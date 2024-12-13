Crie Vídeos de Orientação para Contratados com AI
Acelere o treinamento de contratados com diversos modelos e cenas para vídeos de segurança envolventes e em conformidade para sua força de trabalho global.
Desenvolva um vídeo urgente de 60 segundos sobre treinamento de segurança no local de trabalho voltado para todos os contratados, enfatizando a conformidade crítica com a OSHA. Este vídeo informativo deve ter um estilo visual nítido, áudio direto e aproveitar as legendas da HeyGen para garantir que todas as diretrizes de segurança sejam claramente compreendidas e acessíveis.
Imagine um vídeo prático de 30 segundos orientando os contratados sobre procedimentos específicos de segurança no local. Este vídeo dinâmico, destinado a contratados que precisam de instruções precisas, pode mostrar exemplos do mundo real usando o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen, acompanhado por uma narração concisa e instrutiva para máxima clareza.
Produza um vídeo polido de 50 segundos demonstrando como gerentes de RH e segurança podem facilmente criar vídeos de orientação de contratados profissionais e com marca. Com um estilo visual corporativo e uma voz animada, este prompt destaca a eficiência dos Modelos & cenas da HeyGen para desenvolver vídeos de treinamento e educacionais de alta qualidade adaptados à sua marca.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Crie Treinamento Escalável para Contratados.
Produza eficientemente inúmeros cursos de orientação e segurança para contratados, garantindo treinamento abrangente em sua força de trabalho global.
Aumente o Engajamento e a Retenção no Treinamento.
Utilize AI para criar vídeos de orientação dinâmicos e interativos que melhoram significativamente o engajamento e a retenção de conhecimento dos contratados.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de orientação para contratados na minha organização?
A HeyGen é uma plataforma avançada de criação de vídeos com AI projetada para simplificar a produção de vídeos profissionais de integração e treinamento de segurança para contratados. Gerentes de RH e segurança podem aproveitar avatares de AI e diversos modelos para gerar rapidamente conteúdo envolvente e em conformidade.
A HeyGen oferece suporte a branding e localização para programas de treinamento de contratados globais?
Com certeza. A HeyGen fornece ferramentas robustas de personalização e branding, permitindo que você integre o logotipo e as cores da sua empresa perfeitamente em seus vídeos. Você também pode utilizar recursos de localização de vídeo, como legendas e narrações, para alcançar efetivamente sua força de trabalho global.
Que tipo de vídeos de treinamento de segurança posso criar com a HeyGen para garantir conformidade com a OSHA?
Com a HeyGen, você pode facilmente criar vídeos de treinamento de segurança impactantes que abordam tópicos críticos como conformidade com a OSHA e procedimentos de segurança no local. Nossos avatares de AI fornecem informações vitais de segurança no local de trabalho de forma clara e consistente para todos os seus contratados.
Como os avatares de AI da HeyGen aumentam a eficácia dos vídeos de treinamento e educacionais para contratados?
Os avatares de AI realistas da HeyGen dão vida aos seus vídeos de treinamento e educacionais para contratados, tornando informações complexas mais envolventes e fáceis de absorver. Eles fornecem um apresentador profissional e consistente para todas as suas necessidades de criação de vídeos com AI, aumentando a retenção de aprendizado.