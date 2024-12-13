O marketing em vídeo é uma ferramenta poderosa para a otimização da taxa de conversão, e o HeyGen simplifica o processo de produção de ativos de vídeo impactantes. Aproveitando as capacidades do HeyGen, como geração de narração e uma rica biblioteca de mídia, as empresas podem criar conteúdo envolvente que ressoe com seu público, levando a um melhor engajamento e conversões mais altas em páginas de destino e em campanhas.