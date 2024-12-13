Crie Vídeos de Instrução de Cartão Corporativo Fácil e Rápido

Simplifique a integração de funcionários para cartões corporativos com vídeos de treinamento envolventes, aprimorados pela geração de narração do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
É necessário um vídeo de treinamento conciso de 45 segundos, voltado para todos os funcionários atuais, para reforçar as melhores práticas de uso do cartão corporativo e relatórios detalhados de despesas. Sua apresentação visual e auditiva deve ser profissional e cristalina, utilizando meticulosamente legendas para destacar pontos cruciais de conformidade e atualizações de políticas, tornando-o um vídeo de instrução indispensável.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo dinâmico de 30 segundos abordando perguntas frequentes sobre cartões corporativos, destinado a todos os funcionários que precisam de respostas rápidas ou dicas de solução de problemas. O estilo visual deve ser dinâmico, com transições rápidas e gráficos envolventes, empregando brilhantemente os Templates e cenas do HeyGen para apresentar de forma eficiente cenários e soluções comuns, entregando instruções críticas.
Prompt de Exemplo 3
Um vídeo interno inspirador de 60 segundos, direcionado às equipes de marketing ou L&D, poderia mostrar a criação sem esforço de vídeos de instrução de cartão corporativo dentro do HeyGen. Exige uma estética limpa e moderna e uma entrega entusiástica, enfatizando particularmente o poder do Texto-para-vídeo para transformar um roteiro básico em um vídeo polido e profissional, ilustrando como criar vídeos rapidamente.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Instrução de Cartão Corporativo

Produza facilmente vídeos de instrução profissionais e claros para o uso de cartões corporativos com os poderosos recursos de IA do HeyGen, garantindo que os funcionários estejam bem informados.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Desenvolva instruções claras e concisas para o uso do seu cartão corporativo. Em seguida, cole seu roteiro diretamente no HeyGen para aproveitar o poderoso recurso de texto-para-vídeo, transformando seu texto em vídeos de instrução profissionais.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares de IA para entregar suas instruções de cartão corporativo. Um avatar de IA apresentará profissionalmente seu roteiro, aumentando o engajamento e a clareza para seu público em seus vídeos.
3
Step 3
Aplique Branding e Estilo
Integre os elementos de branding da sua empresa, incluindo logotipos e cores, usando os controles de branding do HeyGen. Isso garante que seus vídeos de treinamento de cartão corporativo estejam perfeitamente alinhados com as diretrizes organizacionais e a estética profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez que seu vídeo de instrução de cartão corporativo esteja completo, exporte-o facilmente no formato de proporção desejado. Compartilhe seu novo vídeo em suas plataformas internas para treinar efetivamente os funcionários sobre as melhores práticas de uso de cartão corporativo, mostrando como criar vídeos de forma eficiente.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Políticas Corporativas Complexas

Transforme políticas complexas de cartão corporativo em vídeos de instrução claros e fáceis de entender para melhorar a compreensão e conformidade dos funcionários.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de instrução de cartão corporativo?

O HeyGen permite que você produza rapidamente vídeos profissionais de instrução de cartão corporativo usando avatares de IA e tecnologia de texto-para-vídeo. Basta inserir seu roteiro, escolher um avatar, e o HeyGen gera conteúdo envolvente, simplificando significativamente como criar vídeos para treinamento. Este processo garante uma saída de alta qualidade sem produção complexa.

Quais opções de branding estão disponíveis para vídeos de cartão corporativo feitos com o HeyGen?

O HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você integre o logotipo da sua empresa, cores e outros elementos visuais diretamente em seus vídeos de instrução de cartão corporativo. Isso garante consistência de marca em todos os seus vídeos de treinamento e comunicações oficiais. Você também pode utilizar seus próprios ativos de mídia para um visual verdadeiramente personalizado.

O HeyGen pode melhorar a clareza e acessibilidade dos meus vídeos de instrução?

Absolutamente. O HeyGen melhora significativamente a clareza e acessibilidade dos seus vídeos de instrução através da geração integrada de narração e legendas automáticas. Esses recursos garantem que instruções complexas dentro do seu treinamento de cartão corporativo sejam facilmente compreendidas por todos os funcionários, independentemente do estilo de aprendizagem ou necessidades de acessibilidade.

Como o HeyGen utiliza IA para criar vídeos de treinamento eficazes?

O HeyGen utiliza IA avançada para transformar roteiros de texto em vídeos de treinamento dinâmicos com avatares de IA realistas e narrações naturais. Esta abordagem inovadora de como criar vídeos automatiza grande parte do processo de produção, permitindo que as empresas produzam eficientemente vídeos de instrução de cartão corporativo de alta qualidade. Economiza tempo e recursos enquanto mantém um padrão profissional.

