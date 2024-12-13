Com certeza, a HeyGen é um poderoso criador de vídeos que inclui controles de branding robustos, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca. Os usuários também podem utilizar uma variedade de modelos e cenas, juntamente com suporte de biblioteca de mídia, para personalizar completamente seu conteúdo de vídeo através de um editor de vídeo sofisticado.