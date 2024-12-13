Crie Vídeos de Solicitação de Conteúdo Facilmente com IA

Aumente o engajamento e simplifique a criação de vídeos, gerando conteúdo diversificado usando avatares de IA realistas.

436/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de solicitação de depoimento de 1 minuto para equipes de marketing e empresas de e-commerce, mostrando como coletar vídeos de clientes facilmente usando modelos e cenas envolventes. O estilo visual deve ser moderno e autêntico, apresentando interfaces de usuário reais e música de fundo animada, demonstrando o recurso eficiente de texto para vídeo da HeyGen para geração rápida de conteúdo.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um módulo de treinamento abrangente de 2 minutos para departamentos de RH corporativos e gerentes de treinamento, ilustrando como o software de vídeo aprimorado por IA da HeyGen oferece uma solução econômica para comunicações internas. Este vídeo precisa de um estilo visual corporativo, profissional, mas amigável, com narração clara e suporte visual de biblioteca de mídia/estoque, aprimorado por legendas automáticas para garantir acessibilidade.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo explicativo dinâmico de 45 segundos projetado para criadores de conteúdo e gerentes de mídias sociais, destacando o poder da HeyGen como criador de vídeos ao transformar roteiros diretamente em visuais envolventes. O estilo visual e de áudio deve ser vibrante, acelerado e inspirador, utilizando cortes rápidos e música energética, com o recurso de texto para vídeo da HeyGen e redimensionamento e exportação de proporção de aspecto tornando a entrega em múltiplas plataformas sem esforço.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Solicitação de Conteúdo

Guie colaboradores sem esforço produzindo solicitações de vídeo profissionais que especifiquem suas necessidades exatas de conteúdo.

1
Step 1
Crie Sua Solicitação de Vídeo
Inicie seu projeto selecionando um modelo adequado ou começando do zero. Use nossos avatares de IA para apresentar sua solicitação de forma clara e profissional.
2
Step 2
Delimite as Especificações de Conteúdo
Insira o roteiro detalhando exatamente que tipo de conteúdo de vídeo você precisa. Nosso recurso de texto para vídeo ajuda a articular suas diretrizes de forma eficaz.
3
Step 3
Personalize Sua Solicitação
Aplique o logotipo, cores e outros elementos visuais da sua empresa usando nossos controles intuitivos de branding para garantir que sua solicitação esteja alinhada com a identidade da sua marca.
4
Step 4
Compartilhe e Colete Submissões
Distribua seu vídeo de solicitação finalizado por meio de um link compartilhável único. Isso permite que você colete vídeos de seus colaboradores designados de forma contínua.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos de Treinamento Aprimorados

.

Crie vídeos de treinamento dinâmicos e envolventes com IA para aumentar a retenção dos alunos e atender a solicitações de conteúdo educacional.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a produção de vídeos usando IA?

O software de vídeo aprimorado por IA da HeyGen utiliza avatares de IA avançados e tecnologia de conversão de texto em fala para automatizar a criação de vídeos. Isso simplifica significativamente a produção de vídeos, permitindo que os usuários gerem vídeos de alta qualidade de forma eficiente, sem edição complexa.

Que tipos de avatares de IA a HeyGen oferece para criação de vídeos?

A HeyGen oferece uma seleção diversificada de avatares de IA realistas e opções de avatares personalizados, perfeitos para diversas necessidades de criação de vídeos. Esses avatares dão vida aos seus roteiros de texto para vídeo com movimentos e expressões naturais, aprimorando sua experiência como criador de vídeos.

A HeyGen pode integrar recursos de branding e edição para meus vídeos?

Com certeza, a HeyGen é um poderoso criador de vídeos que inclui controles de branding robustos, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca. Os usuários também podem utilizar uma variedade de modelos e cenas, juntamente com suporte de biblioteca de mídia, para personalizar completamente seu conteúdo de vídeo através de um editor de vídeo sofisticado.

Como a HeyGen pode ajudar na criação de conteúdo de vídeo diversificado?

A HeyGen capacita os usuários a criar uma ampla gama de conteúdos, desde vídeos explicativos envolventes até materiais de marketing dinâmicos, sem a necessidade de experiência extensa em edição de vídeo. Sua interface intuitiva e recursos abrangentes tornam a produção de vídeos com IA acessível para criar vídeos de solicitação de conteúdo e muito mais.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo