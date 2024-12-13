Absolutamente, o HeyGen permite ampla personalização dos modelos de vídeo com tecnologia de IA com seus controles de marca, incluindo logotipos e cores. Você pode adaptar esses modelos para se encaixar perfeitamente no seu fluxo de trabalho específico de criação de contratos, garantindo uma aparência consistente e profissional para todos os seus vídeos de gestão de contratos.