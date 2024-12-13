Vídeos de Treinamento do Sistema de Gestão de Contratos: Domine seu CMS

Crie facilmente vídeos de treinamento profissional para o Sistema de Gestão de Contratos usando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen, melhorando a conformidade e a eficiência.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional profissional de 90 segundos focado em "Navegar em um Registro de Contrato" e na "Navegação Geral do CMS" para qualquer usuário que precise revisar detalhes de contratos existentes. O estilo visual deve ser um passeio interativo, utilizando destaques animados e uma narração amigável e informativa gerada via geração de voz do HeyGen, garantindo uma experiência de aprendizado suave.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de microaprendizagem direto de 45 segundos ilustrando o processo de "Aprovação de uma Solicitação de Contrato", especificamente para gerentes e aprovadores dentro do fluxo de trabalho de contratos. Este tutorial conciso adotará um estilo visualmente marcante e autoritário, aproveitando modelos e cenas dinâmicas do HeyGen, garantindo que as etapas principais de aprovação sejam destacadas com dicas de texto na tela e áudio profissional.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um módulo de treinamento detalhado de 2 minutos sobre como realizar "Busca Eficiente no CMS", voltado para usuários avançados e aqueles que frequentemente recuperam informações de contratos. O vídeo deve apresentar uma demonstração eficiente com visuais nítidos, focando em parâmetros de busca chave e opções de filtragem avançada, utilizando o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações do HeyGen para visualização ideal em todas as plataformas, apoiado por uma narração precisa.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Treinamento de Gestão de Contratos

Aproveite a poderosa plataforma de criação de vídeos com IA do HeyGen para desenvolver conteúdo de treinamento envolvente e informativo para seu Sistema de Gestão de Contratos de forma eficiente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Delimite os tópicos principais para seus Vídeos de Treinamento do Sistema de Gestão de Contratos. Escreva um roteiro claro e conciso, pronto para a capacidade de texto para vídeo do HeyGen.
2
Step 2
Escolha Visuais e Avatar de IA
Selecione um avatar de IA profissional e um modelo ou cena apropriada para representar visualmente tópicos complexos, como Navegação no CMS, para uma experiência de aprendizado envolvente.
3
Step 3
Gere Narração e Legendas
Utilize a geração de narração do HeyGen para dar vida ao seu roteiro. Adicione legendas para melhorar a acessibilidade e esclarecer procedimentos detalhados, como Criação de Solicitação de Contrato.
4
Step 4
Aplique Branding e Exporte
Aplique os controles de branding da sua organização, incluindo logotipos e cores. Exporte seu vídeo finalizado na proporção de aspecto ideal, pronto para comunicar seu Processo de Gestão de Contratos de forma eficaz.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumente o Engajamento e a Retenção no Treinamento

Aproveite o vídeo impulsionado por IA para aumentar significativamente o engajamento dos alunos e melhorar a retenção de conhecimento para procedimentos críticos de Gestão de Contratos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento do Sistema de Gestão de Contratos?

O HeyGen permite que você produza rapidamente vídeos de treinamento envolventes para o Sistema de Gestão de Contratos, transformando seus roteiros técnicos em conteúdo de vídeo dinâmico com avatares de IA e narrações profissionais, simplificando todo o seu Processo de Gestão de Contratos.

O HeyGen pode ajudar a demonstrar processos técnicos como solicitação e aprovação de contratos?

Com certeza, o HeyGen facilita a criação de tutoriais detalhados para processos técnicos como "Criação de Solicitação de Contrato" e "Aprovação de Solicitação de Contrato" usando capacidades de texto para vídeo e modelos personalizáveis para ilustrar claramente cada etapa.

Quais recursos o HeyGen oferece para demonstrar a navegação no CMS e funções avançadas do usuário?

O HeyGen oferece modelos flexíveis e suporte a biblioteca de mídia para demonstrar efetivamente a complexa "Navegação no CMS" tanto para usuários básicos quanto para "Navegação no CMS como Usuário Avançado", incluindo busca eficaz e gerenciamento de registros, garantindo instruções claras e consistentes.

Como o HeyGen apoia diversas necessidades de treinamento técnico para diligência contratual?

O HeyGen apoia treinamentos técnicos diversos para "Contratação e Diligência" permitindo que você gere facilmente vídeos com várias proporções de aspecto e incorpore legendas, garantindo que seu conteúdo para tópicos como "Contratos e Pedidos de Compra em Contratos de Aquisição" seja acessível e profissional em todas as plataformas.

