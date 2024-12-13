Como Criar Vídeos de Treinamento de Estratégia de Conteúdo Rápido

Simplifique seu processo de criação de conteúdo e produza conteúdo digital envolvente rapidamente usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro para seus cursos de treinamento online.

478/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de 1 minuto para criadores de conteúdo que desejam produzir conteúdo mais envolvente, enfatizando o poder da narrativa. Este vídeo deve apresentar um estilo visual dinâmico com animações vibrantes e música de fundo animada, entregue por um avatar de IA expressivo. Utilize os avatares de IA do HeyGen para dar vida à sua narrativa com personagens e emoções diversas, tornando a experiência de aprendizado mais relacionável.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo educacional de 45 segundos para profissionais de marketing digital focado em como otimizar conteúdo para motores de busca. A abordagem visual deve incorporar infográficos modernos e baseados em dados e sobreposições de texto concisas, enquanto o áudio apresenta uma narração direta e informativa. Melhore a acessibilidade e compreensão para seu público usando o recurso de Legendas do HeyGen para exibir a terminologia chave de SEO.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de dica rápida de 30 segundos para gerentes de mídias sociais sobre planejamento eficaz de conteúdo de formato curto. Este vídeo precisa de uma estética visual rápida e vibrante, mostrando transições rápidas e exemplos práticos, apoiados por uma voz energética. Acelere seu processo de produção utilizando os Modelos e cenas do HeyGen para montar rapidamente uma mensagem profissional e impactante.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Treinamento de Estratégia de Conteúdo

Desenvolva vídeos de treinamento de estratégia de conteúdo profissionais e envolventes com facilidade, aproveitando ferramentas com tecnologia de IA para um fluxo de produção sem complicações.

1
Step 1
Crie Seu Plano de Conteúdo e Roteiro
Comece delineando seus objetivos de estratégia de conteúdo e público-alvo. Em seguida, desenvolva um roteiro detalhado para seu vídeo de treinamento. Utilize a funcionalidade de roteiro da plataforma para se preparar para a geração de texto-para-vídeo.
2
Step 2
Selecione Avatares de IA e Narrações
Dê vida ao seu roteiro selecionando entre uma variedade diversificada de avatares de IA. Personalize sua aparência e gere narrações com som natural para garantir que seus vídeos de treinamento sejam cativantes e profissionais, tornando seu conteúdo envolvente.
3
Step 3
Adicione Marca e Visuais
Aprimore o profissionalismo do seu vídeo aplicando o logotipo e as cores da sua marca usando controles de marca abrangentes. Integre conteúdo digital envolvente da biblioteca de mídia para apoiar visualmente suas lições de estratégia de conteúdo.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento
Finalize seu vídeo de treinamento de estratégia de conteúdo. Certifique-se de que todos os elementos estejam perfeitos, adicione legendas para acessibilidade e exporte seu vídeo polido no formato de proporção ideal, tornando-o pronto para ser compartilhado como um curso de treinamento online.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Clipes Envolventes de Estratégia de Conteúdo

.

Crie rapidamente conteúdo de vídeo de formato curto e clipes atraentes para promover ou segmentar o treinamento de estratégia de conteúdo, capturando a atenção rapidamente.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento de estratégia de conteúdo envolventes?

O HeyGen capacita os usuários a criar vídeos de treinamento de estratégia de conteúdo envolventes transformando roteiros em vídeos profissionais com avatares de IA e narrações realistas. Isso simplifica o processo para cursos de treinamento online, tornando a criação de conteúdo mais acessível e eficiente.

Qual é a maneira mais rápida de produzir cursos de estratégia de conteúdo online?

O HeyGen acelera a produção de conteúdo digital e cursos de treinamento online convertendo seu plano de conteúdo ou roteiro diretamente em vídeo. Seus modelos pré-desenhados e extensa biblioteca de mídia simplificam todo o fluxo de trabalho de criação de conteúdo, do planejamento à saída final.

Profissionais de marketing podem personalizar a marca para vídeos de treinamento?

Absolutamente, profissionais de marketing podem personalizar totalmente seu conteúdo digital com os robustos controles de marca do HeyGen, incorporando logotipos e esquemas de cores específicos. Isso garante que todos os vídeos de treinamento estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca, aumentando o profissionalismo e o reconhecimento.

Como o HeyGen auxilia na otimização de conteúdo para motores de busca?

O HeyGen ajuda na otimização de conteúdo para motores de busca gerando automaticamente legendas precisas para seus vídeos de treinamento. Isso melhora a acessibilidade e a descoberta, contribuindo para um melhor SEO para seu conteúdo digital e um alcance mais amplo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo