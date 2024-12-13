A HeyGen melhora a prontidão para exames ao permitir a criação de vídeos de treinamento flexíveis facilmente acessíveis em vários dispositivos. Isso garante que seus materiais de estudo para treinamento de empreiteiros possam ser consumidos a qualquer hora, em qualquer lugar, melhorando significativamente a entrega de treinamento e a conveniência para o aluno.