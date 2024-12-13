Absolutamente. O HeyGen melhora significativamente a clareza e acessibilidade dos seus vídeos de instrução através da geração integrada de narração e legendas automáticas. Esses recursos garantem que instruções complexas dentro do seu treinamento de cartão corporativo sejam facilmente compreendidas por todos os funcionários, independentemente do estilo de aprendizagem ou necessidades de acessibilidade.