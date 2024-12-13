Crie Vídeos de Fluxo de Trabalho de Aprovação de Contratos com Facilidade

Simplifique aprovações e reduza erros usando modelos de vídeo com tecnologia de IA para uma comunicação clara e envolvente.

520/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo abrangente de 90 segundos para departamentos financeiros e líderes de vendas, demonstrando como simplificar aprovações dentro de um sistema de fluxo de trabalho de contratos. Este vídeo deve adotar um estilo visual de tutorial claro e passo a passo, mostrando o processo de aprovação de contratos desde a iniciação até a aprovação final, complementado por uma narração concisa e legendas informativas. Use a capacidade de texto-para-vídeo do HeyGen a partir do roteiro para gerar o conteúdo instrucional de forma eficiente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo dinâmico de 1 minuto e 30 segundos voltado para qualquer departamento que gerencie contratos, ilustrando como reduzir erros no fluxo de trabalho de criação de contratos. O vídeo deve empregar uma narrativa de problema-solução com visuais dinâmicos, potencialmente utilizando a biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen para retratar armadilhas comuns e sua resolução por meio de processos simplificados. O áudio deve manter uma voz autoritária, explicando claramente os benefícios de Modelos & cenas estruturados.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo informativo de 2 minutos projetado para administradores de fluxo de trabalho e profissionais de TI, detalhando recursos avançados de fluxo de trabalho para gerenciar todo o processo de criação de contratos. O estilo visual deve ser uma demonstração técnica, mostrando várias opções de personalização e integrações de sistema, com narração precisa e texto na tela destacando etapas críticas de configuração. Aproveite as capacidades de redimensionamento de proporção de aspecto e exportações do HeyGen para garantir visualização ideal em diferentes plataformas, usando texto-para-vídeo a partir do roteiro para geração eficiente de conteúdo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Fluxo de Trabalho de Aprovação de Contratos

Aprenda a produzir de forma eficiente vídeos claros e envolventes que explicam seu processo de aprovação de contratos, aproveitando a IA para simplificar a comunicação e reduzir erros.

1
Step 1
Selecione um Ponto de Partida
Escolha entre nossa biblioteca de modelos de vídeo com tecnologia de IA ou comece com uma tela em branco para estruturar sua explicação do fluxo de trabalho de contratos.
2
Step 2
Adicione os Detalhes do Seu Fluxo de Trabalho
Insira seu roteiro para detalhar cada estágio do processo de aprovação de contratos, usando nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir do roteiro para gerar a narração.
3
Step 3
Aplique Elementos da Marca
Enriqueça seu vídeo com a identidade da sua empresa utilizando controles de Branding (logotipo, cores) para garantir consistência em todo o conteúdo de automação de fluxo de trabalho.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Gere seu vídeo finalizado com redimensionamento de proporção de aspecto e exportações otimizadas para efetivamente simplificar aprovações e melhorar a compreensão.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Rápidamente Vídeos de Explicação de Fluxo de Trabalho

.

Gere rapidamente vídeos profissionais de fluxo de trabalho de aprovação de contratos usando IA, acelerando a produção de conteúdo para comunicação interna e integração.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de fluxo de trabalho de aprovação de contratos?

O HeyGen utiliza modelos de vídeo com tecnologia de IA e avatares de IA para simplificar todo o fluxo de trabalho de criação de contratos, permitindo uma comunicação clara de cada etapa no processo de aprovação de contratos. Essa automação de fluxo de trabalho reduz erros e garante ações oportunas.

Quais recursos do HeyGen melhoram o processo de aprovação de contratos?

O HeyGen oferece avatares de IA e funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir do roteiro para explicar claramente os recursos do fluxo de trabalho, incluindo etapas para aprovar contratos e assinar contratos. Nossos modelos são projetados para simplificar aprovações e facilitar o gerenciamento eficaz de todo o fluxo de trabalho de criação de contratos.

O HeyGen ajuda a garantir clareza e reduzir erros em vídeos de aprovação de contratos?

Sim, o HeyGen usa narrações claras e modelos de vídeo com tecnologia de IA para delinear precisamente cada estágio do processo de aprovação de contratos, reduzindo significativamente a ambiguidade e possíveis erros. Isso apoia aprovações simplificadas e gestão eficiente de contratos para equipes.

Posso personalizar os modelos de vídeo com tecnologia de IA do HeyGen para nosso fluxo de trabalho de criação de contratos?

Absolutamente, o HeyGen permite ampla personalização dos modelos de vídeo com tecnologia de IA com seus controles de marca, incluindo logotipos e cores. Você pode adaptar esses modelos para se encaixar perfeitamente no seu fluxo de trabalho específico de criação de contratos, garantindo uma aparência consistente e profissional para todos os seus vídeos de gestão de contratos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo