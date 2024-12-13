Crie Vídeos de Indução para Contratados com Facilidade
Simplifique a integração e garanta a conformidade regulatória com avatares de IA envolventes.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de introdução de 45 segundos para contratados, apresentando o pessoal externo aos valores centrais e procedimentos operacionais da nossa empresa, aumentando seu engajamento desde o primeiro dia. Empregue um estilo dinâmico e visualmente atraente com transições suaves e música de fundo animada, gerando o roteiro diretamente em vídeo usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen. Legendas devem ser incluídas para acessibilidade.
Crie um vídeo informativo de 90 segundos focado na conformidade regulatória para contratados internacionais, detalhando requisitos legais específicos de maneira factual e rica em gráficos. O vídeo deve aproveitar o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para visuais relevantes e usar geração de narração profissional, com legendas abrangentes para suportar opções multilíngues e garantir a compreensão entre equipes diversas.
Desenvolva um vídeo de boas-vindas de 30 segundos para novos contratados, servindo como uma mensagem inicial de integração que descreve suas tarefas imediatas e apresenta membros-chave da equipe. O estilo visual deve ser moderno e conciso, apresentando um avatar de IA como um apresentador amigável na tela e uma voz calorosa, contribuindo efetivamente para uma experiência de integração suave para contratados.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Expanda Programas de Indução Globalmente.
Produza rapidamente inúmeros vídeos de indução para contratados, alcançando uma força de trabalho global diversificada com opções multilíngues e conteúdo acessível.
Aumente o Engajamento na Integração de Contratados.
Melhore o engajamento e a retenção de conhecimento nas integrações de contratados por meio de avatares de IA dinâmicos e elementos de vídeo interativos, tornando o aprendizado eficaz.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de indução profissional?
A HeyGen utiliza tecnologia avançada de vídeo com IA e modelos personalizáveis para simplificar a produção de vídeos de indução de alta qualidade. Você pode facilmente converter roteiros em conteúdo de vídeo envolvente usando avatares de IA realistas, reduzindo significativamente o tempo e os recursos normalmente necessários para a produção de vídeo tradicional.
A HeyGen pode produzir vídeos de indução de segurança eficazes para contratados?
Com certeza. A HeyGen permite que você crie vídeos de indução de segurança abrangentes e atraentes, especificamente voltados para contratados. Utilize avatares de IA e a funcionalidade de texto para vídeo para comunicar claramente informações críticas de segurança e garantir a conformidade regulatória, melhorando a compreensão e retenção entre sua força de trabalho.
Quais recursos a HeyGen oferece para aumentar o engajamento em vídeos de integração?
A HeyGen aumenta o engajamento e a retenção na integração com avatares de IA dinâmicos, modelos de vídeo personalizáveis e a capacidade de adicionar narrações e legendas. A plataforma também oferece suporte a opções multilíngues, permitindo que você crie experiências personalizadas que ressoem com uma força de trabalho global diversificada.
Como a HeyGen torna a criação de vídeos de IA atraentes acessível para empresas?
A HeyGen torna a criação de vídeos de IA acessível ao fornecer ferramentas intuitivas impulsionadas por IA que transformam texto em vídeo profissional com facilidade. As empresas podem utilizar uma ampla gama de avatares de IA e controles de marca para produzir conteúdo de alta qualidade e alinhado à marca de forma rápida e econômica, sem a necessidade de ampla expertise em produção de vídeo.