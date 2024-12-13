Crie Vídeos de Revisão de Contratos por AI Sem Esforço
Use texto-para-vídeo a partir de script para explicar claramente cláusulas complexas e sinalizar riscos, transformando análise instantânea em insights acionáveis.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Explore um vídeo de 45 segundos demonstrando como a plataforma pode efetivamente sinalizar riscos e explicar cláusulas em contratos complexos. Destinado a departamentos jurídicos corporativos e oficiais de conformidade, este vídeo requer um estilo visual informativo e claro com uma narração confiante. Aproveite a geração de narração e legendas do HeyGen para garantir que cada detalhe crítico seja comunicado.
Assista a um vídeo tutorial de 60 segundos destacando o processo contínuo de upload de um contrato e utilização do Add-In do Microsoft Word para revisão, depois exportando para Word ou PDF. Este vídeo é direcionado a entusiastas de tecnologia jurídica e paralegais, exigindo um tom instrucional calmo e claro com visuais passo a passo. Utilize os modelos e cenas do HeyGen para estruturar efetivamente a jornada do usuário.
Descubra um vídeo de 30 segundos enfatizando a inteligência sofisticada por trás do serviço, especificamente que a AI é treinada por advogados, e como os usuários podem conversar com o contrato para gerar listas de verificação. Destinado a escritórios de advocacia e equipes jurídicas corporativas, o vídeo deve adotar um estilo visual sofisticado e confiável com uma narração autoritária. Incorpore os avatares de AI do HeyGen para apresentar recursos chave com credibilidade.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Desenvolver Treinamento Jurídico e Explicações.
Gere cursos em vídeo ensinando profissionais jurídicos e clientes a revisar contratos de forma eficaz, sinalizar riscos e explicar cláusulas complexas com vídeo claro de AI.
Desmistificar a Linguagem Contratual.
Use vídeo de AI para simplificar tópicos legais complexos e cláusulas contratuais, tornando as descobertas da revisão de contratos mais acessíveis e compreensíveis para todas as partes interessadas.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen cria vídeos profissionais?
O HeyGen utiliza avatares de AI avançados e tecnologia de texto-para-vídeo para transformar seus scripts em conteúdo visual envolvente. Você simplesmente fornece seu texto, e o HeyGen gera um vídeo de alta qualidade com um apresentador realista.
Quais opções de personalização estão disponíveis no HeyGen?
O HeyGen oferece amplos controles de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca diretamente nos seus vídeos. Você também pode escolher entre uma ampla variedade de modelos, cenas e aproveitar uma biblioteca de mídia abrangente para criação de conteúdo diversificado.
O HeyGen suporta vários formatos de exportação de vídeo?
Sim, o HeyGen garante que seus vídeos estejam prontos para qualquer plataforma, oferecendo redimensionamento flexível de proporção de aspecto e diversas opções de exportação. Isso significa que seu conteúdo gerado por AI ficará perfeito em diferentes canais de mídia social e apresentações.
O HeyGen pode adicionar narrações e legendas aos meus vídeos?
Absolutamente. O HeyGen possui uma robusta geração de narração, permitindo que você dê vida aos seus scripts com áudio de som natural. Além disso, ele gera automaticamente legendas e subtítulos para melhorar a acessibilidade e o engajamento do espectador.