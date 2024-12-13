O HeyGen ajuda a aprimorar o planejamento do calendário de conteúdo, permitindo que profissionais de marketing e de RH e L&D produzam rapidamente vídeos envolventes. Com modelos personalizáveis e controles de marca, você pode criar eficientemente vídeos de fluxo de trabalho de aprovação de conteúdo que se alinham com sua estratégia de conteúdo.