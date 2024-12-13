A HeyGen torna a criação de vídeos de IA acessível ao fornecer ferramentas intuitivas impulsionadas por IA que transformam texto em vídeo profissional com facilidade. As empresas podem utilizar uma ampla gama de avatares de IA e controles de marca para produzir conteúdo de alta qualidade e alinhado à marca de forma rápida e econômica, sem a necessidade de ampla expertise em produção de vídeo.