplifica a criação de vídeos impactantes sobre a cultura corporativa?
Sim, a HeyGen simplifica a criação de vídeos envolventes sobre a cultura corporativa transformando roteiros de texto em vídeos profissionais usando avatares de IA e narrações. Isso agiliza significativamente sua produção de vídeo, facilitando a exibição consistente da cultura da sua empresa.
Quais recursos a HeyGen oferece para melhorar nossa marca empregadora e atrair talentos de ponta?
A HeyGen capacita você a elevar sua marca empregadora e atrair talentos por meio de vídeos de recrutamento dinâmicos. Você pode utilizar controles de marca para garantir consistência, incorporar depoimentos de funcionários e aproveitar avatares de IA para mostrar efetivamente a cultura única da sua empresa.
Como a HeyGen pode ajudar a mostrar os valores da empresa e os benefícios para os funcionários?
A HeyGen ajuda fornecendo templates e a capacidade de criar vídeos animados que comunicam claramente os valores da sua empresa e os benefícios para os funcionários. Você também pode incluir depoimentos autênticos de funcionários para aumentar a retenção e destacar o que torna seu local de trabalho único.
Os vídeos da HeyGen podem ser personalizados para diferentes plataformas e redes sociais?
Absolutamente, a HeyGen permite uma ampla personalização dos seus vídeos de cultura corporativa, incluindo redimensionamento de proporção de aspecto para várias plataformas de redes sociais. Com controles de marca, suporte a mídia de estoque e diversos templates, você pode adaptar sua produção de vídeo para se adequar a qualquer canal e maximizar seu alcance.