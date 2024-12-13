Crie Vídeos de Fluxo de Trabalho de Aprovação de Conteúdo Sem Esforço

Aprimore o planejamento do calendário de conteúdo e simplifique a revisão de documentos aproveitando o texto para vídeo do HeyGen a partir de um roteiro.

420/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo claro e informativo de 45 segundos direcionado a profissionais de RH e L&D, ilustrando como simplificar seu processo de aprovação de conteúdo automatizando fluxos de trabalho internos. Utilize gráficos modernos e limpos e um tom de áudio tranquilizador. Enfatize a simplicidade de gerar explicações detalhadas usando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen a partir de um roteiro.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de fluxo de trabalho envolvente de 60 segundos projetado para ajudar empresas a engajar stakeholders externos de forma mais eficaz, aumentando o engajamento em seus ciclos de aprovação. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e profissional, com uma narração confiante. Mostre como o recurso de geração de narração do HeyGen garante uma mensagem consistente em todas as etapas de aprovação.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo vibrante de 30 segundos no estilo tutorial para qualquer pessoa que deseje aprimorar o planejamento do calendário de conteúdo, demonstrando como as ferramentas alimentadas por IA do HeyGen e os modelos de vídeo impulsionados por IA simplificam procedimentos complexos de aprovação. Os visuais devem ser brilhantes e fáceis de seguir, acompanhados por uma trilha sonora energética. Destaque a versatilidade dos modelos e cenas do HeyGen para uma configuração rápida.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Fluxo de Trabalho de Aprovação de Conteúdo

Simplifique facilmente seu processo de aprovação de conteúdo e automatize fluxos de trabalho internos com as ferramentas alimentadas por IA do HeyGen, economizando tempo e aumentando o engajamento.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Escolha entre os modelos de vídeo impulsionados por IA do HeyGen para estabelecer a base do seu vídeo de fluxo de trabalho de aprovação de conteúdo, proporcionando um início rápido para seus vídeos de fluxo de trabalho.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo de Aprovação
Use texto para vídeo a partir de um roteiro ou um Avatar de IA para detalhar cada etapa do seu processo específico de aprovação de conteúdo, explicando claramente papéis e ações.
3
Step 3
Aplique Elementos da Marca
Integre o logotipo e as cores da sua marca usando controles de marca para garantir que seu vídeo de fluxo de trabalho seja profissional e esteja alinhado com a marca, ajudando a aumentar o engajamento.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Exporte seu vídeo final em vários formatos de proporção, pronto para compartilhar com equipes ou stakeholders externos, ajudando a economizar tempo na integração e comunicação.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Publique Conteúdo de Mídia Social Aprovado Mais Rápido

.

Transforme rapidamente conteúdo aprovado em vídeos e clipes de mídia social atraentes, maximizando o alcance e o engajamento do público após a aprovação.

background image

Perguntas Frequentes

Quais capacidades específicas o HeyGen oferece para criar vídeos de fluxo de trabalho de aprovação de conteúdo?

As ferramentas alimentadas por IA do HeyGen simplificam todo o processo, permitindo que os usuários gerem rapidamente vídeos de fluxo de trabalho com Avatares de IA a partir de roteiros de texto simples. Isso ajuda a automatizar fluxos de trabalho internos e aumentar o engajamento dentro do seu processo de aprovação de conteúdo.

O que torna os modelos de vídeo impulsionados por IA do HeyGen eficazes para simplificar revisões?

O HeyGen oferece uma variedade de modelos de vídeo e cenas impulsionados por IA que simplificam a criação de vídeos de fluxo de trabalho profissionais. Esses modelos, combinados com Avatares de IA e recursos de texto para vídeo, ajudam os usuários a economizar tempo automatizando grande parte da produção de vídeo para simplificar a revisão de documentos.

O HeyGen pode ajudar a engajar stakeholders externos para aprovação de conteúdo?

Sim, o HeyGen melhora a comunicação permitindo que você crie vídeos de fluxo de trabalho claros e profissionais com Avatares de IA e geração de narração. Isso facilita o compartilhamento de atualizações e a obtenção de aprovações, facilitando um melhor engajamento com stakeholders externos.

O HeyGen se integra ao planejamento de calendário de conteúdo para profissionais de marketing?

O HeyGen ajuda a aprimorar o planejamento do calendário de conteúdo, permitindo que profissionais de marketing e de RH e L&D produzam rapidamente vídeos envolventes. Com modelos personalizáveis e controles de marca, você pode criar eficientemente vídeos de fluxo de trabalho de aprovação de conteúdo que se alinham com sua estratégia de conteúdo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo