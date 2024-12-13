Crie Vídeos de Conformidade de Contratos com Avatares de IA

Automatize o treinamento com avatares de IA e cenas personalizadas para conteúdo envolvente e em conformidade que reduz o risco para suas equipes de RH.

384/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para gerentes de operações e departamentos jurídicos, crie uma peça instrutiva dinâmica de 90 segundos que detalhe visualmente 'Fluxos de Trabalho de Contratos Automatizados' para efetivamente 'Reduzir Riscos'. Utilize as legendas da HeyGen para clareza na tela e gere uma narração animada e precisa através de Texto-para-vídeo a partir do roteiro, tornando o processo fácil de seguir.
Prompt de Exemplo 2
Um vídeo explicativo de 2 minutos é crucial para oficiais de conformidade e administradores de documentos, ilustrando o processo eficiente para 'Editar Documentos de Conformidade de Contratos' e monitorar 'status de conformidade'. Este guia interativo, passo a passo, utilizará Modelos e cenas da HeyGen para ênfase visual, entregue com uma voz de IA amigável e prestativa gerada pela geração de narração.
Prompt de Exemplo 3
Destaque as capacidades das 'Ferramentas de Extração de Dados com IA' e a comparação perfeita de 'Versões de Documentos' em um vídeo informativo conciso de 60 segundos direcionado a analistas de contratos e equipes jurídicas. O estilo visual deve ser limpo e direto, aprimorado por imagens relevantes da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen, com um avatar de IA conhecedor fornecendo uma explicação clara.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Conformidade de Contratos

Produza rapidamente vídeos de treinamento e conformidade de contratos profissionais e envolventes usando avatares de IA e ferramentas intuitivas para manter sua equipe informada e em conformidade.

1
Step 1
Escolha um Modelo ou Comece do Zero
Inicie seu projeto selecionando um Modelo de Vídeos de Conformidade de Contratos ou começando com uma tela em branco para construir seu vídeo de treinamento do zero usando nossos diversos modelos e cenas.
2
Step 2
Adicione Seu Roteiro e Avatar de IA
Insira o roteiro do seu conteúdo de conformidade e selecione entre uma ampla gama de avatares de IA para transmitir sua mensagem com uma narração profissional e presença visual.
3
Step 3
Personalize Visuais e Branding
Aprimore seu vídeo com cenas personalizadas, incorpore o logotipo da sua empresa e ajuste as cores para alinhar com as diretrizes da sua organização usando nossos controles de branding (logotipo, cores).
4
Step 4
Gere e Compartilhe Seu Vídeo
Produza seu vídeo final de treinamento de conformidade de contratos e exporte-o facilmente no formato de proporção desejado para distribuição perfeita à sua equipe usando nosso redimensionamento e exportação de proporção de aspecto.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Informações Complexas de Contratos

.

Esclareça termos contratuais complexos e requisitos de conformidade através de vídeos gerados por IA visualmente atraentes e fáceis de entender.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento de conformidade de contratos?

A HeyGen utiliza avatares de IA avançados e capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiro para agilizar a produção de vídeos de conformidade de contratos. Isso permite que você transforme rapidamente sua documentação de conformidade em vídeos de treinamento envolventes para Fluxos de Trabalho de Contratos Automatizados sem precisar de atores ou filmagens complexas.

A HeyGen pode ajudar a personalizar o conteúdo de conformidade de contratos para treinamento específico de software CLM?

Com certeza. A HeyGen oferece ferramentas abrangentes para personalizar seus vídeos, incluindo cenas personalizadas e integração de logotipo, tornando-a ideal para Treinamento do Sistema de Gestão de Contratos. Você pode adaptar seu conteúdo para demonstrar especificamente as funcionalidades do seu software CLM ou outras ferramentas de gestão de contratos.

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para melhorar a acessibilidade no treinamento de conformidade?

A HeyGen fornece geração robusta de narração e legendas automáticas para tornar seu treinamento de conformidade acessível a um público mais amplo. Nossa plataforma suporta Narrações Multilíngues, garantindo que suas mensagens de conformidade de contratos sejam claramente compreendidas por todos os membros da equipe, independentemente de sua língua nativa.

Com que rapidez posso gerar vídeos profissionais de conformidade de contratos com a HeyGen?

Com a plataforma intuitiva da HeyGen, você pode criar rapidamente vídeos de conformidade de contratos usando nosso Modelo de Vídeos de Conformidade de Contratos especializado. Nossa geração de conteúdo de vídeo impulsionada por IA acelera dramaticamente o processo, ajudando as organizações a disseminar eficientemente vídeos de treinamento cruciais e reduzir o risco associado à não conformidade.

